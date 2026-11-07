« Dios ama Uruguay » : l’arrivée du pape à Montevideo réveille la fierté des catholiques dans une société laïque

Pour la première journée de son vaste périple latino-américain, le pape Léon XIV a foulé ce vendredi le sol de l’Uruguay, pays marqué par une forte tradition laïque mais qui a réservé un accueil chaleureux à l’évêque de Rome.

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"Je vous annonce une grande joie". Le visage souriant de Léon XIV, accompagné de la devise de son voyage en Uruguay, s’affiche partout à Montevideo, des abribus aux téléviseurs en passant des affiches portées spontanément sur les fenêtres et les balcons. Et dans cette société que l’on dit marquée par le laïcisme et l’individualisme, le pape est effectivement venu apporter une "grande joie". Tout au long du parcours le conduisant de l’aéroport au centre-ville, malgré un temps frais et nuageux, des grappes de jeunes et de moins jeunes se sont formées pour apercevoir le convoi transportant cet illustre invité dont la présence constitue une rare occasion - hors Coupe du monde de football - de faire connaître au reste du monde ce pays de taille modeste, quatre fois plus petit que la Belgique en termes de population.

"Léon, ta présence est une caresse du Ciel."

Les drapeaux et les ballons aux couleurs de l'Uruguay et du Vatican ont coloré les rues de Montevideo, certains passants n’hésitant plus à porter des pancartes avec des inscriptions qui seraient jugées saugrenues en d’autres moments. "Seigneur, pardonne-nous tous nos péchés", demande ainsi un homme semblant manifester pour la rédemption de son peuple. Une banderole déployée sur le balcon d’un immeuble proche du palais présidentiel lance une formulation pleine d’espérance et de poésie : "Léon, ta présence est une caresse du Ciel". Sur la place de l’Indépendance, lors de la cérémonie devant les autorités civiles du pays, le long discours du président uruguayen est interrompu par des cris de plus en plus intenses : "Papa Leon ! Papa Leon ! Papa Leon !". Des cris qui traduisent la soif d’une parole de vie et de paix, éloignée de toute récupération politique.

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Pour Elvira, une jeune comptable, cette visite du pape constitue "une grande joie". "Les catholiques sont fiers de recevoir le pape Léon, même si l’Uruguay est un pays très laïque". Les noms de saints ont été radiés de l’espace public, mais dans les allées de la place de la Constitution conduisant à la cathédrale, des dizaines d’enfants s’étaient déguisés en saints à l’invitation de leurs catéchistes, accueillant la délégation vaticane dans un joyeux chahut. Les petits Jean-Paul II ou des petites mères Teresa côtoient des saints plus inattendus, comme sainte Céline de Laon, décédée en 464, la mère de l'évêque saint Rémi.

"Certes, le gouvernement est laïque mais le pays dans son ensemble n’est pas laïque ! En réalité, de nombreux Uruguayens sont catholiques."

Susana, une Uruguayenne d’une soixantaine d’années, relève que "certes, le gouvernement est laïque mais le pays dans son ensemble n’est pas laïque ! En réalité, de nombreux Uruguayens sont catholiques", assure cette femme qui avait aussi suivi la dernière visite d’un pape à Montevideo, celle de Jean-Paul II en 1988. "Cette fois, le contexte est différent, mais nous avions réellement besoin de recevoir la visite d’un pape. C’est une aide très importante pour que les croyants restent dans la foi", explique-t-elle.

Des fidèles brandissent une pancarte mentionnant la ville de "Chiclayo" ainsi qu’un drapeau péruvien. TIZIANA FABI | AFP