Dans son atelier, Louise laisse la Vierge Marie transformer sa toile

Artiste peintre, Louise Groux partage ses œuvres vibrantes et colorées sur les réseaux sociaux depuis 2021. Fin octobre, le visage de Notre-Dame de la Salette s’impose à elle à travers l’une de ses toiles. Une œuvre qui, pour l’artiste, résonne avec les troubles qui ont récemment marqué la France. Portrait.

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"Peindre, c’est aussi accepter de chercher, de douter, de se laisser déplacer… et parfois de découvrir sur la toile quelque chose que l’on n’avait pas prévu." Voilà ce que confie Louise le 21 octobre 2026 dans une vidéo Instagram visionnée près de 28.000 fois. Elle y raconte l’histoire de l’une de ses œuvres représentant la Vierge Marie, initialement vêtue aux couleurs de la France. Sous le regard intrigué de la peintre, la toile semble peu à peu vouloir devenir Notre-Dame de la Salette. Une apparition mariale que la jeune femme connaît à peine et qui pourtant s’impose progressivement à elle. "Ce sont des larmes qui me bouleversent. Marie, qui a porté le Christ en son sein, apparaît ici dans une profonde douleur. Ce message résonne particulièrement dans notre France d’aujourd’hui, si souvent traversée par les divisions et les blessures", écrit-elle. Une histoire de confiance qui dit beaucoup du parcours de cette artiste à l'œuvre singulière, tombée amoureuse de la couleur.

"La couleur et les émotions ont le même langage."

Une peinture animalière vibrante

Pour Louise, tout commence à Florence. À sept ans, la jeune femme est bouleversée par "La Naissance de Vénus" de Sandro Botticelli. Un tableau qui lui permet de comprendre la puissance de la peinture. Mais c’est dans les églises que la future artiste découvre la portée de l’art. "Toute petite que j’étais, admirer les sculptures de saints, les voûtes étoilées, m’a fascinée." A 15 ans, son oncle déclare que Louise est peintre. "Ça m'a fait une belle jambe. J’ai surtout compris que j’avais une sensibilité à la couleur. La couleur et les émotions ont le même langage." Au départ, la jeune femme s’oriente vers le stylisme, et très vite, elle décide de faire une école d’art. Mais c’est la douche froide : la formation, qui donne principalement accès à l’art du XXIe siècle, ne lui plaît pas. Elle entre à l’école de peinture d'Étampe alors enceinte de son premier enfant. S'ensuit une période de test, où Louise expérimente. Elle prend son temps et obtient sa première médaille d’or au salon international d’art animalier, à 25 ans.

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"J’ai surtout compris que j’avais une sensibilité à la couleur. La couleur et les émotions ont le même langage." Louise Groux

Ses toiles sont peuplées de fauves, de zèbres et d’oiseaux vibrants. La couleur est son langage. "J’ai été élevée par des femmes dans un univers très féminin. On a besoin d’avoir ça : des boucles d’oreille, des bijoux colorés… C’est beau et ça réjouit le cœur", confie Louise. La jeune femme peint à l’huile. Une technique qui donne accès à une palette large de sensibilité que ne possèdent pas l’encre ou l’acrylique. "L’huile me permet de retoucher un tableau tardivement, de pouvoir essorer une idée. Le premier jet n’a pas besoin d’être bon."

"Là-bas, à la grotte, j’ai entendu quelque chose d’extraordinaire. Une voix intérieure m’a demandé : ‘Toi, pourquoi es-tu là ?’"

Peindre pour Dieu par Marie

Ce n’est que tardivement que la peinture religieuse prend une place déterminante dans le travail de Louise. "Il y a eu un moment très douloureux dans ma famille il y a cinq ans et nous nous sommes rendus à Lourdes. Là-bas, à la grotte, j’ai entendu quelque chose d’extraordinaire. Une voix intérieure m’a demandé : ‘Toi, pourquoi es-tu là ?’" Louise ressent un puissant amour. "Je me sentais pathétique mais tellement aimé. Je touchais ma petitesse et la grandeur de l'amour de Dieu. J’ai alors dit au Seigneur que je peindrai pour Lui." Aujourd’hui, la jeune femme demande à Marie de lui donner les grâces nécessaires pour la servir et servir son Fils. "Je prie toujours devant mes toiles. J’ai à cœur de donner ce que je ressens de cet amour reçu." Une transmission que Louise assure depuis 2021 sur les réseaux sociaux en partageant ses toiles à une communauté qui rassemble aujourd’hui plus de 14.000 personnes.

"Je prie toujours devant mes toiles. J’ai à cœur de donner ce que je ressens de cet amour reçu." Louise Groux

"Aujourd’hui, on prie dans son salon, on a besoin d’avoir un lien visible avec le sacré."

Donner à voir la beauté de la Foi

Le tableau religieux sort aussi Louise de sa zone de confort. Un moteur qui oblige la peintre à faire naître en elle l’humilité. "Quand on est artiste, il faut faire taire l’orgueil. C’est difficile parce qu’on part de rien et qu’on doit arriver à quelque chose. Mais où se situe la frontière entre la confiance en soi et l’orgueil ? La prière permet d’avancer avec confiance. La toile ne nous appartient plus." Et de poursuivre : "C’est un chemin de foi de peindre un sujet sacré." Louise reçoit de nombreuses commandes pour des chapelles privées, des retables ou des tableaux religieux exposés chez des particuliers. Son rêve ? Peindre davantage de toiles pour l'Église. "J’attends que les prêtres viennent me voir, mais les budgets sont maigres et l’art moderniste est très apprécié. Mon travail ne va pas dans ce sens." Louise remarque pourtant une évolution dans les demandes qui lui sont adressées. Ses clients commandent des scènes religieuses pour orner leur salle à manger, et plus seulement leur coin prière. "La Vierge Marie fait partie de la maison pour eux. Aujourd’hui, on prie dans son salon, on a besoin d’avoir un lien visible avec le sacré." Louise espère aussi transmettre par là le sens du religieux aux enfants. "Il faut que les petits comprennent ces symboles que l’on n’explique plus : la palme du martyre, les roses… Je me dis que par ces tableaux exposés chez eux, ils ont directement accès à la beauté de la Foi."

"C’est un chemin de foi de peindre un sujet sacré." Louise Groux

"Son message nous dit vraiment quelque chose pour aujourd’hui. La Vierge de la Salette est dure mais elle est superbe. C’est la définition du sublime."

Le message de Notre-Dame de la Salette pour la France d’aujourd’hui

Une passion qui l’amène, en 2024, à commencer la peinture d’une toile un peu particulière. C’est à la suite du discours d’Emmanuel Macron prononcé à Lyon le 4 février 2017, au cours duquel le président de la République déclare qu’ "il n’y a pas une culture française", que la peintre décide de représenter Notre-Dame de France. "Pour moi, il y avait une urgence à peindre Marie face à ce discours invraisemblable. La Vierge répond à des canons de beauté réfléchis depuis des siècles en France. C’est l’art moyenâgeux notamment qui a défini les codes du visage marial, empreint de naïveté et de fraîcheur." La toile, où Marie apparaît coiffée de trois fleurs tricolores, est présentée dans des expositions. Mais quelque chose gêne Louise. Le dominicain Jean-Dominique Fabre, venu à l’atelier pour découvrir son travail, l’inspire et l’accompagne dans cette évolution. Un échange long et très riche s’engage. Le frère l’incite à peindre "l’invisible." Tout s’éclaire pour la peintre : à travers les traits de Notre-Dame de France c’est celui de la Vierge de la Salette qui apparaît peu à peu. Louise se replonge dans les récits de l’apparition de 1846 et réalise que le message de prière et de pénitence apporté par Marie aux deux jeunes bergers résonne particulièrement avec la détresse dans laquelle la France est plongée. "Son message nous dit vraiment quelque chose pour aujourd’hui. La Vierge de la Salette est dure mais elle est superbe. C’est la définition du sublime."

"Son message nous dit vraiment quelque chose pour aujourd’hui. La Vierge de la Salette est dure mais elle est superbe. C’est la définition du sublime." Louise Groux