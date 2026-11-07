Comment Moïse triompha des Amalécites sans prendre les armes

Évoquée au Livre de l’Exode, la célèbre bataille biblique de Rephidim constitue la première guerre d’Israël après sa sortie du pays d’Egypte. Une bataille placée sous la puissance divine et qui opposa les Hébreux aux Amalécites.

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Qui étaient ces guerriers Amalécites menaçant Israël en ces terres arides où l’eau vint même à manquer, entraînant ainsi les récriminations du peuple tout juste sorti du joug égyptien à l’encontre de Moïse et de Dieu ? Les Amalécites, tribu nomade, étaient une peuplade traditionnellement ennemie d’Israël. Cette tribu avait, nous précise la Bible, pour ancêtre Amalec (ou Amaleq), l’un des petits-fils d’Esaü, né d’une concubine d’Eliphaz. Par la suite, de nombreuses tribus nomades également hostiles à Israël seront rangées sous le vocable "Amalécites". Ainsi qu’il était fréquent à cette époque reculée, ces peuplades vivaient de rapines et de razzias sur les terres désertiques du Néguev dépourvues de tout ; Rephidim, lieu de cette célèbre bataille biblique qui opposa Israël aux Amalécites, correspondant probablement à l’actuelle oasis sur l’oued Refayid, non loin du mont Horeb.

Dieu avec Israël

Alors que Moïse menait son peuple lors de l’Exode, les Amalécites attaquèrent, nous dit la Bible, les Hébreux. Il intima alors à Josué de réunir ses hommes et d’aller combattre les Amalécites. Lui-même avec son frère Aaron se tiendrait au sommet de la colline, dominant le lieu de la bataille en tenant à la main le bâton de Dieu. C’est alors que Josué s’exécuta et engagea le combat avec ses soldats. La Bible nous livre une curieuse anecdote, symbole éclatant de la puissance divine soutenant Israël : "Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus fort" (Ex 17,11). La prière fervente adressée par le premier prophète du judaïsme allait ainsi participer à la victoire remportée sur les ennemis, même si la Bible nous précise que lorsque "les mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu’au coucher du soleil" (Ex 17,12).

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Une victoire éclatante