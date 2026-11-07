Comment Moïse triompha des Amalécites sans prendre les armes

Évoquée au Livre de l’Exode, la célèbre bataille biblique de Rephidim constitue la première guerre d’Israël après sa sortie du pays d’Egypte. Une bataille placée sous la puissance divine et qui opposa les Hébreux aux Amalécites.
Qui étaient ces guerriers Amalécites menaçant Israël en ces terres arides où l’eau vint même à manquer, entraînant ainsi les récriminations du peuple tout juste sorti du joug égyptien à l’encontre de Moïse et de Dieu ? Les Amalécites, tribu nomade, étaient une peuplade traditionnellement ennemie d’Israël. Cette tribu avait, nous précise la Bible, pour ancêtre Amalec (ou Amaleq), l’un des petits-fils d’Esaü, né d’une concubine d’Eliphaz. Par la suite, de nombreuses tribus nomades également hostiles à Israël seront rangées sous le vocable "Amalécites". Ainsi qu’il était fréquent à cette époque reculée, ces peuplades vivaient de rapines et de razzias sur les terres désertiques du Néguev dépourvues de tout ; Rephidim, lieu de cette célèbre bataille biblique qui opposa Israël aux Amalécites, correspondant probablement à l’actuelle oasis sur l’oued Refayid, non loin du mont Horeb.
Dieu avec Israël
Alors que Moïse menait son peuple lors de l’Exode, les Amalécites attaquèrent, nous dit la Bible, les Hébreux. Il intima alors à Josué de réunir ses hommes et d’aller combattre les Amalécites. Lui-même avec son frère Aaron se tiendrait au sommet de la colline, dominant le lieu de la bataille en tenant à la main le bâton de Dieu. C’est alors que Josué s’exécuta et engagea le combat avec ses soldats. La Bible nous livre une curieuse anecdote, symbole éclatant de la puissance divine soutenant Israël : "Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus fort" (Ex 17,11). La prière fervente adressée par le premier prophète du judaïsme allait ainsi participer à la victoire remportée sur les ennemis, même si la Bible nous précise que lorsque "les mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu’au coucher du soleil" (Ex 17,12).
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Une victoire éclatante
Ce récit haut en couleur met en évidence au premier plan le rôle majeur de Moïse, plus que celui de Josué à la tête de l’armée d’Israël. Il apparaît manifeste que de la foi du grand prophète dépendait l’issue de cette célèbre bataille biblique nommée dès lors "Bataille de Rephidim", et dont les deux bras levés de Moïse vers le ciel symbolisaient la force confiante. Le triomphe ainsi remporté par Israël contre les Amalécites releva plus du combat divin que de celui guerrier, ce qu’atteste encore l’injonction divine adressée à Moïse par le Seigneur : "Écris cela dans le Livre pour en faire mémoire et déclare à Josué que j’effacerai complètement le souvenir d’Amalec de dessous les cieux !" (Ex 17 14). Ecoutant l’injonction divine, Moïse s’exécuta et bâtit un autel qu’il appela "Le-Seigneur-est-mon- étendard", avant d’ajouter : "Puisqu’une main s’est levée contre le trône du Seigneur, le Seigneur est en guerre contre Amalec, de génération en génération"…