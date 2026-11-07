À Montevideo, Léon XIV exhorte les évêques du monde entier à prier pour les vocations

À Montevideo ce 6 novembre, Léon XIV a invité les évêques du monde entier à se mobiliser pour les vocations sacerdotales et consacrées. Le Pape a aussi rappelé aux religieux que l’évangélisation passe avant tout par la ressemblance avec le Christ.

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"J’invite mes frères évêques du monde entier à promouvoir (...) des journées de prière et de jeûne pour l’augmentation des vocations." Voici l'appel lancé par Léon XIV aux évêques lors d’une rencontre avec le clergé et les religieux uruguayens, ce 6 novembre 2026 à la cathédrale de Montevideo. Participant à une célébration de prière avec les personnes consacrées du pays – dont tous les évêques –, le pape a prévenu que le cœur humain "prend la forme de ce qu’il aime". Et d’inviter à un examen de conscience sur les attachements à des idoles "d’or et d’argent, mais […] dépourvues de vie". Il peut s’agir, a-t-il détaillé, "d’une œuvre que nous considérons comme la nôtre", de la recherche de "reconnaissance" ou de "la tranquillité d’esprit que procure le fait de tout maîtriser".

"Qu’en voyant la manière dont nous regardons les autres, dont nous les écoutons ou dont nous nous approchons de ceux qui souffrent, ils puissent se demander d’où naît cet amour."

Les secrets de l'évangélisation

L’ancien missionnaire au Pérou a livré à son auditoire "l’un des secrets de l’évangélisation : ressembler à Celui que nous annonçons". Il a appelé les prêtres et les religieux à refléter l’amour de Dieu dans une société "où bon nombre de nos contemporains connaissent à peine Jésus-Christ". L’Uruguay, où 36 % de la population se déclare catholique, constitue l’un des pays les plus sécularisés d’Amérique latine. "Qu’en voyant la manière dont nous regardons les autres, dont nous les écoutons ou dont nous nous approchons de ceux qui souffrent, ils puissent se demander d’où naît cet amour", a poursuivi Léon XIV. Le chef de l’Église catholique a expliqué que la "ressemblance avec le Christ" mûrit également "dans les difficultés", qui enseignent "la persévérance". "Comme elles sont belles, ces mains qui ont vieilli en faisant le bien !", a-t-il aussi glissé en rendant hommage aux plus âgés qui se sont laissés façonner par Dieu au fil des années.

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Vocations : l’appel du Pape à tous les évêques du monde

Dans son allocution, Léon XIV a montré en exemple un mouvement de prière pour les vocations né à Montevideo deux ans plus tôt. En 2024, des fidèles ont ainsi lancé des journées de prière et de jeûne, car le séminaire interdiocésain n’avait aucun nouveau candidat. "Et aujourd’hui, nous rendons grâce car plusieurs jeunes ont entamé leur chemin au séminaire et dans la vie consacrée, et sont assis parmi nous", s’est réjoui le pontife.

"Dieu écoute la prière de son peuple."