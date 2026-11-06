Voyage en Amérique du Sud : l’avion de Léon XIV s’est envolé pour l’Uruguay

L’avion de Léon XIV a décollé ce 6 novembre 2026 à 7h05 de l’aéroport Fiumicino de Rome, avec pour destination l’aéroport international de Montevideo-Carrasco en Uruguay. Le Pape parcourra 11.123 km afin de rejoindre la capitale uruguayenne, pour un temps de vol prévu de 13h30.
L’avion du pape Léon XIV a décollé ce 6 novembre 2026 à 7h05 de l’aéroport Fiumicino de Rome, avec pour destination l’aéroport international de Montevideo-Carrasco en Uruguay. Il s’agit de l’étape inaugurale du sixième voyage apostolique de son pontificat, une tournée de douze jours qui le verra visiter également l’Argentine et le Pérou – son pays d’adoption.
Au total, 83 journalistes de quotidiens, télévisions, radios et agences de presse de nombreux médias internationaux, accompagnent le Pape tout au long de son périple à travers le sous-continent. Dans la suite papale, on compte le cardinal secrétaire d’État Pietro Parolin, le "numéro 2" du Vatican, le cardinal philippin Luis Antonio Tagle, pro-préfet du dicastère pour l’Évangélisation, ou encore Mgr Filippo Iannone, préfet du dicastère pour les Évêques.
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Un temps de vol prévu de 13h30
À bord de l’Airbus A330-900 de la compagnie italienne ITA Airways, le Pape parcourra 11.123 km afin de rejoindre la capitale uruguayenne, pour un temps de vol prévu de 13h30. Il doit survoler six pays – Italie, France, Algérie, Mauritanie, Sénégal, Brésil – avant d’atterrir à 16h30 heure locale (20h30, heure de Rome).
Plusieurs rendez-vous officiels attendent Léon XIV pour son premier jour à Montevideo : après la cérémonie de bienvenue sur la Plaza Independencia, le pontife de 71 ans s'entretiendra avec le président de la République, Yamandú Orsi, et prononcera un discours devant les autorités politiques. En fin de journée, il se rendra à la cathédrale de l'Immaculée Conception pour rencontrer le clergé du pays.