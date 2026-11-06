L’ombre d’un grand absent planait sur la remise du prix Goncourt 2026. Le roman de Thélyson Orélien "C’était ça ou mourir" a été écarté de la sélection, au motif d’un recours massif à l’IA que l’écrivain a reconnu. Cette supercherie est un séisme dans le Landerneau littéraire, mais plus largement, analyse le père Guillaume de Menthière, elle pose à la "magnifique humanité" chantée par Léon XIV une batterie de questions aussi essentielles que difficilement solubles…

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À mon âge, évidemment, on a beaucoup lu. Mais on a beaucoup oublié aussi… Ne surnagent que les œuvres majeures dont la lecture fut un évènement tel qu’on s’est dit en fermant le livre : il n’y a rien d’équivalent, jamais rien n’a été écrit de semblable, ce style n’a pas son pareil... Je pourrais citer pêle-mêle Céline et son Voyage au bout de la nuit, Joseph Malègue et son Augustin où le Maître est là, Émile Ajar et sa Vie devant soi, Léon Bloy et sa Femme pauvre… Des livres qui m’ont embarqué par leur langue inimitable. Aux premières pages de C’était ça ou mourir, j’ai cru revivre ce genre d’expérience littéraire. Le roman de Thélyson Orélien nous essouffle par son récit picaresque, ses petites phrases ciselées, ses images foisonnantes, son parler trash, son rythme narratif soutenu. J’étais prêt à consonner avec toutes les louanges qui lui ont été adressées par les critiques et par ses pairs : livre prodigieux, essentiel, hugolien, un tour de force, un évènement, de la grande littérature… grand roman, certainement goncourisable…

Séisme littéraire

Mais patatras ! des soupçons de plagiat et de recours à l’intelligence artificielle sont venus troubler le concert laudatif qui entourait l’œuvre du romancier québécois. Au point que l’Académie Goncourt le récusait dans la liste des candidats à son prix. Voilà qui posent beaucoup de questions : à partir de quand est-on plagiaire ? Quelle limite ne pas dépasser dans l’utilisation de l’IA, sachant qu’il n’existe plus un auteur qui n’y ait recours d’une façon ou d’une autre ? Ajoutons à cela que c’est une IA — le logiciel Pangram — qui a pu détecter qu’Orélien Thélyson avait probablement eu recours à l’IA ! Je ne sais pas bien comment les académies littéraires — et artistiques dans leur ensemble — vont pouvoir sortir de ce sac de nœuds.

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Comme pour ajouter encore à la complexité de l’affaire, il y a ce fait que l’auteur est d’origine haïtienne et noir de peau. Attaquer son œuvre ne relèverait-il donc pas d’un vieux fond raciste au moins inconscient ? Et puisque son livre est un vibrant plaidoyer pour les migrants, ne faut-il pas voir dans son dénigrement des manœuvres d’une extrême-droite anti-immigrationniste ? Voilà que la politique s’en mêle pour achever de rendre les choses définitivement inextricables et pour anéantir sous les anathèmes toute velléités de débat.

Des questions à foisons…

Peut-on risquer une analogie avec le domaine sportif ? Lance Armstrong a gagné sept Tour de France et pourtant le cycliste a été déchu de tous ses titres pour dopage. On pense évidemment aux deuxièmes du classement qui n’auront jamais connu le triomphe des Champs-Élysées en jaune et resteront dans l’anonymat parce qu’un Américain a triché l’année où ils auraient pu briller… Quelle injustice ! Il est admis, en ce qui concerne les performances sportives, qu’elles doivent être obtenues sans utilisation de substance illicite ou de matériel truqué.

«Dieu seul fait surgir l’être du néant, Dieu seul crée à partir de rien. Les artistes réorganisent de l’existant...»

Cela vaut-il dans tous les domaines ? Dans le domaine de l’art, par exemple, on ne compte pas les chefs-d’œuvre opiacés, les génies tabagisés, absinthisés, cocaïnés… Personne ne pense que cela discrédite les tableaux d’un Van Gogh, les poèmes de Baudelaire ou les chansons d’un Gainsbourg... Quand on passa du fusain à la peinture à l’huile, du clavecin à la guitare électrique, de la pierre à l’acier nul ne poussa des hauts-cris et l’on admit aux mêmes compétitions artistiques ceux qui usaient de ces modes nouveaux de produire… Je suis suffisamment vieux pour avoir écrit mes premiers livres — sans prétention littéraire — avec de l’encre et du papier. Personne ne me reproche — et certainement pas mes éditeurs — d’user maintenant du traitement de texte et même de temps à autre, je le confesse, de moteurs de recherche puissants. Pourquoi devrait-on s’interdire de lire un roman captivant et bien écrit sous prétexte qu’il a sans doute été généré par l’IA ? Pourquoi devrait-on lui préférer un ouvrage plus médiocre mais intégralement "humain" ?

Création et transparence

La question que pose le prix Goncourt 2026 est celle des limites à cet aller-de-l’avant généralisé. Y a-t-il des moyens illicites de créer une œuvre d’art ? Bibliquement le verbe créer (bara en hébreu) ne peut avoir que Dieu pour sujet. Dieu seul fait surgir l’être du néant, Dieu seul crée à partir de rien. Les artistes réorganisent de l’existant ; ils remodèlent le réel, ils arrangent à leur manière des matériaux disponibles. La question du plagiat au cœur de la polémique revient donc à se demander : à partir de quand sort-on du plagiat ? quel nombre de connexions nouvellement imaginées permet de dire que mon œuvre n’est pas une copie mais une œuvre d’art originale même si ses matériaux essentiels sont évidemment préexistants ?

«Il y a mensonge et supercherie qui créeront pour longtemps une injuste suspicion sur beaucoup de véritables artistes...»