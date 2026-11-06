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Le Bal du Curé vous connaissez ? Imaginé et lancé en 2018 par un curé belge, le père Cédric Claessens, membre de la communauté de l'Emmanuel, cet événement joyeux et ouvert à tous permet la rencontre et montre le visage accueillant de l’Église. Et c’est un immense succès puisqu’en huit ans, le Bal du curé de Bruxelles est devenu un événement incontournable de la rentrée, et l'édition 2026 a accueilli jusqu’à 1.800 personnes. C’est ce succès, cette ambiance chaleureuse et cette ouverture qu'Aleteia avait pu raconter à ses lecteurs lors d’un reportage sur place en septembre 2025. Un article qui a plu, qui a circulé et qui a surtout inspiré ! Notamment des paroissiens de l’église Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, dans le 7ème arrondissement de Paris, qui ont lancé leur premier "Bal du curé" avec déjà 1.000 participants et autant de belles histoires et de rencontres.

Un signe pour le lancer à Paris

C’est ainsi que des paroissiens lecteurs ont contacté Aleteia, pour raconter cette nouvelle aventure, inspirée des Belges. "Nous avons découvert le concept du Bal du curé grâce à votre reportage et nous nous sommes dit qu’il fallait à tout prix que nous organisions le nôtre aussi", a ainsi écrit Clémence, l’une des organisatrices, qui a transmis à nos journalistes le numéro de la personne qui avait lancé l’idée en faisant tourner l’article, une certaine Caroline. Contactée par Aleteia, Caroline, jeune quadragénaire, explique qu'elle entend parler du Bal du curé en Belgique depuis plusieurs années et qu’elle se disait qu’un jour, cela serait bien que quelqu'un l’organise aussi en France… "Si on avait eu ce type d'événements quand nous étions jeunes, on aurait alors aimé aller à l’église !", se dit-elle.

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@balducureparis

Seulement, elle ne s'imagine pas être force de proposition. Et voilà qu'un "signe" arrive, en septembre 2025, quand un oncle partage sur la boucle du Whatsapp familial, l’article du Bal du curé. "Vous mettez en bas de vos articles des liens vers d'autres articles, et je vois alors celui consacré à ma sœur, montée en ciel en 2023, et pour laquelle ses amis ont fait écrire une icône. Voir son nom ce jour-là a été un comme un déclic, elle qui me parlait si souvent du Bal du curé auquel elle avait participé à Bruxelles, il était temps pour nous d’oser le lancer à Paris aussi".

Caroline en parle très vite à deux amies paroissiennes, "tout de suite très motivées" puis au curé, Jacques de Longeaux qui découvre le concept en lisant le reportage. Dans la foulée, une équipe d’une vingtaine de personnes s’organise. "Nous avons ensuite pris contact avec l’équipe belge pour prendre des informations et bien comprendre le concept. Ils ont été incroyables, nous donnant toutes les indications, toute l’organisation à mettre en place, nous facilitant énormément la tâche et nous permettant, dès cette première édition, de connaître un grand succès, grâce à leur concept testé et approuvé depuis huit ans".

Remettre l’église au centre du quartier

Un concept tellement approuvé que les deux paroisses ont choisi la même date, "chacune priant pour l’autre pendant les intentions de prières à la messe initiale". Si les Belges ont connu une fois de plus un grand succès, avec près de 1.800 participants, les Parisiens n’ont pas eu à rougir avec leurs 1.000 participants. "Nous avons vécu un moment exceptionnel, de joie, de rencontres et de vie de quartier. De très nombreux commerçants sont venus, toutes les générations, tous les profils du quartier étaient présents. Nous avons vraiment pu mettre l’église au centre du quartier, et c’est bel et bien le curé qui invitait tout le monde, à la rencontre et à la joie", reprennent encore les organisatrices, motivées à l’idée de lancer une tradition. "Comme il y a le bal des pompiers le 14 juillet, il faudrait instaurer, chaque troisième samedi de septembre, le bal du curé, dans toutes les paroisses de France". Le défi est lancé à nos lecteurs !