Quand la Vierge Marie entre dans la mêlée

Alors que la France doit se frotter ce samedi 7 novembre aux Fidji pour la seconde phase du Championnat des nations, la rédaction d’Aleteia s’est intéressée aux chapelles dédiées au rugby présentes en France. Expression silencieuse d’une véritable religion populaire, ces dernières veillent sur les joueurs et les amateurs du ballon ovale.

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Le XV de France fait son grand retour sur le terrain ce samedi 7 novembre. Pour la seconde phase du Championnat des nations, douze des plus grandes nations du rugby s’affronteront pour tenter de décrocher son prestigieux titre. Le rugby, "sport de voyous, joué par des gentlemen" est l’âme même du Sud-Ouest. Ce bout de terre bat au rythme des matchs dominicaux sur les terrains de rugby ensoleillés. Bien plus qu’une passion pour ces supporters aux bérets gascons : une raison de vivre. Villes et villages s’affrontent, défendant histoire et territoire. Mais le terrain n’est pas le seul à rassembler. Les chapelles dédiées au rugby unissent rugbymans et supporters aux joueurs défunts.

La chapelle Notre-Dame du Rugby à Larrivière-Saint-Savin, dans les Landes, incarne cette communion. Datant du XIIIe siècle, ce n’est qu’en 1964 qu’on lui confie le monde du rugby. Un souffle inspiré par l’Abbé Devert, en mémoire de trois joueurs de rugby landais décédés. "Le monde du rugby aura sa chapelle bien à lui pour veiller sur ses rudes gars, les protéger du mal, les aider dans leurs difficultés" confie-t-il à l’office de tourisme du pays Grenadois.

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Véritable lieu de pèlerinage, fidèles et joueurs viennent s’y recueillir. Témoins du temps qui passe, les maillots d’anciens joueurs de rugby habillent ses murs : on en compte aujourd’hui une centaine exposés. Un hommage à ce sport poussé jusqu’aux vitraux représentant la Vierge "à la touche" ou encore "à la mêlée".

Rocamadour, sanctuaire de l’Ovalie

Dans le même esprit, le sanctuaire de Rocamadour a dédié sa 8e chapelle au rugby, en 2011 : Notre-Dame de l’Ovalie. Les joueurs blessés ou décédés, ainsi que leurs proches y sont particulièrement confiés. Sur les parois de la chapelle, les maillots floqués à leurs noms, offerts par les familles et bénis, portent leur mémoire.

Clermont-Ferrand, cité du rugby

Un dernier sanctuaire a pointé le bout de son "french flair" à Clermont-Ferrand, en 2026. L’église Notre-Dame-de-Prospérité de Montferrand, située à proximité du stade, est le lieu par excellence pour confier les joueurs à la Vierge Marie avant les matchs de l’ASM. Plus encore, tous ceux du Top 14 (clin d'œil à la chapelle surnommée Yellow Church !). Joueurs et supporters s’y rassemblent pour demander le soutien de Notre-Dame du Rugby. Impossible de ne pas se retrouver en finale maintenant que la Vierge est à leurs côtés !