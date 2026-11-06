Les Guetteurs ont dévoilé, le 5 novembre, leur cinquième album, Victoire. Un disque lumineux, aux sonorités reggae inspirées des années 70, porté par un profond désir de rendre grâce au Christ. Parmi les douze titres, une reprise de "Comment ne pas te louer" réserve une belle surprise : la voix du pape Léon XIV !

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Douze chansons pour célébrer le Christ et lui rendre grâce ! Les Guetteurs ont dévoilé, le 5 novembre, leur cinquième album, baptisé Victoire. Un disque lumineux, aux inspirations musicales puisées dans les années 70, réalisé avec du matériel vintage : des amplis qui grésillent, des sections rythmiques enregistrées en live et des arrangements où les voix et les percussions se mêlent aux basses et à la batterie. "Notre inspiration principale était l’action de grâce", explique à Aleteia Fratoun, précisant que le processus de création de l’album a débuté en octobre 2025. "Comme dans toutes nos chansons, nous parlons de la miséricorde du Christ et de sa rédemption, mais cette fois-ci, nous avons voulu mettre l’accent sur la gratitude envers le Seigneur, pour tout ce qu’il donne aux hommes et tout ce qu’il nous a permis de vivre avec Les Guetteurs", ajoute le fondateur de ce groupe de reggae chrétien français qui s'est produit au Stade de France devant le Pape lors de sa venue en France. Parmi la douzaine de titres, Comment ne pas te louer se distingue particulièrement et s’aventure du côté du kompa, genre musical originaire d'Haïti créé au milieu des années 1950. Une reprise guidée par une intuition forte : celle de faire résonner à nouveau un chant qui a déjà touché tant de cœurs.

Une louange à laquelle se joint la voix du Pape

"Cette chanson, écrite par le père Aurélien Sanikoa a fait le tour du monde et elle mérite vraiment sa notoriété. À chaque fois qu’on joue ce titre en live, on voit qu’il emmène les gens dans une joie qui n’est pas factice. Il y a une vraie grâce de simplicité dans cette chanson, un cœur simple qui se livre à Dieu et qui pose cette question qui contient déjà une réponse : "Comment ne pas te louer ?"" Dans cet esprit de simplicité du cœur et de prière, Fratoun a même ajouté quelques phrases au titre : "Comment te rendrais-je, Seigneur, tout le bien que tu m’as fait...". Des paroles inspirées directement de la Bible. "C’était ma manière de dire "comment ne pas te louer". Mais ça reste un petit clin d’œil, car la composition en tant que telle est restée fidèle à ce qu’avait écrit le père Aurélien Saniko, qui nous a accordé la permission de la reprendre, en exprimant sa joie de voir cette chanson voyager et être reprise par tant de gens."

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