Infertilité : vers une gestion industrielle de la PMA ?

Le comité de pilotage créé par le Plan fertilité a remis le 3 novembre à la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, un rapport qui préconise un meilleur accès à la procréation médicalement assistée (PMA). Des recommandations qui, en voulant lutter contre l’infertilité, si douloureuse pour de nombreux Français, ouvrent la voie à une gestion industrielle de la procréation. Décryptage.

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"Garantir une lisibilité nationale sur les stocks et les délais", "Organiser l’approvisionnement complémentaire à l’étranger", "Organiser la circulation sécurisée des gamètes et embryons"… À lire la table des matières du rapport du comité de pilotage du Plan fertilité, on pourrait croire au business plan d’une grosse entreprise industrielle. Sauf que le produit, ici, ce sont des embryons.

Annoncé en février dernier, le plan national contre l'infertilité a franchi une étape début novembre avec la remise du rapport du comité de pilotage, présidé par le Pr Samir Hamamah, conseiller-expert en assistance médicale à la procréation (AMP) à la clinique privée Ambroise-Paré-Hartmann à Neuilly-sur-Seine, et Salomé Berlioux, spécialiste de la jeunesse et de la ruralité. "Ce plan vise à mieux informer et prévenir, à détecter plus précocement les difficultés de fertilité, à améliorer et élargir l’offre d’assistance médicale à la procréation et à renforcer la recherche et le suivi épidémiologique", annonce la synthèse du rapport. En France, 15 à 25% des couples souhaitant concevoir un enfant rencontrent des difficultés. Cela représente plus de 3 millions de personnes. La lutte contre l'infertilité se heurte à un boom des demandes de prises en charge, notamment depuis l'élargissement de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes en 2021.

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Développement des centres d’autoconservation ovocytaire

Face à l’explosion du nombre de demandes d’autoconservation d’ovocytes, autorisée pour des raisons non médicales depuis la loi de bioéthique de 2021, le Plan fertilité a prévu de déployer 30 nouveaux centres d’autoconservation ovocytaire, avec l’objectif d’atteindre 70 centres en 2028. Une mesure jugée "notoirement insuffisante" par les auteurs du rapport. Ils proposent que tous les centres d’AMP, publics comme privés, actuellement autorisés à l’AMP, - ils sont une centaine sur le territoire - puissent contribuer à l’activité d’autoconservation ovocytaire d’indications médicale et non médicale. Une marchandisation qui interroge.

Depuis la loi de 2021, l’autoconservation de gamètes d’indication non médicale est autorisée exclusivement dans les centres clinico-biologiques d’AMP publics ou privés à but non lucratif (ESPIC). Lors de la remise du rapport, la ministre n'a pas écarté l’idée d’une ouverture aux centres privés lucratifs, évoquant un futur amendement qui sera examiné "sans tabou" dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS).

Gestion des "stocks" et des flux

"Là où aujourd’hui chaque centre gère son stock de gamètes et d’embryons, la création d’un dispositif national de circulation des gamètes (ovocytes, spermatozoïdes) et des embryons permettrait d’optimiser les stocks et de gérer la pénurie", recommande le rapport. L’objectif serait de pouvoir transférer des gamètes depuis les régions "excédentaires" vers les régions "en forte pénurie", expliquent les auteurs, qui pensent même à la chaîne logistique : "Un tel dispositif sécuriserait par ailleurs la chaîne logistique grâce à des transporteurs agréés et des protocoles standardisés".

Et ce "rééquilibrage territorial" ne se limiterait pas à la France. En cas de "forte demande", "l’importation des gamètes en accord strict avec les exigences de la loi française doit être envisagée", préconise le rapport. Actuellement, le recours aux banques de sperme étrangères est fait en dehors de toute autorisation. Ces importations créent en outre un flou juridique autour de l’accès aux origines, autorisé en France depuis le 1er septembre 2022, mais pas nécessairement par les pays des donneurs.

Autorisation du diagnostic pré-implantatoire des aneuploïdies (DPI-A)

En développant une vision industrielle de la procréation assistée, le rapport répond à une logique d’efficacité, de résultats. Même si cela induit des pratiques qui ne sont pas, pour l’heure, autorisées sur le sol français, à l’instar du diagnostic pré-implantatoire des aneuploïdies (DPI-A). Test presque passé dans le langage courant depuis que la candidate à l'élection présidentielle Marine Tondelier y a eu recours en Belgique (mais qui n’a pas pour autant favorisé la naissance de son fils puisqu’elle est tombée enceinte naturellement plus tard). Le DPI-A est un examen génétique réalisé sur des embryons conçus par fécondation in vitro (FIV) consistant à identifier ceux présentant un nombre anormal de chromosomes afin de privilégier ceux qui ont les meilleures chances de s'implanter et de se développer. Ce test n’est pas autorisé en France en raison de considérations éthiques et juridiques liées à la sélection des embryons, et parce que son bénéfice médical reste discuté.

"Le défi n’est plus seulement d’"obtenir une fécondation", mais d’améliorer les taux de naissance vivante, réduire les risques, rendre l’AMP plus accessible partout en France, et mieux comprendre la biologie humaine de la reproduction", explique le rapport. "À ce titre, le COPIL préconise l’autorisation de la pratique, dans le cadre du soin, du diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies embryonnaires (DPI-A) en France." Une mesure défendue par une proposition de loi transpartisane emmenée par la députée Constance de Pélichy (Liot) et par Marine Tondelier (Les Écologistes). Stéphanie Rist y est personnellement ouverte "dans certaines conditions et pour certains profils", renvoyant à de futures préconisations du Comité national d'éthique.

Enjeux pour la présidentielle