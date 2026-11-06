Si la pratique catholique continue de reculer en Belgique, les baptêmes d’adultes connaissent une progression remarquable. Un contraste souligné dans le dernier rapport de la Conférence des évêques de Belgique, publié le 28 octobre.

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Un tableau en demi-teinte. Moins de baptêmes d’enfants, de mariages religieux, de fidèles à la messe dominicale et de prêtres... Les chiffres de l’Église catholique belge témoignent d’un recul marqué de la pratique religieuse. Dans son neuvième rapport annuel, publié mercredi 28 octobre 2026 et consacré à l’année 2025, la Conférence des évêques de Belgique (CEB) dresse ainsi un bilan contrasté de la vie catholique dans le pays. Néanmoins, au milieu de cette érosion générale, une donnée vient nuancer le constat et apporter un peu d'espérance : le nombre d’adultes demandant le baptême ne cesse d’augmenter, atteignant son niveau le plus élevé depuis neuf ans. Un signe encourageant pour l’Église belge.

Une baisse généralisée de la pratique et des sacrements

La transmission de la foi aux nouvelles générations est l'un des premiers marqueurs du recul du catholicisme belge. En 2025, 27.666 enfants ont reçu le baptême en Belgique, contre 29.769 en 2024. Un recul qui s'inscrit dans une tendance de fond, puisqu’en 2016, le pays comptait encore 50.867 baptêmes d'enfants, soit presque deux fois plus qu'en 2025.

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Les autres sacrements suivent une trajectoire similaire. Les premières communions ont diminué de 30,4% depuis 2016, tandis que les confirmations ont reculé de 34,3% sur la même période. Le mariage religieux connaît lui aussi une baisse marquée. En effet, 4.122 unions ont été célébrées en 2025, contre 7.896 neuf ans plus tôt.

Même constat du côté des funérailles catholiques. En 2025, elles ne concernaient plus que 31,4% des décès, contre 32,6% en 2024 et 37,2% en 2016. Par ailleurs, la pratique dominicale poursuit également son déclin. Le troisième dimanche d'octobre 2025, 155.084 personnes ont assisté à une messe dans le pays, contre 173.335 l'année précédente et 286.393 en 2016.

"En Belgique, la transmission "automatique" de la foi n’est plus la norme".

Enfin, cette diminution de la pratique s'accompagne d'un recul progressif, des effectifs du clergé. La Belgique comptait 3.262 prêtres en 2025, contre 3.363 en 2024. Le nombre de diacres permanents a lui aussi légèrement diminué, passant de 527 à 517 en un an.

Les sanctuaires, témoins d’une foi toujours vivante

Dans ce paysage religieux en profonde mutation, les sanctuaires mariaux constituent une note plus encourageante. Les quatre principaux sanctuaires dédiés à la Vierge Marie en Belgique ont accueilli quelque 1,54 million de pèlerins en 2025, soit environ 10.000 visiteurs de plus qu'en 2024. Celui de Montaigu, situé dans le Brabant flamand, arrive en tête avec 685.000 visiteurs à lui seul.

Au-delà des chiffres, la CEB souligne surtout la nécessité de repenser la manière de transmettre la foi dans une société profondément sécularisée. "En Belgique, la transmission "automatique" de la foi n’est plus la norme. Le paysage est sécularisé, pluraliste et marqué par une distance critique vis-à-vis des institutions religieuses", observe le rapport.

Pour les évêques, ce constat n'implique pas pour autant de renoncer à la mission de l'Église, mais plutôt de l'adapter. "L'enjeu n'est pas d'adopter une nouvelle doctrine, mais de déployer autrement le cœur du message chrétien [...] et de l'articuler avec une catéchèse adaptée et une évangélisation crédible, respectueuse et en dialogue", précisent-ils.

Les baptêmes d'adultes, une lueur d'espérance

Au milieu de ce bilan en demi-teinte, les baptêmes d'adultes apportent une véritable éclaircie. En 2025, 534 adultes ont reçu le baptême en Belgique, contre 362 en 2024, soit une progression de près de 48 % en un an. En 2016, ils n'étaient que 229. La tendance devrait se poursuivre en 2026, avec au moins 689 baptêmes de personnes majeures attendus à Pâques, selon les premiers chiffres communiqués par la CEB. Un nombre près de trois fois supérieur à celui enregistré dix ans plus tôt.

Cette progression "témoigne d’un mouvement de redécouverte de la foi chez les jeunes adultes", explique le père Tommy Scholtes, chargé des relations presse de la CEB. Selon les informations rapportées par le média belge 7sur7, le prêtre évoque notamment l’élection du pape Léon XIV et le rôle des réseaux sociaux dans ce regain d’intérêt pour le catholicisme. La Belgique n’est pas un cas isolé. Dans plusieurs pays, de plus en plus de jeunes adultes se tournent vers le catholicisme. C’est notamment le cas aux États-Unis, à Hong Kong, au Cambodge, ou encore en Écosse, où plusieurs diocèses font état d’un regain d’intérêt pour la foi catholique.