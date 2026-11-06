À Montevideo, Léon XIV à la rencontre des périphéries existentielles

Les habitants de Casavalle s'apprêtent à vivre un moment historique en accueillant le pape Léon XIV ce samedi 7 novembre. Ce quartier mal famé situé dans la périphérie de Montevideo, en Uruguay, abrite pourtant une vie communautaire vibrante et constitue le terreau idéal pour la transmission d’une foi simple et authentique.

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Dans le pays le moins religieux d'Amérique latine — héritage d'un processus de sécularisation entamé depuis deux siècles —, la présence catholique à Casavalle s'inscrit dans une histoire de plusieurs décennies. Dans cet endroit historiquement marqué par la pauvreté et la délinquance, l’engagement auprès des plus marginaux fut incarnée de façon emblématique par le Père Cacho à la fin des années 1970.

"Il a choisi d'aller vivre là, parmi les familles les plus pauvres. [...] Le père Cacho a partagé la vie quotidienne de ses voisins, leurs difficultés et leurs espoirs. [...] Il n'était pas quelqu'un qui arrivait du dehors pour aider puis s'en allait. Il a choisi d'y vivre, de faire partie de cette communauté et de partager son destin", raconte à Aleteia Santiago Díaz Rodríguez, un jeune laïc engagé dans des œuvres sociales au sein du quartier.

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Santiago lors d'une interview avec la Fondation Los Pinos. Santiago

La foi s’est frayée un chemin, au cœur des difficultés

L’activité missionnaire de l’Église sur place a permis à la foi de se frayer un chemin dans plusieurs foyers, et ce, bien que la fréquentation de la messe dominicale y soit en général plus faible que dans les quartiers aisés. "En rentrant chez les gens, il est très fréquent de trouver une image de Jésus, de la Vierge ou d'un saint. Mais on le voit surtout dans leur façon de parler, d'affronter les difficultés et de se cramponner à Dieu au milieu de situations souvent très dures. [...] Dans bien des cas, cette foi paraît même plus spontanée et plus fervente que celle que l'on trouve dans d'autres milieux de la société uruguayenne", souligne Santiago.

L'annonce de la visite apostolique de Léon XIV a suscité chez les habitants une immense attente. Au sein de la Fondation Los Pinos, un établissement éducatif situé dans Casavalle, le témoignage d'une mère de famille atteinte d'un cancer diagnostiqué il y a trois mois a particulièrement touché le jeune homme : ancienne catéchiste de la paroisse recevant le Pape, elle ne sait pas si son état de santé lui permettra d'être présente pour accueillir le Saint-Père le jour venu. Pourtant, sa joie demeure intacte.

Santiago (à droite) et l'un de ses amis (à gauche) qui a grandi dans l'un des quartiers les plus pauvres et violents d'Uruguay et a été privé de liberté pendant 20 ans. Santiago

"Depuis qu'elle a appris que le Pape venait à Casavalle, elle prie beaucoup pour lui. Et si elle ne peut pas aller le voir, elle sait qu'à travers la prière, elle peut aussi se sentir proche du Saint-Père. [...] Il s'y crée quelque chose de très profond : une femme qui traverse une maladie très difficile mais qui, par la prière, se sent unie au Pape et à toute la communauté locale."

Le Pape "a voulu se rendre à Casavalle"

Il faut dire qu'aucun souverain pontife n'a foulé le sol uruguayen depuis la seconde visite de Jean Paul II en 1988. Pour toute une génération, ce sera une première. Mais au-delà de l'événement historique, c'est le choix du lieu qui honore les riverains. Ceux-ci mesurent la portée de ce déplacement : "Il ne s'agit pas seulement du fait que le Pape aille à Casavalle. Il s'agit du fait que le Pape a voulu aller à Casavalle. Et il y a une différence énorme entre ces deux choses", fait remarquer Santiago.

Pour ces familles confrontées au quotidien à la précarité et l’insécurité, le passage du successeur de Pierre apporte une consolation spirituelle indispensable : au-delà d’un message de paix, d’amour et d’espérance, que tous ont besoin d’écouter, le geste de proximité bienveillante posé par le Saint-Père offre à tous ces habitants la preuve concrète que l’Église ne les oublie pas.