Après la collision de deux TGV dans la province de Tolède, en Espagne, le 28 octobre, causant la mort de 69 personnes, le village d’Urda a décidé de se tourner vers le Très Saint Christ de la Vera Cruz, en organisant une procession en hommage aux victimes de l’accident.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

Dix jours après le drame, la douleur et l’élan de fraternité restaient intacts. Le 28 octobre au matin, dans les environs de Tolède, deux trains à grande vitesse sont entrés en collision sur la ligne reliant Los Yébenes à Urda. Une des catastrophes ferroviaires les plus meurtrières qu’a jamais connu l’Espagne : 69 morts et plus d’une centaine de blessés. La petite ville d’Urda était en première ligne. Ses habitants, alertes, se sont immédiatement rendus sur les lieux, apportant eau et premiers secours. Alors que plus de 300 bénévoles se sont mobilisés sur différents postes (repas, transports, accompagnement psychologique, traduction pour les passagers étrangers bloqués), le complexe sportif, lui, s’est transformé en centre de secours. Quant à l’Église, elle ne cesse depuis d'accompagner les familles des victimes et de prier pour les victimes. Un soutien spirituel qui a pris tout son sens à la veille de la Toussaint, le 31 octobre.

69 roses devant le Christ

Trois jours après l’accident, le village d’Urda a mené une procession jusqu’à l’église paroissiale. La statue du Très Saint Christ de la Vera Cruz, qui veille sur le village depuis plusieurs siècles, a ouvert le cortège. La procession a été suivie d’une messe célébrée en mémoire des victimes, au cours de laquelle une rose a été déposée devant l’image de chacun des 69 défunts. Une célébration, présidée par l’archevêque de Tolède, Francisco Cerro Chaves et l’évêque Francisco Cesar Garcia Magan, unissant une centaine d’habitants autour des condoléances adressées aux familles par le pape Léon XIV. À cette occasion, le cardinal a appelé les fidèles à "mieux prendre soin de la vie" ainsi qu’à prier pour les personnes responsables de la sécurité des transports. À l’issue de la célébration, l'archevêque a déposé sa crosse, offerte par les habitants d’Urda, aux côtés du Christ en signe d’espérance pour les familles défuntes.

C'est la Semaine du don d'Aleteia ! Chaque jour, Aleteia vous informe, vous inspire et fait rayonner l'espérance. Mais pour poursuivre cette mission et rester accessible gratuitement à tous, nous avons besoin de vous. 75 % de nos ressources proviennent de vos dons. Cette semaine, aidez-nous à continuer cette notre mission ! Soutenir Aleteia

La statue du Très Saint Christ de la Vera Cruz, qui date de la fin du XVe/début du XVIe siècle est l’une des statues les plus vénérées de Castille La Manche. Le pape Jean Paul II a notamment proclamé un jubilé pour la ville, faisant d’Urda un véritable lieu de pèlerinage. Traditionnellement, la statue ne quitte la basilique que deux fois par an : lors de la procession marquant le début de la Feria du Christ, à la fin du mois de septembre, ainsi que lors de la procession de Gloire, qui la clôture. Elle est alors acheminée sur un char de couleur dorée, sous forme de bateau, datant du XIXe siècle.