Une enquête ouverte après l’agression de jeunes catholiques à Rouen

Quatre plaintes ont été déposées après une agression d'une grande violence survenue le 31 octobre, à proximité de la foire Saint-Romain de Rouen. Les victimes affirment avoir été prises à partie par plusieurs dizaines d’individus ayant proféré des insultes racistes. Le parquet a ouvert une enquête pour violences en raison de la race, de l’ethnie, de la nation ou de la religion.

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Le 31 octobre, un groupe d'une quinzaine de jeunes hommes, âgés d'une vingtaine d'années pour certains, a été violemment agressé à proximité des Docks 76, à Rouen, alors qu'il se rendait à la Foire Saint-Romain. Selon les témoignages recueillis par Le Figaro, les victimes auraient été encerclées par plusieurs dizaines d'individus après avoir été désignées comme des "fachos".

Les faits se sont déroulés aux abords du pont Gustave-Flaubert. Le groupe venait de partager un repas pour célébrer deux anniversaires. Après avoir pris le bus, les jeunes hommes avaient prévu de rejoindre la foire pour déguster quelques croustillons et découvrir le centre-ville. Sur le trajet, ils entonnent tantôt des chants scouts tantôt des chants catholiques. "L’ambiance était excellente. On marchait tout en entonnant des chants scouts, comme Chevaliers de la table ronde, et d’autres catholiques. Mais ce n’était pas le Credo non plus !", témoigne l'un des jeunes agressés auprès du Figaro. C'est ici que tout dégénère. Après s'être fait insulter de "sales fachos", les garçons sont pris à partie par un groupe d'individus encapuchés. Alors qu'ils tentent de poursuivre leur chemin, ils sont agressés par derrière et subissent une pluie de coups accompagnés d'insultes copieuses, et qui selon les témoignages visaient la race et la religion : "Sales Blancs", "On va vous buter", "Je suis musulman et je baise vos mères". Lorsque la police arrive sur les lieux, certains sont encore au sol et en train de se faire tabasser, les agresseurs s'acharnant à plusieurs sur leurs victimes.

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Le bilan physique est lourd. Trois personnes ont été prises en charge par les pompiers et conduites aux urgences de Rouen. Parmi les blessures signalées figurent des fractures du nez, une fracture de la pommette et une fracture avec enfoncement du plancher orbital. L'un des jeunes, qui avait reçu un coup à la tempe, a également passé la nuit à l'hôpital après avoir ressenti d'importants troubles physiques. Quatre plaintes ont été déposées pour des faits de violences en raison de la race, de l'ethnie, de la nation ou de la religion. D'autres victimes pourraient également engager des démarches judiciaires.

Le diocèse et le maire condamnent les violences

La violence de l'affaire a suscité des réactions des autorités locales et religieuses. Dans un communiqué, le diocèse de Rouen a exprimé sa "très vive réprobation" face à ces violences accompagnées d'injures discriminatoires. Il a également apporté son "profond soutien" aux victimes, en leur souhaitant un prompt rétablissement. "Le diocèse exprime une très vive réprobation et redit sa condamnation de toute forme de violence, comme Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, l’a exprimé lors de son communiqué du 19 octobre dernier."

Sur le plan judiciaire, le parquet de Rouen confirme auprès d'Aleteia avoir été saisi à deux titres. D'abord par quatre hommes, âgés d'environ 25 ans, qui ont déposé plainte auprès des services de police dimanche 1er novembre après-midi et lundi 2 novembre matin pour des violences commises à raison de la race, de l'ethnie, de la nation ou de la religion. Dans un message adressé à plusieurs médias, le procureur précise que les plaignants ont déclaré chanter un chant catholique dans la rue, au sein d'un groupe de dix personnes, lorsqu'ils ont été pris à partie par une quinzaine d'individus. Le Procureur évoque quant à lui une "rixe". Un terme qui contraste avec les témoignages des victimes, lesquelles décrivent une agression collective et unilatérale. Ces circonstances devront être éclaircies par les enquêteurs de la Division de la criminalité territoriale (DCT), chargée de l'affaire. Le parquet confirme par ailleurs avoir reçu le rapport de la police municipale, transmis par le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. L'édile avait condamné les faits sur le réseau social X le 3 novembre. "Aucune différence, de croyance, de conviction, ne saurait les justifier ", a-t-il écrit. Contacté par Aleteia pour demander plus de précisions, ce dernier n'a pas souhaité répondre.