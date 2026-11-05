Léon XIV doit atterrir ce 6 novembre en Uruguay, terre profondément sécularisée, contrastant avec la plupart des pays sudaméricains. Le résultat de plus d’un siècle de politiques laïcistes, dont la légalisation de l’euthanasie fin 2025, constitue l’offensive la plus récente.

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Au sein d’un sous-continent marqué par une forte religiosité populaire, l’Uruguay, pays dans lequel Léon XIV se rend du 6 au 8 novembre, fait figure d’exception. Selon une enquête du Latinobarómetro publiée en 2023, près d’un habitant sur deux de ce petit État tampon (3,5 millions d’habitants), situé entre le Brésil et l’Argentine, se déclare désormais sans religion. L’Uruguay est ainsi devenu le territoire le moins religieux d’Amérique latine. Aujourd'hui, seuls 36% des habitants se définissent comme chrétiens, alors qu’ils étaient le double il y a encore vingt ans.

Pour autant, le pape Léon XIV n’atterrit pas en terre hostile ce vendredi. Santiago "Je crois qu'il y a énormément d'attente. D'abord, parce qu'un Pape n'a pas visité l'Uruguay depuis de très nombreuses années — la dernière visite étant celle de Jean Paul II en 1988. On parle de près de quatre décennies, de sorte que pour énormément de personnes, ce sera la première occasion de leur vie de voir un Pape dans notre pays", confie à Aleteia Díaz Rodríguez, un jeune laïc engagé dans les quartiers défavorisés de Montevideo.

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Il ne s’agit donc nullement d’un hasard si le Pape a choisi ce petit pays pour y "annoncer une grande joie" (Lc 2, 10), celle de l’Évangile. Mais le défi s'avère de taille : il s'agira de raviver les racines chrétiennes d’un territoire où leur empreinte a vivement été combattue depuis plus d’un siècle.

Nacho Barboza est un jeune uruguayen, qui a embrassé la foi à 17 ans après avoir intégré un lycée catholique. Également interrogé par Aleteia, il raconte ne jamais avoir entendu le mot "messe" avant sa conversion : "Je ne savais rien, je n’avais jamais entendu dire que Jésus était Dieu. En Uruguay, on n’entend pas parler de Dieu dans la vie quotidienne. À moins de se rendre dans une église ou de rejoindre un groupe de fidèles, on ne voit rien qui soit en relation avec Dieu."

Implantation historique de la franc-maçonnerie

Longtemps disputé entre les colons portugais et espagnols jusqu’à la naissance de l’État oriental de l’Uruguay au début du XIXe siècle, le pays a vu sa trajectoire religieuse basculer dès 1767, date en laquelle Charles III d’Espagne ordonna l’expulsion des jésuites, dont l’absence fut promptement exploitée par les loges installées à Buenos Aires, à seulement 200 kilomètres de Montevideo, de l’autre côté du Río de la Plata.

Dans les années qui suivirent, l’accueil d’une importante vague d’immigrants italiens contribua de façon contre-intuitive à la sécularisation du pays. Parmi eux figurait un certain Giuseppe Garibaldi, anticlérical assumé et futur artisan de l’unité italienne contre les États pontificaux. Dès son arrivée à Montevideo en 1841, Garibaldi a rejoint la loge maçonnique "Les Amis de la Patrie", d’où il a exercé une influence notable sur ses compatriotes résidant sur place.

L'offensive laïciste

Cette dynamique s'est accélérée au début du XXe siècle, en particulier sous les deux présidences de José Batlle y Ordóñez (1903-1907 et 1911-1915), artisan d'une politique laïciste radicale. Son bilan fut résumé par un proche comme "peut-être le seul exemple dans l’histoire, d’un combat contre la religion couronné d’un ample et durable succès".

De fait, les mesures se sont enchaînées à un rythme soutenu. Dès 1901, les missionnaires étrangers furent interdits d’entrer sur le territoire. Cinq ans plus tard, en 1906, on ordonna le retrait des crucifix des hôpitaux publics. Les années suivantes furent marquées par la légalisation du divorce et la suppression des mentions de Dieu et des Évangiles des serments publics. Le fait le plus symbolique demeure sans doute la suppression de l’enseignement du latin en 1910, perçu comme "la langue de l’Église", alors qu’il figurait de manière profane dans la plupart des baccalauréats européens. En 1919, le gouvernement promulgua la mise en place d’un calendrier laïc inspiré de la Révolution française. Noël est ainsi devenu la "Fête de la famille", l’Épiphanie la "Fête des enfants", le 8 décembre la "Journée des plages" et la Semaine sainte la "Semaine du tourisme".

Enfin, cette poussée législative et sociétale s’est poursuivie à l’époque contemporaine. Sous le mandat de José Mujica, ancien guérillero marxiste, l’Uruguay a légalisé l’avortement jusqu’à la 12ᵉ semaine de gestation, puis le mariage homosexuel. Plus récemment, en 2025, c'est l’euthanasie qui a été adoptée sous la présidence de Luis Lacalle Pou (centre-droit), parachevant des décennies de politiques contraires aux valeurs chrétiennes.

Une Église locale minoritaire mais active

Aujourd'hui, c’est en particulier le Sud-Est du pays, et notamment la capitale Montevideo, qui porte le plus fortement la trace de cette sécularisation. Le cardinal Daniel Fernando Sturla, archevêque de Montevideo, le rappelait récemment à L’Aide à l’Église en Détresse : "Seuls 33% des 3,5 millions d’Uruguayens se déclarent catholiques. Vingt-huit pour cent croient en Dieu sans appartenir à une Église particulière, tandis que 28% sont agnostiques ou athées, et 11% appartiennent à une autre religion."