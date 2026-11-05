Lorenzo Cuneo, le scout de Rome qui a vécu la charité jusqu’au bout

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Des rues de Rome aux territoires meurtris par la guerre en ex-Yougoslavie, Lorenzo Cuneo n’a cessé d’aller à la rencontre des plus fragiles. Auprès des personnes pauvres, des enfants malades, des sans-abri et des familles éprouvées par les conflits, ce jeune scout a fait de l’amour du prochain le fil conducteur de son existence.

Un coeur attentif aux autres

Né à Rome en 1970, Lorenzo grandit dans une famille catholique où la foi occupe une place essentielle. C’est notamment avec les scouts qu’il découvre le sens de la fraternité, du service et du don de soi. Au fil des années, ces valeurs s’enracinent dans une vie spirituelle toujours plus profonde. Son curé, don Mario Pecchielan, le surprend régulièrement en prière, notamment avant la messe à laquelle le jeune homme assiste chaque jour. L'adoration eucharistique occupe aussi une place très importante dans sa vie spirituelle. Ses amis sont tellement marqués par sa foi et sa disponibilité envers les autres qu’ils finissent par lui donner un surnom : “le saint du quartier”.

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Pour Lorenzo, l’amour de Dieu se manifeste aussi par l’amour concret du prochain. Cette conviction se traduit notamment par une attention particulière aux personnes rejetées, et sans domicile fixe. À l’église San Giovanni Battista De Rossi, il lance, avec d’autres paroissiens, une initiative qui prendra bientôt le nom de il giro del giovedì, le « tour du jeudi ». Chaque semaine, des bénévoles sillonnent les rues et les gares de Rome pour distribuer des sandwichs aux personnes sans-abri, mais aussi et surtout, pour prendre le temps de les écouter.

Caritas

L'engagement de Lorenzo ne connaît pas de frontières. Avec Caritas, il se rend également en ex-Yougoslavie, alors dévastée par la guerre, pour venir en aide et apporter un peu de réconfort aux familles touchées par le conflit. À Bucarest, en Roumanie, il participe à un projet de rénovation d'un hôpital et d'une maison d'accueil destinés à des enfants atteints du sida. En Ukraine, il vient également en aide aux plus pauvres avec des amis du Mouvement des Focolari. Lorenzo Cuneo est infatigable ! Partout où la détresse humaine se fait sentir, il répond présent. Fidèle à l’esprit scout qui l’anime, il met son énergie et son temps au service des autres.

Le 23 octobre 1998, alors qu'il circule sur une autoroute, Lorenzo aperçoit un automobiliste en difficulté. Il décide aussitôt de s'arrêter pour lui porter secours. Mais tandis qu’il se trouve sur la chaussée, un camion le percute. Il meurt sur le coup, à seulement 28 ans. Un dernier acte de générosité, à l'image de toute son existence.

L’ouverture de l’enquête diocésaine

Près de 30 ans après sa mort, une nouvelle étape s’ouvre dans la reconnaissance de son témoignage de vie. Le 6 novembre 2026, au Palais apostolique du Latran, à Rome, sera officiellement ouverte l’enquête diocésaine sur Lorenzo Cuneo. Cette première étape consiste à rassembler et à examiner toute la documentation disponible sur le jeune italien afin de mieux connaître sa vie. Ses proches, ses amis, les prêtres qui l’ont accompagné et tous les témoins susceptibles d'apporter des informations sur sa vie spirituelle et humaine seront entendus. Ses écrits personnels et les documents conservés par sa famille seront également étudiés.

À l’issue de cette enquête menée à Rome, le dossier sera transmis au Dicastère pour les causes des saints, au Vatican. Celui-ci examinera les éléments recueillis afin de déterminer si les preuves réunies permettent de reconnaître le caractère héroïque de ses vertus et, par conséquent, de le déclarer vénérable.