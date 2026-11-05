Les grands défis de Léon XIV en Amérique latine

Après plusieurs années passées comme missionnaire au Pérou, Léon XIV s’apprête à retrouver l’Amérique du Sud, du 6 au 17 novembre. Un voyage de douze jours au cours duquel il devra faire face à plusieurs défis, des enjeux sécuritaires et à la progression de la sécularisation.

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Pour son premier voyage en Amérique du Sud, du 6 au 17 novembre 2026, en Uruguay, en Argentine et au Pérou, Léon XIV devra faire face à plusieurs sujets de préoccupation. Les abus sexuels dans l’Église, la montée des évangéliques ou encore les questions liées à sa propre sécurité compteront parmi les principaux défis auxquels le Pape sera confronté. L’état de santé du pontife, récemment hospitalisé, sera aussi particulièrement surveillé.

Quels risques après son opération ?

Moins d’un mois après avoir été opéré d'une tumeur au poumon droit, Léon XIV s’embarque dans une longue tournée de douze jours en Amérique latine. Au programme : 31 003 km, 47h55 de vol, quatorze trajets en avion, dix villes, trois pays, 36 discours et homélies. Un véritable marathon pour le souverain pontife, dont l’endurance sera mise à l’épreuve.

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Dans les jours qui ont suivi l’hospitalisation du Pape, des spécialistes du monde entier avaient pourtant évoqué, tout en rappelant qu’ils n’avaient pas accès au dossier du pontife, les risques théoriques que comportait ce voyage, en évoquant notamment les dangers liés à l’altitude, que ce soit en vol ou à Cuzco, ville péruvienne située à 3 400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cependant, les médecins du Gemelli qui ont soigné le successeur de Pierre ont assuré "qu'aucune contre-indication" ne l’empêchait de voyager.

"J’espère qu’il n’hésitera pas à ménager ses efforts s’il en ressent le besoin."

Au Vatican, un collaborateur de Léon XIV avait tout de même noté, avec une pointe d’inquiétude, le peu de temps de repos prévu par le pontife lors de son voyage, et l’absence de tout allègement. "J’espère qu’il n’hésitera pas à ménager ses efforts s’il en ressent le besoin", avait-il alors confié.

Le Pérou, entre retrouvailles et défis sécuritaires

Le Pape, qui va retrouver le Pérou où il a été missionnaire pendant vingt ans, n'a pas caché son enthousiasme. "Je suis heureux de pouvoir retourner sur ce continent où j’ai vécu tant de moments de ma vie", a-t-il déclaré dans le communiqué du Saint-Siège publié à le 26 octobre pour confirmer le programme du voyage. Néanmoins, ce retour au Pérou, n’est pas sans soulever des questions de sécurité

Depuis 2016, le Pérou traverse une période de forte instabilité politique, avec huit présidents qui se sont succédé en dix ans. Une situation qui a contribué à l'explosion, depuis 2024, des violences liées au crime organisé. En effet, homicides et extorsions gangrènent les villes du littoral, et les tensions ethniques perdurent malgré l’effondrement de la milice indigéno-communiste du Sentier lumineux dans les années 2000.

Pour autant, la venue de Léon XIV ne semble pas inquiéter outre mesure les organisateurs sur le plan sécuritaire. Ceux-ci ont ainsi annoncé le déploiement d’un important dispositif mobilisant les forces de police et l’armée, dotées notamment de moyens antidrones. En matière de sécurité, le défi principal concerne davantage celle des milliers de fidèles qui afflueront pour apercevoir le pontife à chaque étape, en particulier dans son ancien diocèse de Chiclayo.

Enfin, à l’approche de l’été austral, le phénomène météorologique El Niño, qui s’annonce particulièrement intense cette année, fera l’objet d’une attention particulière. Les autorités péruviennes redoutent une hausse importante des températures ainsi que de fortes précipitations dans le nord du pays, notamment dans les régions de Chiclayo et de Lambayeque. Par mesure de précaution, des travaux de terrassement ont déjà été entrepris sur certaines routes et dans plusieurs lieux de rassemblement. La région de Chiclayo est en effet régulièrement touchée par des inondations et des coulées de boue, appelées huaicos.

Les abus sexuels, un dossier sensible

Le Saint-Siège a également annoncé une rencontre entre Léon XIV et des victimes d’abus, comme il l’avait fait lors de ses précédents voyages en France et en Espagne. Présent lors du déplacement de François au Chili et au Pérou en 2018, Mgr Robert Francis Prevost avait pu mesurer combien la question des abus avait alors pesé sur la tournée. Au Chili en particulier, un scandale avait éclaté lorsque son prédécesseur avait pris la défense d'un évêque, Mgr Juan Barros, accusé d'avoir couvert les violences sexuelles d’un prêtre de son diocèse. François avait finalement reconnu son erreur et accepté la démission du prélat, mais cet épisode avait révélé au grand jour l’existence de failles dans le traitement du phénomène des abus au Vatican.

L’étape péruvienne avait été marquée par un autre scandale d’abus : l’affaire du Sodalitium Christianae Vitae (Sodalité de vie chrétienne). Le fondateur de cette société de vie apostolique conservatrice très implantée au Pérou, Luis Fernando Figari, était alors accusé de graves abus psychologiques et sexuels par d'anciens membres, et le mouvement avait été placé sous tutelle par le Vatican avant le déplacement. Le Saint-Siège finira par sévir sept ans plus tard, notamment grâce à l’arrivée à Rome du cardinal Prevost comme préfet du dicastère pour les Évêques. Ayant eu à traiter ce dossier, il avait obtenu que la Sodalité soit dissoute quelques semaines avant la mort de François.

L’influence grandissante des Églises évangéliques

Autre défi de taille pour l’Église catholique en Amérique du Sud, la progression des courants évangéliques, auxquels adhère une part toujours plus importante de la population. Selon les données de l’UBA publiées en 2026, ils représenteraient 17,7 % de la population en Argentine, contre 14,1 % au Pérou, d’après l’INEI en 2025, et 5,2 % en Uruguay, selon le Latinobarómetro en 2023. Bien que ces pourcentages demeurent relativement modestes en comparaison d'autres nations de la région, ils s'inscrivent dans une dynamique de très nette progression.

Si les milieux évangéliques restent minoritaires, ils exercent toutefois une influence politique non négligeable en Argentine comme au Pérou. En effet, ils ont notamment contribué à diffuser une "théologie de la prospérité", qui considère la richesse matérielle comme le signe d’une foi authentique et d’une bénédiction divine. Une doctrine à laquelle l’Église catholique s’oppose fermement, mais qui a su séduire certains cercles économiques et politiques. La question avait déjà été soulevée lors des débats du Synode pour l’Amazonie, en 2019, sans toutefois être approfondie par le pape François dans son exhortation apostolique Querida Amazonia.

"Dans une France sécularisée, Léon a démontré qu'il était encore capable de rassembler de grandes foules et de susciter une ferveur intense, même dans un pays qui semble s'être affranchi de ses racines catholiques."

Comme missionnaire puis évêque au Pérou, Léon XIV a été le témoin direct du passage de millions de catholiques vers les Églises évangéliques. L’enjeu portera donc sur la façon dont il s'exprimera à propos des profondes divergences qui séparent l’Église catholique des courants évangéliques sur les plans théologique comme social, notamment concernant la justice sociale et l'urgence écologique. La rencontre œcuménique prévue à Buenos Aires avec des membres des églises évangéliques le 9 novembre s'annonce à cet égard particulièrement stratégique.

Un continent marqué par une sécularisation grandissante

Parallèlement à la progression des courants évangéliques, la progression de l’athéisme et de l’agnosticisme, particulièrement marquée en Uruguay et en Argentine, notamment dans l’aire métropolitaine de Buenos Aires, préoccupe les épiscopats de la région. Les personnes sans religion représentent ainsi plus de 52 % de la population en Uruguay, selon le recensement de 2023, et plus de 28 % dans la région de l’ancien diocèse du pape François, d’après des données de 2019, contre 19 % dans le reste de l’Argentine. De son côté, le Pérou compte 7,6 % d’habitants ne se réclamant d’aucune appartenance religieuse en 2023. Derrière ces données statistiques, les épiscopats constatent une désaffection institutionnelle continue et une progression de l’individualisme spirituel.