Les chambres froides de l’Établissement français du sang victimes d’une cyberattaque

Des chambres froides en France contenant des stocks issus de dons du sang ont subi une cyberattaque le 2 novembre, déréglant à distance les équipements frigorifiques de trois sites de l'Établissement français du sang. Aucun impact sanitaire ne serait à déplorer.

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Les hackers n’ont décidément aucune limite, ni aucune pitié. Alors que les réfrigérateurs de nombreux supermarchés d’abord en France puis dans une douzaine de pays d'Europe ont récemment été ciblés par des cyberattaques, c’est au tour de l'Établissement français du sang d’être victime d’un "incident de cybersécurité" ayant touché le 2 novembre des installations de supervision et de pilotage de chambres froides dans trois sites régionaux. "Des anomalies ont été signalées, entraînant une altération des paramètres de fonctionnement de chambres froides équipées de la solution du prestataire", explique un communiqué de l'EFS.

Selon Le Canard Enchaîné, un piratage a touché la société Coolworld, un prestataire de l'EFS spécialisé dans les solutions de réfrigération. Certaines chambres froides, dans lesquelles sont conservés des échantillons de prélèvements sanguins, des poches de plasma destinées à des transfusions sanguines et à la fabrication de médicaments, ont été déréglées à distance par les pirates. "Les chambres froides, où sont conservés à –30 °C des échantillons de donneurs, ont été programmées pour atteindre 110°C!", rapporte l'hebdomadaire satirique.

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Aucun impact sanitaire

"Seul un nombre limité d’unités Coolworld a été affecté" par "l’incident de cybersécurité"", a affirmé la société en question dans un communiqué mercredi, ajoutant avoir "réagi rapidement en mettant en place les mesures appropriées". "Aucun impact sanitaire n’a été identifié et aucune perte de produits sanguins n’est à déclarer", a assuré l'EFS. L'incident aurait été repéré par un technicien de permanence, ce qui aurait permis une intervention rapide. "La sécurité des stocks a pu être préservée grâce aux dispositifs de surveillance et d'alarme des installations, ainsi qu'aux mesures de précaution immédiatement mises en œuvre", a abondé le cabinet de la ministre de la Santé. Les équipements concernés auraient été neutralisés, la surveillance des installations et des conditions de conservation des produits renforcée et les produits stockés dans ces chambres froides transférés vers d'autres installations.

Selon le cabinet de la ministre, "des investigations techniques se poursuivent afin de préciser le mode opératoire et les circonstances de l'incident, le nombre total d'équipements potentiellement concernés, les conditions et le calendrier de remise en service des installations affectées". "La surveillance du fonctionnement et des températures de l’ensemble de nos équipements est renforcée", assure de son côté l'Établissement français du sang.

Un million de personnes dont la vie est changée

Le don de sang permet de prélever en 10 minutes tous les composants du sang. Il répond aux besoins les plus courants en transfusion, qu'ils soient réguliers comme pour les malades souffrant de cancer, ou ponctuels comme les hémorragies lors d'un accouchement ou d’un accident. Selon l’EFS, le don de sang change la vie d'un million de personnes en France chaque année.