L’actualité est régulièrement émaillée de scènes de violences, physiques ou verbales, entre des parents d’élèves et le corps enseignant. Pour Guillaume Prévost, Secrétaire général de l’Enseignement catholique, la résolution des conflits passe par la mise en œuvre d’une culture du dialogue.

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L’Enseignement catholique n’est pas épargné par les tensions qui surgissent depuis quelques années entre des parents d’élèves et le personnel scolaire, notamment les enseignants et les chefs d’établissement. En février dernier, après le drame de Sanary-sur-Mer, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, rapportait dans une lettre envoyée aux parents d’élèves que "ces dernières années [avaient] été marquées par plusieurs agressions particulièrement violentes, tant à l’encontre de personnels de l’éducation nationale qu’entre élèves". Il dénonçait le comportement violent de certains élèves, mais aussi celui de parents, les enjoignant à "respecter les personnels chargés d’une mission de service public d’éducation".

À l’occasion d’un point presse ce jeudi 5 novembre, lors d’une journée consacrée aux défis éducatifs dans le cadre de l’Assemblée plénière des évêques de France réunie actuellement à Lourdes, Guillaume Prévost, Secrétaire général de l’Enseignement catholique, a évoqué les nouveaux défis auxquels font face les éducateurs aujourd’hui. Les tensions entre l'école et les familles en est un. "Il nous faut prendre la mesure de l’épuisement de nos enseignants, de notre personnel, de nos chefs d’établissement face à la montée extrêmement préoccupante de la conflictualité entre l’école et les familles", affirme-t-il.

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Des familles en difficulté

Pour le Secrétaire général de l’Enseignement catholique, à ce poste depuis un an, la montée des tensions provient notamment de la fragilisation des liens familiaux. "On ne peut pas parler d’éducation sans s’attacher aux familles". Or aujourd’hui selon lui, beaucoup de familles sont en difficulté. "La famille est l’une des institutions les plus fondamentales, mais c’est aussi celle qui a le plus évolué, bousculée, fragilisée par l’avènement de la société de consommation et l’émergence des droits individuels", relève-t-il.

"Au 1er degré, 70% des enfants naissent hors mariage. Et pour 50% des enfants en France, les années de maternelle et élémentaires sont des années durant lesquelles leurs parents se séparent. Des séparations souvent conflictuelles, parfois violentes. Mécaniquement, cela a des répercussions sur l’école." Refuser le dialogue, tomber dans le conflit voire dans la violence, est le signe, pour Guillaume Prévost, de la vulnérabilité des familles.

Une école au service des familles

Fidèle à l’esprit d’accueil de l’Enseignement catholique, le Secrétaire général y voit l’occasion d’accompagner les familles en difficulté. "L’école ne peut pas ignorer les besoins des familles. L’école doit évoluer parce que les familles ont évolué", souligne-t-il. Guillaume Prévost appelle de ses vœux une "culture du dialogue avec les familles" ainsi que des "ressources" pour venir en aide à la fois aux familles et aux communautés éducatives.