L’Aide au Travail des Cloîtres : 75 ans au service des monastères

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1950. De nombreuses communautés religieuses connaissent une forte pauvreté économique. Le pape Pie XII, dans sa constitution apostolique Sponsa Christi, leur prescrit de travailler pour subvenir à leurs besoins. C’est alors que la France voit naître, en 1951, l’association "Aide au Travail des Cloîtres" (ATC) à l’initiative du Cardinal Feltin, archevêque de Paris. Un réseau de 150 bénévoles et de 100 monastères qui fête ses 75 ans ce 7 novembre 2026. 75 ans au service des religieux et religieuses pour qu’ils puissent vivre de leur travail, fêtés par différents événements artistiques, de l’enluminure au chant sacré, du 7 au 14 novembre.

Aider les monastères à diffuser leurs produits

Les missions de l’ATC sont diverses. D’abord, mobiliser des dons et des ressources pour aider les communautés. Ensuite, financer des projets utiles à l’activité économique des lieux. L’association peut également apporter une expertise technique. Enfin, elle aide les monastères à diffuser leurs produits via les points de vente de l’Artisanat Monastique qui possède 7 boutiques en France, à Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon et Marseille, ainsi qu’un site internet. "La vente n’est pas une fin en soi, précise l’association. Elle constitue l’un des moyens de faire vivre les ateliers, de préserver des métiers et de donner une visibilité à des productions souvent réalisées en petites séries."

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Travail d'iconographie Aide au Travail des Cloîtres

Centrale à vapeur et séchoir à foin

Les projets financés par l’ATC sont multiples et répondent aux besoins très concrets des communautés. La liste des aides votées en 2025 est pour le moins éclectique : un séchoir à foin, une biscuiterie, une machine à chocolat, un ordinateur, une centrale à vapeur, un atelier d’icônes… Un exemple de financement récent symbolise bien l’utilité de l’ATC : le monastère Notre-Dame des Anges de Troyes. En 2025, la commission des soutiens de l’association vote une aide pour une centrale vapeur de repassage. Un équipement qui, dans un atelier de couture, conditionne la qualité du travail. Quelques mois plus tard, l’Artisanat Monastique confie aux Clarisses la commande hors-norme de deux nappes d’autel destinées à Notre-Dame de Paris et à la place de la Concorde à l’occasion de la venue du pape Léon XIV. Un beau clin d'œil pour les moniales.

Atelier de peinture Aide au Travail des Cloîtres

Admirer le travail des iconographes en musique

Pour fêter les 75 ans de l’ATC, différents événements ont lieu du 7 au 14 novembre. Le temps d’une semaine, la boutique de l’Artisanat Monastique de Paris devient une galerie d’art sacré et donne l’occasion d’admirer le travail et la contemplation de l’icône. Trois iconographes, dont une vierge et une laïque consacrées, partagent leur savoir-faire et leur regard sur cet art peu connu. Des "demi-ateliers" sont proposés au public pour entrer dans les coulisses de la création de ces œuvres. "L’écriture d’icônes est souvent ignorée du public car c’est une prière qui se fait dans l'intimité d’un atelier", souligne Marie Giffo, responsable communication de l’Artisanat Monastique. Ce 7 novembre, l’accordéoniste Élodie Soulard, reconnue à l’international, accompagnera de son jeu le travail des iconographes à travers des pièces de Bach à 14h30 et 17h30. Elle-même vierge consacrée du diocèse de Nanterre, sa vie est le reflet de l’union de deux vocations qui se répondent : l’exigence artistique et le don de soi. "Pendant ce temps, le public peut déambuler en musique pour découvrir les œuvres exposées", explique l’association.

Jacqueline Guillau -Iconographe Aide au Travail des Cloîtres

Sœur Thérèse-Benoîte du Carmel de Marie Vierge Missionnaire partagera également son talent de création, à travers l’enluminure. Cette ancienne copiste du musée du Louvre sera accompagnée le 14 novembre d’un temps de chants sacrés et de violon à 14h30 et 17h30 animée par sa communauté. Un programme qui, pour Marie Giffo, vise à montrer que l’artisanat et l’art religieux sont bien vivants. "Ce qui se passe derrière les clôtures et dans les ateliers des iconographes existe toujours. On doit soutenir ce travail d’une manière ou d’une autre." L’occasion aussi de redire la beauté de la vocation religieuse et la manière dont elle permet le déploiement de la personnalité de chacun. "L’entrée dans un monastère n’interdit pas l’usage d’un talent. Au contraire, il le développe."

Pratique : Au coeur de l’art sacré

Du 7 au 14 novembre 2026 : exposition et vente d’oeuvres



7 novembre à 14h30 et 17h30 : intermèdes musicaux autour de Bach avec Elodie Soulard, accordéoniste et vierge consacrée



14 novembre à 14h30 et 17h30 : musique et chants sacrés avec la communauté du Carmel de Marie Vierge Missionnaire



- 68 bis avenue Denfert Rochereau, 75014, Paris

: exposition et vente d’oeuvres7 novembre à 14h30 et 17h30 : intermèdes musicaux autour de Bach avec Elodie Soulard, accordéoniste et vierge consacrée14 novembre à 14h30 et 17h30 : musique et chants sacrés avec la communauté du Carmel de Marie Vierge Missionnaire Artisanat Monastique de Paris - 68 bis avenue Denfert Rochereau, 75014, Paris

En partenariat avec l'Artisanat Monastique