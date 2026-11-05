Dupont de Ligonnès : après la diffusion d’un témoignage d’un faux prêtre, M6 rappelée à l’ordre

En juin 2026, l'émission "Appel à témoins", présentée par Julien Courbet sur M6, avait diffusé le témoignage d'un homme prétendant avoir recueilli la confession de Xavier Dupont de Ligonnès. Une séquence fondée sur un récit entièrement faux, qui avait provoqué la colère de Mgr Bruno Valentin, évêque de Carcassonne et Narbonne. Le 3 novembre, l'Arcom a mis en garde la chaîne pour manquement à ses obligations d'honnêteté et de rigueur.

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La chaîne télévisée M6 a reçu une mise en garde de l'Arcom le 3 novembre après la diffusion d’un épisode de l'émission "Appel à témoins" au sujet de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Diffusé en juin, cet épisode s'était appuyé sur le témoignage d'un "prêtre" affirmant avoir rencontré le père de famille, toujours recherché après l'assassinat de sa femme et de ses quatre enfants dont il est le principal suspect, et avoir reçu sa confession.

L'homme, se présentant comme "le père Marc", avait assuré avoir rencontré Xavier Dupont de Ligonnès au monastère des Petits Frères de l'Agneau à Plavilla, dans l'Aude. Mais à peine l'épisode diffusé, le récit s'effondre : le père Marc n'existe pas, et jamais, contrairement à ce qui a été annoncé, Mgr Valentin, évêque du lieu, n'a donné son "accord" pour lever le secret de cette soi-disant confession. "Jamais personne ne m’a contacté à propos de l’affaire évoquée – ni celui qui a pris la parole, ni même M6 – avant de diffuser de tels propos. Je déplore donc ce manque de rigueur et de professionnalisme qui a abouti à une séquence trompeuse pour le public", avait réagi dans la foulée Mgr Valentin, auprès d'Aleteia. Julien Courbet, le présentateur, et son équipe, avaient reconnu avoir été piégés et présenté leurs excuses aux téléspectateurs ainsi qu'à Mgr Valentin.

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Mise en garde de l'Arcom

C'est donc début novembre, cinq mois après avoir été saisie, que l'Arcom a estimé que "le bien-fondé du témoignage, diffusé en direct, aurait nécessité des vérifications supplémentaires, a fortiori considérant son caractère sensationnaliste". "En conséquence, l’Arcom a mis en garde la chaîne contre le renouvellement d’un manquement aux exigences d’honnêteté et de rigueur qui s’imposent à elle dans la présentation de l’information et des programmes qui y concourent."