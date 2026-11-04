Consacrant sa catéchèse du 4 novembre à l’économie et au travail, Léon XIV a souligné que le développement économique devait "toujours être au service de l’homme et sous le contrôle de l’homme", plaidant pour une société plus juste et respectueuse de la dignité humaine.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

Réunis en nombre place Saint-Pierre ce mercredi 4 novembre, les fidèles ont assisté à une nouvelle catéchèse de Léon XIV consacrée à Gaudium et spes, l’un des textes majeurs du concile Vatican II. Poursuivant sa réflexion, le Pape s’est arrêté sur les questions économiques, sociales et politiques, soulignant la "vision clairvoyante" de ce document de 1965, qui mettait en garde contre un développement économique "inéquitable et non respectueux de la création", susceptible de représenter un "danger pour la paix mondiale".

Le travail, pilier d’une société plus juste

Le développement économique "doit toujours être au service de l’homme et sous le contrôle de l’homme", a assuré Léon XIV. En effet, le pontife a particulièrement défendu le travail comme le "cœur de l’économie", soulignant sa fonction de vecteur d’épanouissement, de subsistance, d’expression des talents et d’intégration sociale. Lors de l’audience générale, il a ainsi appelé à mettre en place des politiques permettant "d’offrir à tous l’opportunité de mettre à profit leurs capacités".

C'est la Semaine du don d'Aleteia ! Chaque jour, Aleteia vous informe, vous inspire et fait rayonner l'espérance. Mais pour poursuivre cette mission et rester accessible gratuitement à tous, nous avons besoin de vous. 75 % de nos ressources proviennent de vos dons. Cette semaine, aidez-nous à continuer cette notre mission ! Soutenir Aleteia

Cette place centrale accordée au travail ne saurait toutefois faire oublier les injustices qui persistent dans le monde professionnel. Ainsi, le travail, a martelé le successeur de Pierre, "ne peut jamais être détourné au détriment des personnes, du bien commun ou de la création". Il a notamment jugé "inacceptables ", "le chômage, l’exploitation et les conditions de travail qui mettent en danger la santé". Au cours de sa catéchèse, Léon XIV a également exhorté à "éliminer les discriminations à l’encontre des groupes sociaux les plus vulnérables et des migrants".

En ce sens , le 267e pape a pris position pour le droit des travailleurs à "participer aux décisions qui concernent leur activité, y compris au sein d’associations", en invitant toutefois à régler les conflits par "le dialogue et des actions non violentes". Il a appuyé la notion de "destination universelle des biens de la terre", prônée par l’Église catholique, y compris dans le domaine financier.

"Je vous demande de m’accompagner par la prière, afin que le Seigneur bénisse cette mission dans ces pays qui me sont si chers".

S’arrêtant sur le rôle de l’autorité politique, Léon XIV a par la suite déclaré que celle-ci devait toujours tendre "vers le bien commun". Comme les membres du Concile Vatican II, il a souhaité "une saine coopération" entre la communauté politique et l’Église. Le Pape a alors encouragé les fidèles à s’engager dans l’économie et la politique en prenant "soin des blessures des peuples et de ceux qui subissent l’injustice". Par ailleurs, le souverain pontife a invité les jeunes à suivre l’exemple des hommes et des femmes qui "ont donné un bon témoignage", sans citer de nom en particulier, tout en encourageant l’ensemble des chrétiens à approfondir leur connaissance de la doctrine sociale de l’Église.

Invitation à la prière pour le voyage en Amérique du Sud

L’audience générale de ce mercredi s’est tenue deux jours avant le départ de Léon XIV pour l’Amérique du Sud, où il doit effectuer une tournée en Uruguay, en Argentine et au Pérou, du 6 au 17 novembre. "Je vous demande de m’accompagner par la prière, afin que le Seigneur bénisse cette mission dans ces pays qui me sont si chers", a-t-il demandé à la foule au terme de la rencontre. S’adressant aussi aux membres de l’assemblée hispanophones, il a souhaité que ce 6e déplacement international représente "une impulsion pour continuer à annoncer l’Évangile avec joie".

En saluant les Polonais, le Pape a également fait mémoire des soixante-dix ans de la libération des Primats de Pologne et de Hongrie en 1956, les cardinaux Stefan Wyszynski et József Mindszenty, détenus en prison par le régime soviétique. S’inspirant de leur modèle, il a assuré aux catholiques que "la paix se construit sur la justice, le respect de la loi, le dialogue, et non sur la violence".