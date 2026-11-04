À la veille de la Toussaint, le 31 octobre, 185 sépultures ont été vandalisées au cimetière des Tarterêts, à Corbeil-Essonnes (Essonne). Un homme de 58 ans de nationalité indienne a été interpellé puis hospitalisé en psychiatrie.

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Le cimetière des Tarterêts, à Corbeil-Essonnes (Essonne), a été profané dans la journée du 31 octobre. Au total, 185 sépultures ont été touchées. Des plaques funéraires ont été déplacées ou brisées, tout comme des croix et des statues. Plusieurs tombes d’enfants figurent parmi les sépultures endommagées. "Un individu est arrivé vers midi, avec un comportement étrange. Il a été repéré par le gardien du cimetière, qui l'a fait sortir. Mais il est revenu pendant la pause du gardien et a endommagé des dizaines de plaques, de choses que l’on met sur les tombes, pas toujours des symboles chrétiens. Il a aussi brisé des croix, des anges" raconte à Aleteia le père Frédéric Gatineau, curé de la paroisse Corbeil-Saint-Spire. La violence de ce vandalisme est d'autant plus difficile à supporter qu'elle a eu lieu la veille de la Toussaint et de la fête des défunts, moment où de nombreux fidèles viennent fleurir les cimetières, demander la bénédiction des tombes et s'y recueillir.

Un homme de 58 ans, de nationalité indienne et domicilié à Grigny, est soupçonné d’être l’auteur des faits. Interpellé par la police municipale vers 13 h 40, il a été hospitalisé sous contrainte, son état psychiatrique étant jugé incompatible avec une garde à vue. Une enquête a été ouverte pour violation de sépultures et vols avec dégradations. Le lendemain, le prêtre s’est rendu sur place à l’occasion de la bénédiction des tombes organisée pour la Toussaint. "Des objets avaient aussi été déplacés. Il avait emmené des choses pour les déposer ailleurs. Il faut maintenant tout redistribuer pour que chacun puisse reconnaître ses objets et les remettre sur sa tombe."

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Malgré les dégradations, le temps de prière a été maintenu. "On a quand même béni les tombes et fait un temps de prière pour réconforter les gens", confie le prêtre. Le sujet a également été abordé lors des messes de la Toussaint et des défunts. "J’ai essayé de parler d’espérance. Notre dernière demeure n’est pas le cimetière, qui est le lieu du souvenir. C’est triste de s’en prendre aux tombes, mais cela ne touche pas les morts : les âmes ne sont pas là", rappelle le père Gatineau.

Dépôt d'une plainte par la mairie

Le prêtre ne minimise pas le choc provoqué par ces actes, particulièrement pour les familles endeuillées. "Tout le monde est choqué. Toucher à des tombes, c’est lamentable." Mais il réfute le terme de profanation, expliquant que l'homme s'en est aussi pris à des symboles n'ayant aucune signification religieuse chrétienne.

Le Catéchisme de l'Eglise catholique définit que "les lieux sacrés sont profanés par des actions gravement injurieuses qui y sont commises au scandale des fidèles et qui, au jugement de l'Ordinaire du lieu, sont si graves et contraires à la sainteté du lieu qu'il ne soit pas permis d'y célébrer le culte tant que l'injure n'a pas été réparée par le rite pénitentiel prévu par les livres liturgiques." (Canon 1211).