Pierre, fidèle lecteur : « Vous pouvez me retirer toutes les apps mais pas celle d’Aleteia ! »

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Que fait Aleteia pour vous aujourd’hui ? C’est par cette première question que la rédaction a demandé à Pierre, 81 ans, vivant près de Paray-le Monial, de répondre. Son nom a été suggéré par une de ses connaissances, indiquant de manière sibylline qu’il s’agissait de "l’un de vos plus fidèles lecteurs". Et la réponse fuse effectivement : "C’est quasiment ma toute première lecture du matin ! Après mon site de prières, j’ouvre le mail d’Aleteia et je regarde tous les articles mis en une. Puis j’ouvre ceux qui m'intéressent (en général la plupart) et je les lis un à un. Il m’arrive même de me les envoyer par mail, pour ensuite les imprimer et les garder dans des dossiers thématiques", explique ainsi l’octogénaire, père de trois filles et grand-père de neuf petits-enfants.

Que trouve Pierre dans ces articles qu’il ne trouve pas ailleurs ? "Ce que j’aime particulièrement dans les articles d’Aleteia, c’est le ton objectif et modéré. À chaque actualité, je me demande toujours quel va être l'œil d’Aleteia, qui me parle en général plus que d’autres médias", poursuit-il avec entrain. "Ainsi pour l’actualité des grèves des lycéens, et le climat tendu actuel, je trouve les articles plus approfondis et moins radicaux. Ils me permettent de réfléchir et de prendre de la hauteur. Bien sûr, j’ai également particulièrement apprécié la couverture du voyage du Pape en France. Je regardais toutes les images à la télévision, mais j'appréciais le lendemain retrouver l'article de la visite sur votre site et lire des informations ou des détails dont je n’avais pas eu connaissance".

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"Vous pouvez me retirer certaines applications mais jamais celle d’Aleteia. Aleteia m'accompagne au quotidien et je ne pourrai pas m’en passer !"

Pierre partage également que sa vie de foi et de prières est soutenue par Aleteia. "Recemment, j’ai imprimé la prière pour la France de Marcel Van que Aleteia a mis en lien en bas de l’article sur le voyage de Léon XIV justement. C'est typiquement pour cela que j’apprécie Aleteia, j’y apprends des choses, je peux découvrir une vie de saint ou une prière, tout en réfléchissant à l’actualité". Pierre le confie encore, atteint d’un cancer depuis quelques années, il continue pourtant à entretenir et développer sa foi, pouvant aujourd'hui parler de "sa sœur la maladie", et aime être nourri par les textes plus spirituels qu’il trouve aussi sur Aleteia. "Cela me nourrit et cela m’élève." Un lecteur plus que fidèle donc qui tient à conclure l'entretien par un dernier message "Vous pouvez me retirer certaines applications mais jamais celle d’Aleteia. Aleteia m'accompagne au quotidien et je ne pourrai pas m’en passer !"