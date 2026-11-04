Plus de deux ans après la diffusion d’une campagne d’affichage municipale pro-euthanasie, le Tribunal administratif de Paris a annulé lundi 2 novembre la décision de la Mairie, estimant qu’elle portait atteinte au principe de neutralité du service public.

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Le Tribunal administratif de Paris a donné raison au Syndicat de la Famille en annulant lundi 2 novembre la décision municipale qui avait autorisé une campagne d'affichage pro-euthanasie. La justice estime que cette campagne a enfreint le principe de neutralité du service public, notamment en raison du slogan affiché ("Choisir de mourir dans la dignité est un droit fondamental"), qui correspond au mot d'ordre d'une association militante (l'ADMD) et constitue donc une prise de position politique explicite.

Syndicat de la Famille

"Voilà enfin une reconnaissance officielle et explicite de ce qui est dû aux habitants : le respect de leurs convictions personnelles, lequel implique de ne pas leur imposer de financer par leurs impôts des revendications qui ne sont pas les leurs. Et qu’on impose donc aussi à leurs enfants", réagit Odile Téqui, directrice générale du Syndicat de la Famille.

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500 panneaux publicitaires concernés par la campagne

Du 15 au 28 mai 2024, la Ville de Paris avait placardé sur environ 500 panneaux municipaux une campagne arborant le slogan en question, estampillée du logo officiel de la municipalité. Elle intervenait précisément au moment où l'Assemblée nationale et le Parlement examinaient le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et à la fin de vie, adopté en 2026, qui légalise finalement l'euthanasie et le suicide assisté.