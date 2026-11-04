Un jet privé s'est écrasé le 1er novembre dans un quartier résidentiel de Floride, faisant neuf morts. Dans les derniers instants du vol, Natalia, une copilote de 20 ans, a multiplié les appels de détresse auprès de la tour de contrôle. En arrière-plan de l'enregistrement, la voix du commandant de bord, Jeffrey Gregory, semblerait réciter le Notre Père.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

Les images, aussi poignantes que terrifiantes, ont fait le tour du monde. Un avion plongeant du ciel à une vitesse fulgurante s'écrase en plein milieu de la chaussée. Une explosion impressionnante s'ensuit. Il ne reste plus rien de l'appareil, réduit à néant par la puissance de l'impact. Tout aussi déchirant est l'enregistrement sonore de la jeune copilote qui, à plusieurs reprises, tente comme elle le peut d'avertir la tour de contrôle de la perte de contrôle de l'avion. "Mayday, Mayday […] Déclaration d’urgence […] Nous allons nous écraser au sol." Un cri strident, et le silence.

Natalia n'avait que 20 ans lorsque le jet privé qu'elle copilotait s’est subitement écrasé en plein quartier résidentiel de Palm Beach, en Floride, le 1er novembre. Avec elle, huit autres personnes ont trouvé la mort, dont le pilote âgé de 55 ans, ainsi qu'un couple avec leurs deux très jeunes enfants de 2 et 4 ans et leur nourrice; et deux autres personnes amies du couple. Passionnée de vol depuis l'enfance, la jeune femme avait passé son brevet pour piloter des avions privés en 2023, alors qu'elle n'était âgée que de 17 ans. Depuis, elle avait accumulé plus de 1.300 heures de vol. "J’aime être différente des autres. Certaines personnes trouvent ça bizarre que je sache piloter des avions, mais que je ne sache pas conduire une voiture. Moi je trouve ça drôle et maintenant je veux vraiment mon permis de conduire", confiait-elle avec humour auprès de CBS 12.

C'est la Semaine du don d'Aleteia ! Chaque jour, Aleteia vous informe, vous inspire et fait rayonner l'espérance. Mais pour poursuivre cette mission et rester accessible gratuitement à tous, nous avons besoin de vous. 75 % de nos ressources proviennent de vos dons. Cette semaine, aidez-nous à continuer cette notre mission ! Soutenir Aleteia

Du givre signalé sur l'avion

"Elle aimait la liberté (...) c’était complètement différent pour elle de regarder le monde d’en haut", confie au New York Post la mère de la jeune femme. Le jour du crash, c'est elle qui maintient le contact avec la tour de contrôle. L'appareil vole à environ 35.000 pieds, soit près de 10.700 mètres. Les conditions météorologiques se dégradent, avec du givrage observé sur l'avion. Natalia signale notamment une température à -47 degrés Celsius. "Nous gérons le givre, mais il y a des turbulences modérées", explique-t-elle.

En raison de ces perturbations, elle demande l'autorisation de monter en altitude, vers 37.000 pieds, soit environ 11.280 mètres. Le contrôleur autorise la montée, mais la situation ne s'améliore pas. La jeune femme s'efforce de donner des informations à l'opérateur aérien et de commenter la situation malgré la panique. "Nous descendons à 8.000 pieds — mayday, mayday — nous descendons à 10.000 pieds par minute. (...) Il y a urgence, on est en survitesse ! Nous descendons de 25.000 pieds par minute !", s'écrie-t-elle. Elle signale notamment du givre, avant de comprendre que l'issue est inéluctable. "Nous allons nous écraser au sol. Nous allons mourir ! Nous allons mourir !"

Sur l'application Threads, la jeunne partageait régulièrement des photos de sa passion, qu'elle partageait aussi avec Justin, son petit ami. Elle mentionnait aussi régulièrement sa foi chrétienne.

Dans le cockpit d'un jet LeaJet60. Photographie publiée sur Threads par la jeune femme, le 20 mars 2026, légendée "All Glory to God, Amen" (Gloire à Dieu, Amen). Threads / itsnatfilg

Sur les réseaux sociaux, de nombreux commentaires soulignent le professionnalisme de la jeune femme. "Elle est restée professionnelle et a fait son travail comme elle l'avait appris, en assurant un reportage jusqu'à la dernière seconde dans un événement qui s'est déroulé en à peine deux minutes. On pouvait entendre la panique dans sa voix, mais elle a essayé de garder son calme et de faire son travail jusqu'au bout", peut-on lire.

Le Notre Père entendu sur la bande son

À ses côtés se trouvait le commandant de bord, Jeffrey "Jeff" Gregory, âgé de 55 ans, père de trois enfants et originaire de Pennsylvanie. Lui aussi était passionné d'aviation depuis son plus jeune âge. Mais c'est surtout sa foi chrétienne qui a marqué les témoignages après le drame. Selon le New York Post, l'enregistrement des derniers instants du vol semble capter sa voix récitant des paroles du Notre Père : "Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name" ("Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié"). Plusieurs internautes ayant écouté le terrible enregistrement assurent l'entendre prier en arrière plan.