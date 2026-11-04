L’encombrante iconographie de Jean Moulin

L’écrivain Henri Quantin a vu le film "Jean Moulin", de László Nemes, en salles depuis le 28 octobre. "Tout en voulant humaniser le mythe, le réalisateur n’évite pas les pièges de l’esthétique."

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Il y a, ça ne fait aucun doute, un mythe Jean Moulin. Il y eut bien sûr d’autres résistants héroïques, parmi lesquels chacun a tendance à choisir selon son camp. Les uns répètent le mot de Léon Blum : "Oui, mais nous socialistes, avons eu Pierre Brossolette" ; d’autres, amateurs de fratries, mettent en avant François, Henri et Emmanuel d’Astier de la Vigerie, cas unique de trois frères Compagnons de la Libération, dans une jolie variété (un républicain convaincu, un monarchiste et un ami de Drieu La Rochelle) ; d’autres enfin, soucieux d’unité, chantent avec Aragon "celui qui croyait au Ciel et celui qui n’y croyait pas", Honoré d’Estienne d’Orves et Gabriel Péri.

Un nom commun

Difficile, toutefois, de ne pas être enrôlé dans le cortège qui fige Jean Moulin dans sa légende, au point de confiner à l’hagiographie laïque du panthéonisé. Le Panthéon, c’est là où tout converge et d’où tout part : un discours longtemps étudié à l’école (les envolées lyriques de Malraux sont légèrement datées, mais il suffit de crier "Entre ici, Jean Moulin" pour passer pour un homme cultivé) et une photo choisie par la sœur, qui crée ainsi l’iconographie du chapeau de feutre et de l’écharpe. Plus qu’un résistant, c’est la Résistance entière qui entre dans le nouveau lieu saint républicain, "avec ceux qui sont morts dans les caves, sans avoir parlé, comme toi ; et même, ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé". Pour un peu, le nom propre deviendrait nom commun, si bien que Renaud chante "Y avait pas beaucoup d’Jean Moulin".

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En cette année 2026, le cinéma n’est pas en reste, avec deux Moulin qui se succèdent : celui du diptyque De Gaulle d’Antonin Baudry et celui du tout récent Moulin de Laszlo Nemes. Le mérite du premier est de ne pas s’attarder sur les derniers jours du chef de la résistance, dont on ne sait pas grand-chose. La brève scène qui essaie d’évoquer les tortures subies nous semble d’ailleurs une des seules ratées du film. Grosse croix gammée noire sur grande fenêtre rouge pour modifier la lumière : le passage n’échappe pas à l’esthétisation kitch d’un personnage qui n’a pas besoin d’une mise en scène si appuyée pour être héroïque.

Le chapeau de feutre

Après cela, on pourrait se réjouir que Laszlo Nemes montre un homme ordinaire, plein de doutes et de craintes face aux tortures psychologiques et physiques de Klaus Barbie. Le problème est que la multiplication des signes de faiblesse est si didactique qu’elle devient aussi pesante que s’il s’agissait de signes d’héroïsme. Tout en voulant humaniser le mythe, le réalisateur n’évite pas les pièges de l’esthétique attendue dans le genre : peu de tortures, mais un visage ensanglanté filmée à la manière du Christ de Mel Gibson, de perpétuels gros plans sur des visages qui n’ont hélas pas l’expressivité muette de ceux de la Jeanne d’Arc de Dreyer. Tout cela ne convainc pas plus que la première partie, qui rêve d’égaler L’Armée des ombres de Melville, mais pêche par des dialogues appliqués, prononcés comme des exercices d’élocution. Et surtout, Laszlo Nemes garde l’élément le plus ostensible de l’iconographie : le chapeau de feutre de la photo officielle. Gilles Lelouche le met, l’enlève, le remet, le tripote, le laisse sur une chaise, le reprend, comme si l’accessoire pouvait à lui seul recréer le personnage. Plus que La Passion de Jean Moulin, cela devient Présence et Absence d’un chapeau.

Le cinéma est l’art de l’invisible, aime à rappeler Nemes. Il l’avait admirablement montré dans Le Fils de Saul. Malheureusement, dans Moulin, alors même qu’il réduit le plus possible les images de torture directe, notamment par peur du voyeurisme, il manque fortement de sobriété pour les images du mythe. Le chapeau et l’écharpe jouent alors le rôle du béret et de la canne dans l’iconographie de l’abbé Pierre analysée par Roland Barthes : des signes qui éclipsent l’homme qui les porte. Et quand il n’a plus son couvre-chef, Gilles Lelouche semble se croire obligé de surjouer pour compenser. Dans De Gaulle, l’écharpe (devenue foulard) est récupérée par la proche assistante de Jean Moulin, pour signifier que le combat continue sous l’inspiration du héros mort. Très secondaire, elle ne nuit guère à la réussite de l’ensemble. Omniprésent dans Moulin, le chapeau n’est pas un détail ; il sonne plutôt comme un aveu d’échec esthétique.

Hommage à la littérature