Iran : deux hommes exécutés après les contestations de janvier

En Iran, deux hommes ont été exécutés le 3 novembre, accusés dans le cadre des manifestations antigouvernementales de janvier. Les organisations de défense des droits de l’Homme dénoncent le recours à la torture par les autorités, ainsi qu’un procès inéquitable.

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Amirhossein Ebrahimi et Amirhossein Maleki, âgés de 19 et 20 ans, ont été exécutés mardi 3 novembre, après avoir été reconnus complices de la mort de quatre policiers à Ispahan, au centre de l’Iran, en début d’année. Selon Mizan, l’agence du pouvoir judiciaire, les deux hommes auraient été exécutés pour "actions brutales et atroces (qui) ont conduit au martyre de quatre policiers" lors des manifestations massives de janvier. L’appel des condamnés ayant été rejeté. Notons que cette affaire a déjà coûté la vie à sept autres hommes et que trois autres risquent de subir la même peine, selon l’Iran Human Right (IHR).

Tortures et violation de la procédure

"L’ampleur des tortures et des violations de la procédure dans cette affaire est effrayante" confie Mahmood Amiry Moghaddam, directeur de l’IHR. L’organisation dénonce "la torture, les aveux forcés et les graves violations" menés par la procédure judiciaire. Les autorités iraniennes alléguant "la mort de quatre agents de sécurité pour justifier ces executions, alors qu’aucune des personnes exécutés n’a été inculpée de meurtre".

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Une affaire appuyé par l’ONG Human Rights Activists New Agency (HRANA), basée au États-Unis, qui mentionne l’accès limité au dossier par les accusés et leurs avocats, ainsi que des allégations de "pressions et des actes de torture". De fait, l’ONG Hengaw confirme qu’Amirhossein Ebrahim aurait "été soumis à de sévères tortures physiques et psychologiques durant les interrogatoires, afin d’extorquer des aveux forcés".

Mécontentement et colère immense