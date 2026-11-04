Aide à mourir : la loi s’appliquera en janvier « comme prévu »

Stéphanie Rist, ministre de la Santé, a déclaré ce 3 novembre que la loi autorisant, sous conditions, le suicide assisté et l’euthanasie entrera en application "en janvier 2027, comme prévu".

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La loi autorisant, sous conditions, le suicide assisté et l’euthanasie entrera en application "en janvier 2027, comme prévu", a déclaré ce mardi 3 novembre la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. "Nous avons toujours dit que ces décrets sortiront en janvier. Ils sortiront en janvier, avec une application de la loi en janvier 2027, comme prévu", a-t-elle ainsi indiqué sur Franceinfo, alors qu'elle était interrogée pour savoir pourquoi cette loi, votée définitivement mi-juillet, n'était toujours pas entrée en vigueur.

Les décrets d'application de la loi seront particulièrement scrutés. Certains opposants espéraient cet été qu'ils permettront de prévenir de possibles "dérives" ou "corriger" certains aspects du texte. "On les soumettra au juge administratif", avait aussi assuré mi-juillet Jean-Marie Le Méné, président de la Fondation Jérôme Lejeune. Après des années de débat, le droit à l'aide à mourir a été entériné le 15 juillet par le Parlement français.

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«Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.»

Dans le détail, la loi crée un droit à l'aide à mourir, sous plusieurs conditions, pour certains patients, leur permettant de s'administrer un produit létal en présence d'un soignant. Si, et seulement si, le patient ne peut accomplir physiquement le geste, le soignant peut s'en charger. Plusieurs conditions doivent se cumuler. Le patient doit être majeur, Français ou résident de longue date, être atteint d'une affection "grave et incurable" en phase terminale ou "avancée", souffrir physiquement de manière insupportable et être capable d'exprimer un choix éclairé jusqu'au dernier moment.