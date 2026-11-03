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À travers des archives familiales inédites et le témoignage de ses proches, le documentaire "Carlo Acutis, un saint pour notre temps" a été projeté en avant-première en présence d’Antonia Acutis, le 2 novembre, jour des défunts, 20 ans après sa mort. Encore sous le coup de la projection, Sarah reconnaît dans l'histoire de Carlo Acutis une part de la sienne : elle a accompagné sa mère jusqu'à son décès, des suites d'un cancer du sang, elle qui appartient depuis 2019 à l'association Lourdes Cancer Espérance. Elle voit dans le jeune saint canonisé par Léon XIV il y a un peu plus d'un an, un remarquable exemple de vie et de foi, en particulier face au deuil.

Aleteia : Comment la présence d'Antonia Acutis et le film ont-ils été accueillis par le public lors de la projection ?

Sarah Malek : La salle était quasiment pleine et on a senti beaucoup d'émotion, une grande ferveur. Il y avait des familles, des personnes venues avec leurs enfants. Tout le monde a applaudi à la fin du film et quand elle a parlé. Elle est très attachante, très authentique : on l'avait déjà vue lors de sa venue à Saint-Germain-en-Laye en avril [pour la fête de la Miséricorde, et l’installation d’une statue de son fils]. Elle est comme dans le film. Elle touche aussi par la manière dont elle vit, avec sa foi, la tragédie du décès d'un enfant. Son témoignage est poignant.

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Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez Carlo, parmi toutes ses qualités tant humaines que spirituelles ?

Le mot "génie" est le bon. Je dirais génie spirituel. À travers les témoignages de sa famille, de ses amis, des prêtres, on voit qu'il comprenait très vite des choses que moi, à 42 ans, pratiquante depuis l'âge de 10 ans, je ne suis pas sûre d'avoir aussi bien comprises. Entre entendre et comprendre, ce que nous enseigne la Bible et l’Église, ce n'est pas la même chose que de l'accepter et le vivre. Face à la mort et à la souffrance, il n’a pas peur, comme le rappelle le film, il est dans une confiance totale. On retrouve cela chez sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, morte à 24 ans. J'ai accompagné ma mère, je sais que les souffrances sont atroces : c'est cette confiance dans l'épreuve qui m'a touchée.

Avez-vous développé une relation spirituelle avec Carlo Acutis ?

Votre question est très belle. Je répondrais, oui, à mon insu. Car mes saints protecteurs étaient saint Augustin et sainte Thérèse, et je n'ai vraiment découvert Carlo qu'il y a quelques mois. Voir le film le 2 novembre, jour des défunts, est très symbolique : je comprends mieux la communion des saints. Carlo n'a pas pu m'aider pour la maladie de ma mère, mais il m'aide dans le deuil. J'ai retrouvé en lui ma mère, urgentiste engagée dans l'humanitaire : le soin des pauvres, la joie procurée à son contact, la foi : ma mère disait que les médecins soignent, mais que c'est Dieu qui guérit. Quand Carlo dit que la vie ne s'arrête pas à la mort, et qu’il y a quelque chose après, cela donne de l'espérance. J'accepte mieux : ce n'est pas une injustice ni une sanction, c'est la volonté de Dieu. Sur la tombe de ma mère, décédée à 69 ans, la veille de sa retraite, j'ai fait graver une épitaphe qui est une phrase du pape François tirée de son livre Un temps pour changer : "Il vaut mieux mourir après une courte vie, au service des autres, qu'après une longue vie passée à résister à cet appel." Ce n'est donc pas la quantité de vie qui compte, mais sa qualité. Carlo l'illustrait parfaitement, du haut de ses 15 ans.