Que dit la Bible sur le fait de donner ?

Les Écritures offrent un éclairage précieux sur la générosité. De saint Paul à saint Matthieu, la Bible invite à donner librement, avec joie et par amour du prochain.

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"Dieu aime celui qui donne avec joie." Souvent rappelée lorsqu’il est question de faire un don, cette formule pourrait presque sembler imaginée par un habile spécialiste de la collecte de fonds. Pourtant, loin d’être une invention destinée à encourager les fidèles à ouvrir leur portefeuille, ces mots sont en réalité tirés directement de la Bible.

La générosité au cœur du message biblique

Que signifie réellement "donner avec joie" dans la Bible ? Pour le comprendre, il faut revenir au contexte dans lequel cette formule apparaît. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, saint Paul évoque une collecte destinée à venir en aide aux chrétiens de Jérusalem, confrontés à des difficultés matérielles. À cette occasion, l’apôtre rappelle que le don chrétien ne se résume pas à un geste matériel. En effet, ce don doit être libre, généreux et accompli de bon cœur. Il écrit ainsi :

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Rappelez-vous le proverbe : "À semer trop peu, on récolte trop peu ; à semer largement, on récolte largement". Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. (2 Co 9, 6-7).

L’image employée par saint Paul fait écho à un passage de l'Évangile selon saint Matthieu. Alors qu’un jeune homme riche demande à Jésus ce qu’il doit faire pour avoir la vie éternelle, le Christ lui répond :

"Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi." À ces mots, le jeune homme s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. (Mt 19, 21-22).

L’épisode du jeune homme riche permet ainsi de mieux comprendre ce que signifie véritablement donner. Chez saint Paul comme dans les paroles de Jésus, l’enjeu ne réside pas seulement dans le fait de se séparer de ses biens, mais dans la liberté intérieure avec laquelle on le fait. Le jeune homme, lui, n’arrive pas à renoncer à ses richesses pour les partager avec les plus pauvres. Son attachement à ses biens terrestres l’empêche de répondre à l’appel du Christ. Là où saint Paul invite à donner "avec joie", Jésus montre ainsi que la générosité suppose aussi de savoir se détacher de ce que l’on possède pour s’en remettre davantage à Dieu. Le véritable trésor n’est alors plus celui que l’on accumule ici-bas, mais celui que l’on amasse dans le ciel.

Le don, une expression concrète de l’amour

Vingt siècles plus tard, cette invitation au don continue de résonner dans l’Église. Dans une lettre pour le Carême 1984, saint Jean Paul II reprenait cet enseignement pour rappeler aux chrétiens l’importance du partage et de la solidarité avec les plus pauvres.

Cette exhortation de saint Paul aux Corinthiens est tout à fait d’actualité (2 Co 9, 7). Puissiez-vous éprouver profondément la joie pour la nourriture partagée, pour l’hospitalité offerte à l’étranger, pour les secours apportés à la promotion humaine des pauvres, pour le travail procuré aux chômeurs, pour l’exercice honnête et courageux de vos responsabilités civiques et socio-professionnelles, pour la paix vécue dans le sanctuaire familial et dans toutes vos relations humaines ! C’est tout cela, l’Amour de Dieu auquel nous devons nous convertir. Amour inséparable du service si souvent urgent de notre prochain. Souhaitons, et méritons, entendre le Christ nous dire au dernier jour que dans la mesure où nous avons fait le bien à l’un des plus petits parmi ses frères c’est à Lui que nous l’avons fait !

Au fond, le véritable enjeu est peut-être là. Comprendre que ce que nous donnons, nous le donnons aussi au Christ. Il ne s’agit plus simplement de se défaire de ce que l’on possède, mais de poser un geste d’amour envers celui qui en a besoin. En donnant à notre prochain, c’est aussi le Christ que nous choisissons d’aimer et de servir. Dieu aime celui qui donne avec joie, car celui qui donne avec joie aime Dieu.