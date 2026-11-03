L’Unesco, 80 ans au service de la culture

Le 4 novembre 2026, l’Unesco commémore son 80e anniversaire. Huit décennies au service de la culture et du patrimoine marquées par les guerres et les tensions politiques. Pour le Saint-Siège, observe le géopolitologue Jean-Baptiste Noé, la culture joue un grand rôle dans la construction de la paix.

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Deux dates de fondation pour un anniversaire. C’est peu commun pour une organisation internationale, mais l’Unesco a été fondée deux fois. D’abord à Londres, le 16 novembre 1945, avec la signature de l’Acte constitutif, puis le 4 novembre 1946, soit un an plus tard, quand cet Acte est entré en vigueur. C’est ce jour qui est retenu par l’institution pour commémorer son anniversaire. À ces deux dates, une troisième peut s’y ajouter. Le projet de l’Unesco est en effet né avant la Seconde Guerre mondiale. En 1921, la Société des Nations avait institué une Commission internationale de coopération intellectuelle qui devait réunir les esprits brillants de son temps. Henri Bergson la présida entre 1922 et 1925 et des personnalités comme Marie Curie et Albert Einstein y siégèrent. L’Unesco — l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture — est l’héritière de cette commission ; elle en récupéra une partie des missions ainsi que les archives.

Après la guerre

Le second conflit mondial mit un terme à cette Commission internationale, mais lui apporta aussi une nouvelle dimension. Conscients des ravages causés par la guerre au patrimoine et aux établissements culturels, les ministres de l’Éducation en exil des pays alliés se réunirent à Londres le 16 novembre 1942. La France y est représentée. Il s’agit alors de préparer l’après-guerre, à un moment du conflit où l’issue est plus qu’incertaine, avec la nécessité de résoudre des questions très concrètes : comment reconstruire les écoles et les universités détruites par le conflit ? Comment former les nouveaux professeurs ? Comment assurer l’accès aux livres et aux bibliothèques dans une Europe en proie aux destructions ?

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Au fur et à mesure des réunions, une autre idée va émerger, plus philosophique. La découverte des horreurs humaines causées par la guerre va conduire les membres de la commission à s’interroger sur le rôle de la culture et de l’éducation pour édifier un monde plus pacifique et plus sûr. Puisque, dans les pays totalitaires, éducation et culture ont été détournées pour servir des projets politiques de mort et de conflit, il faut les réorienter pour bâtir, cette fois-ci, un monde plus fraternel et plus humain.

La culture au service de la paix

La conviction des membres de cette commission était que la reconstruction d’après-guerre ne peut pas être qu’économique, mais qu’elle devrait aussi passer par l’éducation et par la culture. D’où la formule célèbre que l’on trouve dans l’Acte constitutif : "Que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix." Et plus loin : "Que la dignité de l'homme exigeant la diffusion de la culture et l'éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et de la paix, il y a là, pour toutes les nations, des devoirs sacrés à remplir dans un esprit de mutuelle assistance."

La première conférence générale de la nouvelle Unesco se tint à Paris du 19 novembre au 10 décembre 1946 et fut présidée par Léon Blum. Reprenant les travaux antérieurs à 1945, l’organisation s’articule autour de quatre missions principales : l'éducation, les sciences naturelles, les sciences sociales et humaines, la culture ; auxquels s'ajoutent la communication et l'information. En 80 ans d’activité, quelques grands textes ont été publiés, qui ont contribué à mieux protéger et valoriser le patrimoine : la convention de La Haye (1954) sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé ; la convention de 1970 contre le trafic illicite de biens culturels ; la convention du patrimoine mondial de 1972 ; la convention de 2003 sur le patrimoine culturel immatériel. De l’Unesco, le grand public connaît les sites classés et protégés, dont un grand nombre sont basés en France.

L’Église agit à l’Unesco

Si la visite de Léon XIV en septembre 2026 a renoué les liens entre les papes et l’institution depuis la dernière visite de Jean-Paul II en 1980, l’Église est présente au sein de l’organisation depuis 1952. Le Saint-Siège y siège en tant qu’observateur permanent. S’il ne prend pas part aux votes, comme dans la plupart des instances qui dépendent de l’ONU, il participe aux travaux et aux discussions. Le premier observateur du Saint-Siège fut Mgr Roncalli, alors nonce à Paris et futur Jean XXIII. Sa lettre de nomination, datée du 18 mai 1952, est signée par Pie XII et contresignée par Mgr Montini (qui deviendrait Paul VI), alors collaborateur de Pie XII. Trois papes successifs sur un même document, c’est une chose unique dans l’histoire de l’Église. L'observateur permanent actuel est Mgr Roberto Campisi, nommé par Léon XIV en septembre 2025.