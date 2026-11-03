Le seul remède au poison de la haine civile

Se lamenter sur les malheurs de la France et le poison de la détestation de l’autre n’ouvre pas la voie de la paix civile, avertit l’écrivain Xavier Patier. La seule réponse à la loi du plus fort, dit-il, c’est la prière des enfants.

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À relire les derniers articles écrits par Bernanos l’année de sa mort, réunis et publiés sous le titre Français, si vous saviez, on mesure à quel point le spectacle offert par la France, que l’écrivain retrouvait après cinq années d’exil au Brésil, a pu lui donner envie de rembarquer aussitôt pour l’étranger. Il l’a fait d’ailleurs quelques mois plus tard, cette fois vers la Tunisie, après avoir refusé avec colère les honneurs que le général de Gaulle lui offrait. Tout juste passa-t-il une journée à Colombey à l’invitation de son héros, journée dont nous ne savons pas grand-chose, journée décevante, croit savoir Malraux qui se trompait souvent. La France avait perdu Bernanos. Il le revendiquait d’ailleurs : si Bernanos s’en va, c’est bien que la France est perdue, disait-il.

Malheurs et grandeur de la France

La France des saints et des héros dont Bernanos était amoureux lui faisait désormais horreur. En ces jours cauchemardesques de l’immédiat après-guerre, le pays fracturé était miné par une haine civile comparable à celle que nous vivons aujourd’hui, une haine peut être pire encore parce qu’elle se nourrissait d’un sentiment de honte et d’une pulsion de vengeance que nos tristes lycéens de 2026 n’imaginent même pas. Bernanos ne le supportait pas. François Mauriac, son frère dans la foi qui se battit avec tant de courage contre les folies de l’épuration, le général de Gaulle, son maître politique qui tentait de remettre la nation sur les rails en lui disant qu’elle était belle, il les accablait de ses indignations. Plus rien ne trouvait grâce à ses yeux.

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L’intellectuel a toujours le loisir de se réfugier dans le mépris quand le politique se doit de vivre avec les autres hommes.

L’intellectuel a toujours le loisir de se réfugier dans le mépris quand le politique se doit de vivre avec les autres hommes. Le choix d’écrire est souvent celui de ne pas se mêler. De Gaulle et Mauriac ne se séparèrent jamais de la pâte humaine. Aux pires moments d’humiliation, le grand chef et le grand écrivain ont dit au vieux pays combien il méritait d’être aimé. Pendant que Bernanos charcutait sans anesthésie une nation agonisante pour en comprendre les malheurs, ses frères ennemis se tenaient auprès d’elle pour lui administrer des remèdes. Bernanos est un génie lucide, évidement. "Le pire est toujours sûr" pourrait être sa devise. Avec une devise de ce genre, on ne risque guère de se tromper. Si on y ajoute le sens de la formule, cela donne un grand polémiste, un grand désespéré, cela donne Bernanos. Magnifique ! Mais pour quoi faire ?

La prière des enfants

L’espérance ne déçoit pas. Dans son exil tunisien, Bernanos n’a pas eu connaissance de l’apparition de Marie, reine de France, à des enfants de L’Île-Bouchard, quand le pays était au bord de la guerre civile, en décembre 1947. La France subissait alors une crise sociale dramatique marquée par des grèves insurrectionnelles. La France est perdue, clamait le grand Bernanos. "Dites aux petits enfants de prier pour la France, car elle en a grand besoin", répondait la Vierge dans une petite église à L’Île-Bouchard. Les enfants ont obéi à la Vierge Marie et ils ont été exaucés. Il fallait quelque chose d’aussi simple pour sauver le pays perdu.