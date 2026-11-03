Le diocèse de Besançon comptera-t-il bientôt un nouveau saint ?

Plus de dix ans après une guérison inexpliquée survenue dans le diocèse de Besançon, la canonisation du bienheureux Jean-Joseph Lataste avance lentement mais sûrement. Le frère dominicain Jean-Marie Gueullette, vice-postulateur de sa cause, s'est rendu à Rome fin octobre pour finaliser les derniers éléments du dossier. Une avancée encourageante, même si le chemin vers une éventuelle canonisation reste encore long.

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Le bienheureux Jean-Joseph Lataste sera-t-il bientôt canonisé ? Fin octobre, le frère Jean-Marie Gueullette, dominicain et vice-postulateur de sa cause, s'est rendu à Rome pour poursuivre le travail engagé auprès du Dicastère pour les causes des saints. "On n'est pas au bout en termes de décision romaine", prévient-il d'emblée auprès d'Aleteia. "Mais le dossier avance." En jeu : la reconnaissance d'une guérison attribuée à l'intercession de ce dominicain du XIXe siècle, fondateur de la congrégation des Sœurs dominicaines de Béthanie, un ordre féminin novateur accueillant les femmes à leur sortie de prison.

Une guérison inexpliquée et un dossier de longue haleine

L’histoire remonte à 2014. Cette année-là, la situation d’une femme de sa famille dont l’état de santé était désespéré est signalée à un prêtre, qui commence immédiatement à prier à et faire prier le bienheureux Jean Joseph Lataste. Parvenu à l’hôpital, il pose à côté du lit de réanimation une "relique de contact", une image avec un petit morceau de l’habit dominicain du Bienheureux. Peu après, cette femme mourante recouvre la santé. En janvier 2019, l’archevêché de Besançon avait ouvert une enquête afin de rassembler tous les documents et les témoignages qui pourraient permettre de déterminer si la guérison de cette femme pouvait être attribuée au bienheureux Jean-Joseph Lataste. Depuis, du chemin a été parcouru. "La validité de l'enquête diocésaine a été reconnue par Rome, sans que cela signifie pour autant que le miracle l'ait été", indique le frère Jean-Marie Gueullette. Il a fallu constituer un dossier détaillé, rassembler les témoignages et les documents médicaux, le traduire en italien et procéder à plusieurs modifications à la demande du dicastère.

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"Le message de miséricorde et d'espérance adressé aux détenus par le père Lataste est encore d’actualité, surtout pour toutes les personnes marquées par leur passé et stigmatisées par la société."

À ce travail minutieux s'est ajouté un obstacle inattendu : l'affaire de l'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé pour une série d'empoisonnements de patients dans deux cliniques de Besançon. La femme dont la guérison est étudiée dans le cadre de la cause du père Lataste avait été victime d'un arrêt cardiaque en 2014, et son cas avait attiré l'attention des enquêteurs. S'il n'a finalement pas été retenu parmi les faits jugés lors du procès de l'anesthésiste, le Dicastère pour les causes des saints avait préféré attendre l'issue de la procédure judiciaire avant de poursuivre l'examen du miracle présumé. "Nous avons dû patienter deux ou trois ans, le temps que le procès ait lieu, avant de pouvoir reprendre le dossier", souligne encore le frère Jean-Marie Gueullette. Le procès de première instance s'étant achevé en décembre 2025, le travail avec le dicastère a pu reprendre. "Lors de mon dernier voyage à Rome, en octobre, nous avons mis au point les dernières pages du dossier", précise le dominicain. Mais la positio super miro - un rapport de synthèse qui présente de manière compréhensible l’ensemble des documents et témoignages recueillis et qui met en valeur le caractère inexplicable de la guérison, et sa dimension spirituelle - n'a toutefois pas encore été déposée. Le vice-postulateur espère que cette étape pourra être franchie prochainement.

Une canonisation encore lointaine mais pleine d’espérance

Quand saura-t-on s’il s’agit d’un miracle ? "Même après le dépôt du dossier, la procédure restera longue", prévient le frère Jean-Marie Gueullette. À partir du moment où la positio est imprimée et où elle est lancée dans les commissions, il faut un minimum d'un an. Le dossier devra notamment être examiné par des commissions de médecins et de théologiens, puis soumis au vote des cardinaux et évêques du dicastère, avant d'être présenté au pape, à qui reviendra la décision finale, sans oublier qu’en cas de validation, il faudra attendre la date de la canonisation.

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Même si cette procédure peut prendre beaucoup de temps, le frère Jean-Marie Gueullette est convaincu qu’elle apportera beaucoup à l'Église. "Si la congrégation des Dominicaines de Béthanie est aujourd'hui quasiment éteinte et que le dernier couvent a fermé, le message de miséricorde et d'espérance adressé aux détenus par le père Lataste est encore d’actualité, surtout pour toutes les personnes marquées par leur passé et stigmatisées par la société", précise-t-il. Une miséricorde qui n'a rien d'une indulgence facile. Confronté à des femmes ayant commis des crimes graves, le père Lataste ne minimisait ni leurs actes ni la souffrance des victimes. Il refusait simplement que la justice humaine ait le dernier mot sur le salut. "On ne peut pas, dans une perspective chrétienne, se contenter d'un système pénal, il faut aussi un système de rédemption", insiste le frère Jean-Marie Gueullette, qui rappelle le combat du père Lataste dans les années 1860, pour que les détenues, considérées comme exclues de la société et, par extension, de l'Église, puissent recevoir la communion. "Il disait, si elles se sont confessées, qu'elles ont reçu le pardon de Dieu, au nom de quoi je leur refuserais la communion ?", résume le frère Jean-Marie Gueullette en reprenant son raisonnement. Et si ces femmes pouvaient recevoir l'eucharistie, pourquoi leur interdire d'entrer dans la vie religieuse ? Une conviction audacieuse pour son époque, qui plaçait le pardon de Dieu au-dessus du regard porté par la société sur les condamnés.