Infirmier en soins palliatifs et auteur de bande dessinée, L’Homme Étoilé, Xavier de son vrai nom, a publié "Le soleil va se lever", un récit bouleversant consacré à ceux qui accompagnent les personnes endeuillées. Pour Aleteia, il partage son regard sur le deuil, la mort et la lumière qui peut naître de ces épreuves. Entretien.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

Ils sont là dans les moments les plus douloureux, mais restent souvent dans l’ombre. Soignants, psychiatres, psychologues, thanatopracticiens ou encore bénévoles accompagnent chaque jour ceux qui affrontent la mort et le deuil. C’est justement à ces figures de l’accompagnement que L’Homme Étoilé, Xavier de son vrai nom, a voulu s’intéresser. Après avoir entendu sa compagne lui raconter, bouleversée, la présence d’une femme venue chanter dans une église lors d’un enterrement pour accompagner une famille qu’elle ne connaissait pas, il prend conscience de tous ceux qui, à leur manière, prennent soin des endeuillés dans ces moments de grande fragilité. Infirmier en soins palliatifs, il décide alors de partir à leur rencontre dans Le soleil va se lever, publié le 21 août 2026.

Aleteia : Pourquoi avoir choisi d'écrire un livre sur le deuil ?

L'Homme Étoilé : Je suis infirmier en soins palliatifs et, depuis mes débuts en tant qu’auteur, je porte cette conviction en moi qu’on peut parler du deuil différemment. Le deuil, ça peut être beau, et on peut en parler avec lumière. Cela m’a donné envie d’aller à la rencontre de toutes ces personnes, comme celles dont je parle dans mon livre et comme moi, qui accompagnent nos deuils.

C'est la Semaine du don d'Aleteia ! Chaque jour, Aleteia vous informe, vous inspire et fait rayonner l'espérance. Mais pour poursuivre cette mission et rester accessible gratuitement à tous, nous avons besoin de vous. 75 % de nos ressources proviennent de vos dons. Cette semaine, aidez-nous à continuer cette notre mission ! Soutenir Aleteia

«Cela reste un tabou parce que prendre un temps de deuil va à l’encontre de notre société dans laquelle on est de plus en plus obsédé par le besoin de performance et par le fait d’être rentable.»

Quel regard notre société porte-t-elle aujourd’hui sur le deuil ?

Il y a beaucoup d’entreprises qui ont à cœur de faire évoluer ce regard, comme Happy End fondé par Sarah Dumont que j’ai rencontrée pour cette BD. L'entreprise propose notamment des "Apéros de la mort" qui sont des espaces de parole gratuits au café pour parler librement de la fin de vie, de la mort et du deuil. Malgré tout, on se rend compte que ça reste quelque chose de difficile à aborder. Cela reste un tabou parce que prendre un temps de deuil va à l’encontre de notre société dans laquelle on est de plus en plus obsédé par le besoin de performance et par le fait d’être rentable. Tout va très vite. De fait, c’est compliqué de prendre un temps de deuil dans une société qui ne l’autorise pas. Dans le milieu professionnel, les arrêts suite à la perte d’un proche sont ridiculement courts. On retourne au travail sans trop savoir si on peut en parler, qui ça va embêter... On se rend compte que nos collègues sont très mal à l’aise face à l’abord de cette question, donc, on tait cette douleur et cette souffrance en soi. Et ça entretient ce tabou, cette douleur, cette culpabilité, cette solitude.

À travers cette BD, vous partez à la rencontre de personnes qui accompagnent le processus de deuil. Qu’est-ce que ces échanges vous ont apporté personnellement ?

Dans un premier temps, une conviction. Je dirai même la confirmation d’une conviction : le deuil peut être un chemin de lumière. Cela m’a également permis d’aborder le deuil différemment, notamment avec les patients que je soignais à l’hôpital et leurs familles. Autrement dit, ça a apporté une nouvelle couleur à ma manière d’aborder le deuil ! Et puis, mine de rien aussi, une prise de conscience par rapport à toutes les portes qui sont ouvertes et qu’on ne connaît pas forcément. Par exemple, j’ai été très heureux de rencontrer Stéphanie Sounac, thanatopracticienne. Elle exerce vraiment une profession qui demande un engagement total et un vrai don de soi. En pratiquant des soins de conservation sur les défunts, elle est quotidiennement confrontée à une réalité que 99% de l’humanité voudrait et chercherait à tenir à distance. Finalement, j’ai envisagé toutes ces rencontres comme autant de portes auxquelles frapper. Je pense aussi à Christophe Fauré, psychiatre et psychothérapeute. J'ai passé trois heures à boire ses paroles, parce que pour moi, c'est le théoricien du deuil par excellence. Il a un sens de la métaphore qui rend l'appréhension de ce processus beaucoup plus poétique et ludique. J'ai eu l'impression de réapprendre à ses côtés. Toutes ces rencontres m’ont marqué à des degrés divers.

«Je crois que si je porte cette conviction en moi qu’on peut parler du deuil avec lumière, c’est parce que, finalement, ma vie, mes propres chemins de deuil en sont une illustration.»

Comment mieux traverser le chemin du deuil ?

On mène tous une vie tambour battant, toujours en train de courir après le temps. On n’a jamais assez de 24 heures dans une journée pour faire tout ce qu’on voudrait. Puis, lorsque la mort ou le deuil vient frapper à notre porte, on se rend compte qu’on est capable de tout mettre à l’arrêt. Ce temps du deuil, lorsqu’on se l’accorde, peut alors devenir un moment de remise en question, une occasion de faire un peu de ménage dans sa vie, de tenir à distance ce qui est finalement superficiel et inutile. Comme Christophe Fauré l’explique, le deuil est un processus de cicatrisation psychique, à l’image de la cicatrisation d’une plaie lorsqu’on se blesse. Ce qui va aider cette cicatrisation, c’est la manière dont on va prendre soin de cette plaie. Il faut prendre conscience de la douleur qui est présente et en faire quelque chose. Lorsque, dans le deuil, on traverse cette phase de grande tristesse, c’est aussi au cours de celle-ci qu’on peut prendre conscience de l’impact de cette perte sur notre vie, de notre rapport à la perte, mais aussi de notre rapport au vivant. On peut alors entreprendre ce qui va aider à soulager cette douleur, peut-être en frappant à certaines portes, que ce soit en se rendant à un "Apéro de la mort", en consultant un psychiatre ou un psychologue… Le processus du deuil peut être facilité. D’autres personnes autour de nous peuvent aussi nous aider à le traverser. En tant qu’agnostique, je ne me tourne pas vers Dieu pour m’aider à traverser ces moments, mais j’imagine qu’il doit être un soutien précieux dans ces moments-là.