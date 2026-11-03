Réunis à Lourdes pour leur Assemblée plénière du 3 au 8 novembre, les évêques de France ont reçu une lettre de Léon XIV. À travers ce message, le Pape les encourage à prolonger l’élan de sa visite et à faire "fleurir la sainteté" dans le pays.

Quelques semaines après son voyage dans l’Hexagone , au cours duquel il avait rencontré, le 27 septembre, les membres de la Conférence des évêques de France (CEF) , le pape Léon XIV s'est à nouveau adressé à l’Église de France. Alors que la CEF tient son Assemblée plénière à Lourdes, du 3 au 8 novembre, le souverain pontife leur a fait parvenir une lettre dans laquelle il revient sur plusieurs enjeux pastoraux auxquels l’Église est appelée à répondre.

Dans ce message, le successeur de Pierre encourage notamment les évêques à porter une attention renouvelée aux jeunes générations et à l’enseignement catholique, dont il rappelle la vocation à placer le Christ au cœur de l’éducation et à contribuer au développement intégral de la personne. Le pontife les invite également à mieux faire connaître la vie des saints, à accompagner les catéchumènes et les nouveaux baptisés, et à poursuivre le chemin engagé auprès des personnes victimes de violences sexuelles et d’emprise. Autant d’encouragements qui s’inscrivent dans un même désir, celui de "faire que la sainteté ne cesse de fleurir et de s’épanouir en France". Voici le texte intégral.

Chaque jour, Aleteia vous informe, vous inspire et fait rayonner l'espérance. Mais pour poursuivre cette mission et rester accessible gratuitement à tous, nous avons besoin de vous.

Un peu plus d’un mois après mon voyage apostolique en France, je souhaite vous renouveler |l’expression de ma gratitude pour l’organisation remarquable de ma visite, Évêques et fidèles, mais aussi autorités civiles et religieuses comme personnes croyantes ou non, tous ont mis à profit leurs compétences pour faire de ces jours une expérience inoubliable. Je vous invite durant cette Assemblée à réfléchir à la suite à donner aux fruits pastoraux de la visite.

Parmi les thèmes que vous allez aborder, il y a celui de l’enseignement catholique. Le respect de la liberté de conscience de chacun est prometteur d’une grande fécondité pour la société et pour l’Église elle-même. Pour autant, l’enseignement catholique ne peut renoncer à son projet éducatif centré sur le Christ qui vise le développement intégral de la personne humaine dans toutes ses dimensions : spirituelle, culturelle, intellectuelle, morale et sociale (Cf. Discours aux évêques de France, Lourdes, 27 septembre 2026).

C’est de ces hommes et de ces femmes formés aux valeurs de l’Évangile, et attentifs au respect du bien commun, que la société a besoin pour affronter les crises qui la déchirent. Il est important d’écouter les jeunes générations, dans leur malaise également, et de les encourager à s’engager en vérité, y compris en politique, grâce à une formation solide.

Je vous invite enfin à mettre vos pas dans ceux de ces témoins qui ont émaillé l’histoire de France et à vous laisser imprégner par leurs enseignements. La connaissance des saints d’hier et d’aujourd’hui est une force pour la vie spirituelle. N’hésitez pas à former vos fidèles, et plus particulièrement les catéchumènes et les néophytes, a se familiariser avec ces amis du ciel. Par la diversité de leurs origines comme de leurs témoignages, ils rendent la sainteté accessible à tous. Mais parce que la sainteté implique la charité dans la vérité, je vous encourage, guidés par ces deux vertus, à poursuivre votre travail d’accompagnement des personnes victimes de violences sexuelles et d’emprise. Il est essentiel que la communauté des fidèles soit toujours plus un lieu où les hommes et les femmes, de tous âges, puissent trouver réconfort et guérison (cf. Rencontre avec des victimes d’abus, Lourdes, 27 septembre 2026).

Que Notre Dame de Lourdes veille sur vous durant ces journées de travail et qu’elle accompagne votre mission pastorale auprès de vos communautés diocésaines afin que la sainteté ne cesse de fleurir et de s’épanouir en France. Avec joie, je vous donne la Bénédiction apostolique.