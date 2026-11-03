En novembre, Léon XIV exhorte à cultiver « la vraie richesse »

Dans son intention de prière pour le mois de novembre, Léon XIV appelle les catholiques à repenser leur rapport à l’argent et aux richesses. Le Pape invite à privilégier le partage et la solidarité plutôt que l’accumulation et l’égoïsme, rappelant que les biens doivent être mis au service de tous.
Au mois de novembre, Léon XIV invite les catholiques à faire un "bon usage de la richesse". Dans la vidéo d'intention de prière de ce 3 novembre, le Pape formule sa prière en souhaitant que les biens soient utilisés comme "un service" et non pas avec "égoïsme".
Dans cette prière traduite en 25 langues, Léon XIV affirme que "rien ne nous appartient en propre". Que ce soit "la terre fertile, les talents reçus, les efforts de ceux qui nous ont précédés", tout bien est "commun", insiste-t-il, invitant à utiliser "ce que nous possédons — argent, temps, talents, opportunités" comme "des instruments de fraternité".
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Le Pape met en garde contre la tentation "d’accumuler au lieu de partager, d’utiliser les biens comme un pouvoir et non comme un service". Il invite à ne pas tomber dans le piège de "l’égoïsme". "La véritable richesse ne réside pas dans ce que nous gardons, mais dans ce que nous donnons avec amour", promet le pape.
Un écart qui se creuse
Loin de s'améliorer, l'écart entre riches et pauvres ne cesse de se creuser. Ainsi le patrimoine financier des ménages "a atteint un niveau record de 268.400 milliards d’euros en 2025, soit une hausse de 8,6% par rapport à l’année précédente", et le nombre de personnes les plus fortunées continue d’augmenter. Mais "la richesse ne profite pas à tous". Les 10 % les plus riches de la population détiennent 85,4% des actifs financiers nets, tandis que la moitié la moins riche, soit près de 3 milliards de personnes, ne possède pratiquement rien, d’après ces études. Pour la première fois depuis la création de l’indice mondial de pauvreté multidimensionnelle en 2010, le nombre de personnes vivant dans une pauvreté aiguë a augmenté, atteignant 1,2 milliard en 2026, selon le Programme des Nations Unies pour le Développement. Dans son message pour la 10e Journée mondiale des pauvres, qui sera célébrée le 15 novembre prochain, Léon XIV dénonçait déjà "l’obsession de ceux qui accumulent des richesses pour eux-mêmes" et s’élevait contre la "richesse injuste".