En novembre, Léon XIV exhorte à cultiver « la vraie richesse »

Dans son intention de prière pour le mois de novembre, Léon XIV appelle les catholiques à repenser leur rapport à l’argent et aux richesses. Le Pape invite à privilégier le partage et la solidarité plutôt que l’accumulation et l’égoïsme, rappelant que les biens doivent être mis au service de tous.

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Au mois de novembre, Léon XIV invite les catholiques à faire un "bon usage de la richesse". Dans la vidéo d'intention de prière de ce 3 novembre, le Pape formule sa prière en souhaitant que les biens soient utilisés comme "un service" et non pas avec "égoïsme".

Dans cette prière traduite en 25 langues, Léon XIV affirme que "rien ne nous appartient en propre". Que ce soit "la terre fertile, les talents reçus, les efforts de ceux qui nous ont précédés", tout bien est "commun", insiste-t-il, invitant à utiliser "ce que nous possédons — argent, temps, talents, opportunités" comme "des instruments de fraternité".

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Le Pape met en garde contre la tentation "d’accumuler au lieu de partager, d’utiliser les biens comme un pouvoir et non comme un service". Il invite à ne pas tomber dans le piège de "l’égoïsme". "La véritable richesse ne réside pas dans ce que nous gardons, mais dans ce que nous donnons avec amour", promet le pape.

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