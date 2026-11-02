Pour sa petite sœur Lison, porteuse de handicap, Zoé a écrit une chanson pleine d'amour et de tendresse. Sur le plateau de la Star Academy le 31 octobre, cette déclaration personnelle a bouleversé les académiciens comme les professeurs, mais aussi tout le public présent.

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Le prime de la Star Academy consacré aux proches restera sans doute l'un des moments les plus émouvants de cette saison 2026. Alors que les "académiciens" avaient préparé des prestations en secret pour rendre hommage à ceux qui les soutiennent depuis toujours, leurs familles leur avaient également réservé de belles surprises. Et celle de Zoé a particulièrement marqué les esprits.

Sur scène, Lison, la petite sœur de la candidate, est venue lui faire une déclaration. Mais submergée par l'émotion, la jeune fille n'est pas parvenue à prendre la parole. Face à elle, Zoé a alors entonné le titre qu'elle a elle-même écrit et qui porte tout simplement le prénom de sa sœur : Lison. Cette chanson célèbre la différence, puisque Lison est poreuse de handicap. "On nous a tant dit : “Elle sera différente et pas comme les autres”, mais les autres sont-ils vraiment mieux que toi ? Je ne crois pas", chante Zoé.

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La prestation a rapidement fait monter les larmes aux yeux du public, mais aussi de plusieurs membres de l'équipe. Mosimann n'a pas réussi à retenir son émotion, tout comme Sofia Morgavi, particulièrement touchée par ce moment de complicité. "Nous vivons ce soir un prime différent, très particulier. En régie, tout le monde pleure", a également commenté Nikos Aliagas.