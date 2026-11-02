Sélection ou vocation ?

Le désarroi de la jeunesse qui réclame un avenir sans effort, c’est qu’elle ne sait pas où est sa place. Pour que les jeunes s’engagent, il faut leur offrir les conditions de découvrir leur vocation, affirme la philosophe Marianne Durano. Tout le contraire de la sélection algorithmique du marché des compétences.

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Ce samedi 31 octobre, de drôles de foules ont envahi les rues de nos agglomérations, mélange de sorcières et de manifestants, de petits lutins et de jeunes révolutionnaires, les uns cagoulés et les autres costumés. En les observant tous, j’ai soudain compris pourquoi, depuis leurs débuts, les manifestations lycéennes m’agacent et m’attendrissent simultanément. Elles m’agacent et m’attendrissent de la même manière que les mini mort-vivants qui défilent sous mes fenêtres chaque année pour Halloween. Il est réjouissant et émouvant, en effet, de voir la jeunesse occuper l’espace public, dont elle est si souvent exclue.

Des bonbons ou des budgets

J’aime voir des enfants turbulents et des jeunes enthousiastes déranger le confort établi des maisons, j’aime voir les rues pleines de rires et de couleurs, j’aime la puissance politique de ces rassemblements au goût pourtant parfois douteux. En revanche, il y a une dimension d’Halloween qui m’a toujours prodigieusement agacée, et que je retrouve aujourd’hui dans les discours des principaux syndicats lycéens et étudiants : qu’il s’agisse de bonbons ou d’efforts budgétaires, ils réclament, sans contrepartie, sans rien offrir en retour, quand ils ne menacent pas de tout casser s’ils n’obtiennent pas satisfaction immédiatement. 10 milliards d’euros, la fin de ParcourSup, plus de sélection à l’entrée de l’université, des centaines de places supplémentaires dans le supérieur. Le tout avec moins d’élèves par classe, moins d’heures de cours, moins de pression scolaire pour les élèves et les étudiants.

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«Tout comme leur destin scolaire semble confisqué par les algorithmes opaques de ParcourSup, leur horizon politique semble obéir à des logiques de marché autonomes, sur lesquelles ils n’ont aucune prise. »

En cela, leurs revendications sont terriblement consensuelles : elles consistent à réclamer davantage de gâteau sans en changer la recette. En plusieurs semaines de manifestations, je n’ai pas encore entendu un jeune élaborer une vision alternative du futur, ni proposer ses services pour le faire advenir. Plutôt que de se demander ce qu’ils peuvent faire pour la société, la plupart demande ce que la société peut faire pour eux. Plutôt que d’imaginer des alternatives à la société de marché, de consommation et de concurrence, ils mendient leur place au soleil, des toilettes en bon état et le droit de faire une fac de droit. Paye ton utopie.

Avoir une place dans ce monde

"Nos rêves sont trop grands pour ParcourSup" proclamait une pancarte samedi dernier. J’applaudis. Et je demande : quels sont les rêves de notre jeunesse ? À quelle société aspire-t-elle et comment peut-elle y contribuer ? Et nous, adultes, quel récit leur proposons-nous, et quelle place pour eux dans le scénario ? Nous sommes en train de leur construire un avenir dans lequel les individus sont dépossédés de leur autonomie et de leur capacité d’agir, prisonniers d’une trajectoire décidée sans eux, et sans retour possible. Tout comme leur destin scolaire semble confisqué par les algorithmes opaques de ParcourSup, leur horizon politique semble obéir à des logiques de marché autonomes, sur lesquelles ils n’ont aucune prise. Qui peut encore rêver aujourd’hui d’un futur sans IA, sans dérèglement climatique, sans crise migratoire ou économique ?

Être capable de s’engager

Or, la capacité à s’engager dans l’avenir, à imaginer des futurs possibles et à se donner généreusement pour qu’ils adviennent, est un ingrédient essentiel de toute éducation réussie. Savoir qu’on a une place dans ce monde, où l’on pourrait porter du bon fruit, c’est donner un sens à nos efforts et à nos sacrifices. C’est ce qu’on appelle, dans le vocabulaire catholique, une vocation. Du latin vocare, "appeler", la vocation est une réponse libre à un appel. C’est le contraire de la sélection et du destin aveugle auxquels nos étudiants se disent aujourd’hui soumis.

«Il n’y a pas de concurrence, à l’entrée du Royaume de Dieu. La seule condition pour y entrer, c’est d’accepter de donner sa vie par amour. »

Tandis que la sélection exclut, la vocation choisit, tandis que le destin contraint, la vocation libère, tandis que l’algorithme écrase les individus, la vocation est toujours unique. La vocation, c’est savoir qu’on a quelque part en ce monde une place unique et choisie, qu’il nous appartient d’accepter librement pour y faire don de notre personne. Évidemment, lorsqu’on est croyant, cet appel résonne comme celui de Dieu lui-même. Mais il existe également des vocations athées, qui naissent de la conviction que le monde a besoin de nos talents pour devenir meilleur. Notre société offre-t-elle aux jeunes les conditions favorables pour découvrir et épanouir leur vocation ? Qui leur dit aujourd’hui que l’avenir a besoin d’eux, parce qu’il n’est pas écrit d’avance, parce qu’ils sont autorisés à le contester et à y projeter leurs désirs ?

Entendre l’appel

Il se trouve que, ce samedi veille de la Toussaint, outre Halloween et les manifs, un autre évènement important a eu lieu, caché dans les collines verdoyantes de la Drôme. À l’ombre d’un monastère bénédictin, ce sont quatre jeunes hommes qui ont répondu à l’appel de Dieu, et sont désormais prêtres pour le Royaume au sein des Missionnaires de la Miséricorde divine. Il était beau de les voir faire librement le don de leur jeunesse au monde, assumer leur désir d’infini, et le rêve d’un avenir glorieux, bien plus fou que toutes les utopies les plus folles.