Pourquoi ne pas oublier les morts

Prier pour les défunts est une forme de résistance à l’abrutissement nihiliste. Depuis la nuit des temps, rappelle l’essayiste Jean Duchesne, l’attention aux morts est un exercice d’humilité, de justice et de charité.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

Celles et ceux qui sont allés à la messe ce lundi 2 novembre n’auront pas perdu leur temps. Et l’on peut en dire autant de ceux qui n’ont pas pu, parce que ce n’est pas un jour férié (et même la rentrée après les vacances), s’ils ont seulement trouvé un moment (ou deux) pour faire mémoire des défunts. Le calendrier liturgique n’en fait pas une obligation, à la différence de la fête de tous les saints la veille, qui était de surcroît un dimanche cette fois. Mais ce n’est pas une observance optionnelle, offerte en prime à l’élite des croyants zélés et autres conformistes scrupuleux. C’est plutôt un acte nullement superflu de résistance aussi humble que charitable.

Souffrance et indifférence

Penser publiquement et collectivement aux morts, va en effet à contrecourant aujourd’hui où la mort semble désormais plus privée que le sexe. Pour des raisons compréhensibles par ailleurs (la maladie terminale requiert des soins spécialisés), on ne rend généralement pas l’âme chez soi, entouré par les siens. Et après le décès, la crémation, suivie de la dispersion des cendres, semble devenir de plus en plus fréquente. Ce qui revient à une dissolution dans un néant et peut expliquer pourquoi il paraît vain de s’intéresser encore à des semblables qui n’ont plus d’existence possible que dans un "ciel" inimaginable (ou pour le moins hypothétique). Mais c’est une démission face au nihilisme ambiant (au sens strict du terme : réduction à rien).

C'est la Semaine du don d'Aleteia ! Chaque jour, Aleteia vous informe, vous inspire et fait rayonner l'espérance. Mais pour poursuivre cette mission et rester accessible gratuitement à tous, nous avons besoin de vous. 75 % de nos ressources proviennent de vos dons. Cette semaine, aidez-nous à continuer cette notre mission ! Soutenir Aleteia

Bien sûr, la disparition de proches est ressentie comme une perte irréparable, une sorte de mutilation. Mais ce souvenir est intériorisé, de sorte que la souffrance demeure individuelle et difficilement partageable, sans que la compassion suffise à l’atténuer... Jusqu’à ce que d’autres sollicitations, l’usure du temps, la fatigue et la résignation transforment la douleur en peine bien incrustée, mais discrète et plus ou moins refoulée. On "s’y fait" stoïquement. On se dit qu’on "n’y peut rien", que c’est dans l’ordre des choses, qu’il faut bien vivre et que c’est ce que voudraient, s’ils étaient encore là, ceux qui sont "partis". Seuls de rares morts sélectionnés (anciens ou récents), célébrités de leur vivant, sont médiatiquement évoqués, en fonction des émotions exploitables ou du simple divertissement que procure leur histoire.

Une rupture civilisationnelle

Or il y a là une rupture avec non pas une civilisation particulière (ici la "chrétienté"), mais l’histoire de l’humanité depuis la nuit des temps. On sait que les archéologues découvrant des débris humanoïdes y reconnaissent des ancêtres s’ils trouvent, accompagnant ces ossements, des traces de rites funéraires. Toutes les cultures dignes de ce nom comportent un "culte des morts". L’Église n’a donc fait que "baptiser" la religion "naturelle" en instituant une journée annuelle de commémoration des défunts. C’est selon un principe analogue qu’elle a fixé au solstice d’hiver la date de célébration de la naissance du Christ, mais aussi la Toussaint au moment du basculement de la saison des floraisons à une longue phase de léthargie.

Il s’est agi là (au début du VIIe siècle) d’élargir et éclairer la fête païenne de Samain dans le folklore celte (qui resurgit depuis quelque temp sous la forme commerciale d’Halloween), en lui objectant que le mystérieux et inquiétant au-delà pressenti qui affleure alors n’est pas peuplé que de fantômes maléfiques, mais accueille aussi la foule innombrable des inconnus sanctifiés. Lorsqu’autour de l’an mil, saint Odilon, cinquième abbé de Cluny, dont l’ordre connaît alors une prodigieuse expansion, lance une prière liturgique pour tous les défunts au lendemain de la Toussaint, il précise et approfondit encore le sens et la portée de cette fête.

Le temps de l’exode des cimetières

Car il n’invite pas à une communion (et donc une réciprocité) uniquement avec les décédés dont la foi et les œuvres ont fait des enfants de Dieu. L’idée est de prier également pour toutes les âmes du purgatoire, et même pour tous les humains, dans une solidarité à l’image de la miséricorde divine. Il est cohérent que saint Odilon ait aussi promu, en plus d’un renouveau monastique et spirituel, un contrôle de la violence féodale au moyen de "la paix de Dieu".

Les formes chrétiennes (et plus précisément catholiques) du "culte" des défunts ont évolué. Comme l’a montré l’historien Guillaume Cuchet dans La Religion des morts (au Seuil en février 2026), la tradition de la visite avec dépôt de fleurs à la sépulture familiale autour du 1er novembre ne s’est instaurée qu’au XIXe siècle, quand le Progrès et la croissance des villes (et d’un sentimentalisme compensant la sécularisation) ont fait inhumer loin des églises et permis à chaque famille de faire de "son" tombeau un monument à entretenir. Par la suite, les poussées de la démographie et de l’urbanisation reléguant les cimetières dans d’ingrates banlieues, le déracinement territorial et la baisse de la pratique religieuse dans le dernier tiers du XXe siècle ont désaccoutumé du pèlerinage automnal, muni de chrysanthèmes, au caveau des ancêtres — tout en popularisant la crémation qui dispense (voire dissuade) les proches de tout "culte".

Une dimension permanente et constitutive de la foi

Il n’y a pas forcément lieu de s’en lamenter. L’Église admet l’incinération (cf. l’instruction romaine de 2016), pourvu que les cendres soient conservées en un lieu consacré à cet effet. On est ici dans le cas non pas d’un sacrement (où Dieu a l’initiative et agit concrètement à travers diverses médiations), mais d’une démarche tout humaine (en réponse à l’attente de Dieu qui se manifeste de multiples façons). Ce qui compte alors n’est pas le rite formel, qui n’est que l’expression et le soutien (voire le stimulus) d’un engagement intime, à un niveau de vérité sans fard. C’est ce qui se passe lorsqu’on fait le signe de croix ou qu’on se met à genoux pour prier.

La journée du 2 novembre rappelle l’importance et même la nécessité de l’attention aux morts. Chaque fête actualise une dimension permanente et constitutive de la piété. Celle-ci ranime l’assiduité à ce devoir de mémoire et de charité, de gratitude, d’intercession et de quête d’aide. Déjà, toute messe invite à s’associer à un mémento quasi universel des disparus. Ainsi : "Souviens-toi de tous les défunts dont toi seul connais la foi" (Prière eucharistique IV).

Mémoire élective et non sélective

Si l’on se demande quel "commerce" on peut avoir avec tous ces disparus, on aura intérêt à lire les Lettres à mes morts de Robert Scholtus. L’ouvrage, paru en 2009, vient d’être réédité aux Éditions de la Tête en l’air, avec des postscriptums récents, qui suggèrent que rien n’est clos. Puisque le souvenir est affaire éminemment personnelle, l’auteur se livre là, par petites touches, sans le chercher, sans déballages complaisants ni séducteurs. Émerge un prêtre-écrivain messin de la génération du baby-boom, à la fois unique et exemplaire, non-conformiste et solidement fidèle, si indélébilement façonné par son ascendance et par divers compagnonnages et rencontres que la famille, les mentors et les amis dont il est désormais privé restent pour lui féconds, sur le mode frustrant mais lancinant du manque.