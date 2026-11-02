L’avenir d’Aleteia dépend de vous !

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Cette semaine, du 2 au 8 novembre Aleteia vit un moment particulier : la Semaine du don. C’est l’occasion de vous redire pourquoi nous faisons ce métier, de prendre un peu de recul et de regarder le chemin parcouru. Vous êtes nombreux à lire Aleteia, à trouver dans nos articles des raisons de croire et d’espérer. Cette semaine, nous vous appelons à poser un geste concret pour que cette aventure puisse continuer. C’est le moment d’agir et de nous soutenir !



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