La Nuit des patronages, une grande première pour soutenir les « patros »

Lieux de jeux, d'amitié et de transmission de la foi, les patronages connaissent un regain d'intérêt en France. Le 3 novembre, cinq patronages d'Île-de-France doivent présenter leurs projets au Bon Conseil, à Paris, lors de la première Nuit des patronages, une soirée destinée à accompagner leur développement.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

"Une soirée pour faire grandir les patronages." C’est ainsi que les organisateurs de la première Nuit des patronages présentent cette initiative inédite, preuve que les patronages connaissent un nouvel essor. Depuis leur "Âge d’or" dans les années 1950 où la France ne comptait pas moins de 12.000 structures, les patronages ont connu un déclin massif dans les années 1970. Mais depuis une dizaine d’années se dessine un réel regain d’intérêt pour les patronages. Actuellement, la France compte plus de 300 patronages, partout sur le territoire, portés par des paroisses, des écoles, des associations ou des communautés.

Un patronage représente pour les familles une alternative au centre de loisirs, dotée d'un supplément d'âme. Un lieu où les enfants jouent, font leurs devoirs, créent des amitiés, s’ouvrent à la vie spirituelle ou se préparent aux sacrements, selon la devise historique des patros "Ici on joue, ici on prie". Au cours de cette première Nuit des patronages qui a lieu le 3 novembre au Bon Conseil à Paris, l’un des plus anciens patronages parisiens, cinq patronages d’Île-de-France présenteront leur projet de développement devant 400 personnes.

C'est la Semaine du don d'Aleteia ! Chaque jour, Aleteia vous informe, vous inspire et fait rayonner l'espérance. Mais pour poursuivre cette mission et rester accessible gratuitement à tous, nous avons besoin de vous. 75 % de nos ressources proviennent de vos dons. Cette semaine, aidez-nous à continuer cette notre mission ! Soutenir Aleteia

Cinq patronages à l’honneur

Les cinq patronages mis à l’honneur sont le Patronage du Vexin basé à Marines (95), les 12 d’Ozanam à Cergy (95), le Patro de la Source à Lagny-sur-Marne (77), le Patronage du Cœur dans le 20e arrondissement de Paris, et les Jeunes Vercingétorix dans le 14e. Le patronage Jeunes Vercingétorix, du nom de la rue qui passe au pied de l'église Notre-Dame-du-Travail, a été créé il y a trois ans par le père Vincent de Mello, vicaire à la paroisse Notre-Dame-du-Travail et ancien directeur du Patronage du Bon Conseil. Il rassemble une trentaine de jeunes du quartier, dont beaucoup sont issus de l’immigration. Il accueille les enfants tous les vendredis après l’école, certains dimanches et lors de certaines vacances scolaires.

"Tout l’enjeu est de donner une identité au lieu afin d'instaurer une relation de confiance et d'amitié avec cette jeunesse et de construire un sentiment d’appartenance", explique à Aleteia le père Vincent de Mello. Au programme du patronage : des jeux libres, des jeux en commun, de l’aide au devoir, des ateliers, des topos éducatifs… "Chaque semaine, il y a un point de savoir-vivre, nous transmettons des exigences éducatives tout en leur donnant du sens. Nous proposons aussi à certains jeunes de s’engager pour encadrer les plus petits, cela demande de l’accompagnement car le bassin sociologique est assez fragile et les jeunes ne sont pas habitués à prendre des responsabilités", souligne le prêtre.

Paris 20. Patronage du Cœur

À Lagny-sur-Marne (77), au Patro de la Source fondé il y a 4 ans par le père Maximilien Maurice, ce sont également les plus anciens du patro qui animent les activités les mercredis ou pendant les vacances. "Ce sont des adultes qui préparent les activités mais ce sont les collégiens qui animent selon leurs talents", explique le prêtre. "Il y a une croissance progressive, nous aurons bientôt des lycéens qui passeront le BAFA pour devenir éducateurs". À Paris, dans le 20e arrondissement, le Patronage du Cœur vient de fêter ses 10 ans. "Cette année, les effectifs ont explosé", assure l'un des deux directeurs, Jacques. Un patronage marqué par une forte mixité sociale et religieuse qui accueille jusqu'à 70 enfants le soir, le mercredi et lors de camps ski et d'été.

Un soutien pour les familles

Le patronage est un lieu d'éducation, en lien avec les familles. Comme dans de nombreux patronages, la courtoisie est un élément important du Patronage du Cœur. "Nous insistons beaucoup sur le fait de saluer les éducateurs en disant leur prénom et en les regardant dans les yeux, nous faisons attention au langage, à la vulgarité", précise le directeur du patronage parisien.

«Certaines familles nous confient combien le patronage est un havre de paix.»

"Beaucoup de familles sont éclatées, ou en situation de détresse, il y a aussi beaucoup de mères seules", poursuit-il. "Ces familles sont particulièrement reconnaissantes, elles nous confient combien le patronage est un havre de paix, où leur enfant se sent bien." Andrijana, 39 ans, confie ses deux enfants, 7 et 9 ans, tous les soirs au Patronage du Cœur. "Les enfants sont heureux et ont plaisir à y aller. Au-delà des activités, ce que j'apprécie est le cadre bienveillant et les valeurs de partage, de paix qui sont transmises. Et puis je reste parfois papoter, il y a une dimension qui rassemble", confie-t-elle. Un autre élément de soutien aux familles réside dans l'absence d'écrans. "En arrivant, les enfants mettent leur portable dans une boîte, les parents savent que leurs enfants ne sont pas sur les écrans tout le temps qu'ils passent au patronage", souligne Jacques.

Un lieu missionnaire

"Au fil des années, le patronage grandit, se construit", explique de son côté le père de Mello. "On cherche à créer un lien affectif, un esprit de famille, c’est un lent travail d’amitié, d’enracinement des relations." Le patronage devient ainsi un véritable lieu de vie, où se tissent des amitiés et où chacun peut trouver sa place. Un lieu de vie qui ne cache pas ses racines chrétiennes. "Nous avons une forte ambition spirituelle", confie le père Maurice, "tout en respectant la laïcité liée à notre statut". "C'est un patronage laïc et catholique", assure Jacques, codirecteur du Patronage du Cœur. Au Patro de la Source, la messe ou un "temps à la source" sont proposés tous les jours pendant les vacances. "J'ai une exigence, les enfants viennent au patronage pour apprendre à se mettre au service des autres, et pour cela, il faut se ressourcer", assure le prêtre qui recherche par ailleurs un directeur de patronage à mi-temps pour l'épauler. Au Patronage du Cœur, la "causerie" chaque mercredi avec Monsieur l'Abbé est obligatoire.

«On les invite à être les saints de France !»