Jeanne Bonin : « L’exclusivité conjugale est un énorme fournisseur de sécurité »

Jeanne Bonin, 42 ans, publie "Je me donne à toi ! Petit éloge de l’exclusivité conjugale" (éditions Première Partie), une nouvelle au ton libre et décalé qui redore le blason du mariage. Elle y définit l’exclusivité conjugale comme un formidable socle de sécurité affective et d’épanouissement. Entretien.

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À rebours d’une société qui valorise l’indépendance, Jeanne Bonin, mariée et mère de quatre enfants, consultante en orientation à Tassin-La-Demi-Lune, à côté de Lyon, rappelle combien l’amour reçu dans l’intimité du couple fortifie les conjoints. Elle soutient avec conviction l'idée qu'être amoureux et fidèle stimule sa carrière professionnelle. Avec humour et "sans niaiserie", l’auteur invite à redécouvrir la puissance d’un engagement qui sécurise, nourrit et donne l’élan nécessaire pour se sentir pleinement vivant. Rencontre.

Aleteia : Comment vous est venue l’idée d’écrire ce livre ?

Jeanne Bonin : L'histoire de ce livre est particulière, je l'ai écrit alors que j'avais l'énergie de la colère, à cause d’une réflexion d’une personne qui ne m’était même pas adressée directement. J’ai prié, et ce petit livre m'a été donné comme un cadeau. Je l'ai écrit en trois jours. Je suis rentrée dans un tunnel d'écriture, j'avais mon scénario en tête du début jusqu'à la fin. Je ne voulais pas un énième essai sur le mariage. Je voulais quelque chose qui soit sexy et sans niaiserie. C'étaient mes deux moteurs turbo dans l'écriture.

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Vous êtes consultante en orientation, pourquoi vous êtes-vous intéressée de près à la vie conjugale ? Quel lien faites-vous avec votre domaine d'activité ?

Je fais effectivement des bilans de compétences et des bilans d'orientation, j’ai entre 120 et 150 clients par an dont la moitié a entre 15 et 18 ans, et j’ai constaté que beaucoup de gens ont des attendus de reconnaissance à l'extérieur. On attend des phrases comme : "c'est super ce que tu fais !", "Bravo pour ton job !". Ce sont des attendus qui sont légitimes, qui sont bons, mais qui sont excessifs. Parce que le premier lieu de la reconnaissance, le premier lieu de la tendresse, c'est dans notre foyer, dans notre couple, dans notre lit. Quand vous êtes amoureuse, quand vous avez un mari qui vous prend dans les bras, que vous recevez cette tendresse, de la part de votre mari ou de vos enfants, cela vous donne de l'énergie dans votre travail. Cela va vous consolider, vous fortifier. Sans compter que cela annihile le besoin de séduire au dehors.

«Dieu ne veut pas qu'on existe. Il veut qu'on soit vivant.»

L'inverse est-il vrai ? L'épanouissement professionnel peut-il procurer le même élan dans son couple ou à la maison ?

Non, l’inverse n’est pas vrai ! Vous pouvez avoir un job qui soit vraiment exaltant, être très épanoui dans votre vie professionnelle, avoir beaucoup de reconnaissance de votre compétence professionnelle, associative ou bénévole, si, à la maison, vous avez un conjoint qui vous fait la tête, qui vous tourne le dos au lit, au fond de vous, votre cœur ne sera pas comblé. Cela démontre à quel point l'exclusivité conjugale est un énorme fournisseur de sécurité.

Vous conseillez donc de prendre grand soin de son couple.

Oui, on prend soin de sa peau, de son corps, de sa voiture avec un contrôle technique tous les deux ans, prenez soin de votre couple ! Faites un contrôle technique conjugal. Saint François de Sales disait : "Il faut soigner le corps pour que l’âme s’y plaise". De la même manière, il faut soigner son couple pour que notre âme, notre cœur profond, s'y plaise. Héroïsme et érotisme sont pour moi les deux piliers d'une vie conjugale épanouie.

Jeanne Bonin et son mari, Ludovic. J. B.