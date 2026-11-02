Il a suffi d’un article d’Aleteia pour réunir 140 cousins à Lourdes

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

Pour raconter cette histoire où se mêlent saga familiale, miracle à Lourdes et lecture d’Aleteia, peut-être faut-il commencer tout simplement par ce message reçu sur la boite mail d'Aleteia un beau matin de septembre 2026. :

Je tenais à vous transmettre ce témoignage consécutif à votre publication du 27 février 2025 sur notre famille et Lourdes depuis 1865. Lors d'un déjeuner en mai 2025, le plus âgé des cousins, celui qui frise les 80 ans, s'est levé, tout enthousiasmé par votre article, pour conclure :"On fête les 120 ans du miracle de tante Cécile. Rendez-vous à Lourdes en 2026, Élisabeth s'occupe de tout". Élisabeth, c'est moi, et je n'étais pas au courant !

C’est ainsi qu’Aleteia a pu joindre Élisabeth de Franssu afin qu’elle raconte à nos lecteurs cette aventure qu’elle va mener à bien : organiser un pèlerinage de quatre jours à Lourdes avec 140 cousins de 6 mois à 81 ans !

C'est la Semaine du don d'Aleteia ! Chaque jour, Aleteia vous informe, vous inspire et fait rayonner l'espérance. Mais pour poursuivre cette mission et rester accessible gratuitement à tous, nous avons besoin de vous. 75 % de nos ressources proviennent de vos dons. Cette semaine, aidez-nous à continuer cette notre mission ! Soutenir Aleteia

Tante Cécile la 33eme miraculée de Lourdes

L’article auquel Élisabeth fait référence date du 27 février 2025 et relaye la découverte par la ville de Lourdes fin 2024 d’une lettre, en parfait état de conservation, écrite de la main même de sainte Bernadette dans laquelle elle remercie une très fidèle et généreuse donatrice du sanctuaire de Lourdes, Madame Armand Douville de Franssu. Il faut dire que cette donatrice a vu sa fille Cécile, alors âgée de 19 ans en 1906, miraculeusement guérie de sa tuberculose. Un miracle reconnu par l’Église en 1909, Cécile est d’ailleurs reconnue comme la 33eme miraculée de Lourdes.

C’est donc cet article qui a tourné dans la famille de Franssu, aujourd’hui nombreuse et éparpillée un peu partout en Europe, et qui a sans doute même permis à certains membres de découvrir l’histoire de cette tante miraculée et pourtant inconnue d’eux. Et c’est aussi cet article qui a donc inspiré le cousin de 80 ans de proposer un pèlerinage familial à Lourdes pour fêter les 120 ans de ce miracle, et d’estimer que sa cousine Élisabeth, très investie à Lourdes depuis plus de 30 ans, comme responsable de piscine pendant le pèlerinage national, serait la personne idéale pour tout organiser. “C’est une chose de bien connaître Lourdes comme aidante, et de se retrouver à organiser un pèlerinage de 4 jours pour 140 personnes”, confie encore amusée notre lectrice assidue, qui vit en Normandie.

Les Franssu

Mais la septuagénaire, jeune retraitée, se prend au jeu, et "miraculeusement" dit-elle, se fait spontanément aider par des cousins, "Ludovic pour la bannière, Clotilde pour le suivi des inscriptions, les badges, et la distribution des chambres, ou encore Jean qui s'est proposé pour contrôler les factures. Quelle aide précieuse !". Assurément la tante Cécile (morte en 1987 à l’âge de 105 ans) veille également, car de façon aussi inattendue qu’inexplicable, tout va se mettre en place: "les seules dates disponibles pour avoir notre cousin prêtre, le président du bureau des constatations médicales qui nous donnera une conférence et suffisamment de lits à l’accueil Notre-Dame pour héberger tout le monde, se sont toutes alignées: tout le monde était disponible uniquement du 7 au 10 mai 2026!" C’est acté, reste à lancer les invitations à tous les cousins, leurs enfants et petits-enfants et si Élisabeth s’attend à une petite centaine de participants, finalement ils vont être près de 140 à s’inscrire pour Lourdes.

"Le Seigneur est à la manoeuvre"

"Nous avons pu ensuite vivre quatre jours incroyables, tout s’est mis en marche et bien plus encore puisqu’une fois sur place, nous avons même pu ouvrir le cortège avec notre bannière lors de la procession mariale du soir, participer à la messe internationale, y être annoncé, nous retrouver aux piscines, et enfin financer une voiturette bleue qui restera "taguée" au nom de la famille, comme un souvenir de notre passage", raconte encore Élisabeth qui n’a pas compté ses heures et avait effectué un voyage de repérage quelques mois auparavant. Un pèlerinage qui restera donc dans les annales familiales et va marquer durablement toute la tribu. "Ce qui est également très beau, c’est que nous sommes tous différents, plus ou moins éloignés de la Foi, avec des chemins de vie et d’éducation différents, et pourtant nous avons tous pu partager ce moment exceptionnel. Nous avons même vu des retrouvailles qui se sont transformées en réconciliations, des différends familiaux, parfois anciens, qui se sont dénoués là, sans que rien n'ait été organisé pour cela", ajoute encore, reconnaissante et apaisée Élisabeth, forte de cette certitude "Le Seigneur est à la manœuvre !".

Les Franssu

Difficile de lister tous les souvenirs de cette aventure inédite. Mais Élizabeth énumère encore, "une balade à la Grotte en petits groupes tôt le matin pour profiter du calme, un après-midi libre pour visiter la ville ou simplement s'asseoir sur un banc avec un cousin perdu de vue depuis vingt ans, les dîners tous ensemble, le carnet de pèlerinage distribué à chaque famille avec l'histoire de tante Cécile et des photos anciennes…" Autant d’images, de souvenirs inoubliables et de reconnaissance pour tous les acteurs locaux du sanctuaire qui ont accueilli cette grande famille avec tant de disponibilité .

Et après une telle dynamique, la famille ne compte pas en rester là ! À la fin du séjour à Lourdes, le même cousin octogénaire a relancé la formule "On se retrouve tous en Picardie l’année prochaine et c’est Antoine qui s'occupe de tout !". Pas plus qu’Élisabeth à l'époque, Antoine, qui vit près du village familial d’origine, n'était au courant, mais il s’est dit prêt à relever ce nouveau défi familial.