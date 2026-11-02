Lors de son voyage en France, le pape Léon XIV a été interrogé sur son bonheur. Une question simple, qui invite, à travers sa réponse, à repenser ce que signifie véritablement être heureux.

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Selon les jours, un même événement peut nous réjouir ou, au contraire, nous peser. Notre humeur dépend d’un sommeil réparateur, d’une conversation difficile, d’une bonne nouvelle ou même d’un détail anodin. Pourtant, nous passons une grande partie de notre vie à chercher le bonheur, sans toujours savoir ce que nous espérons réellement trouver. Alors, qu’est-ce qu’être heureux ? À cette question, le pape Léon XIV a apporté une réponse que chacun peut être amené à se poser.

En effet, ce 25 septembre, lors du voyage apostolique de Léon XIV en France, la journaliste italienne Franca Giansoldati, du quotidien Il Messaggero, a posé au Pape une question en apparence simple : "Êtes-vous heureux ?" D’après le récit de leur échange, sa première réaction aurait provoqué le rire de son entourage. "Je ne sais pas si j’ai l’air triste… mais je suis heureux et comblé", a répondu le souverain pontife.

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Malgré les difficultés et les épreuves qu’il peut rencontrer, le Pape a ainsi expliqué que sa foi lui donnait la force d’avancer. Pour lui, le bonheur est lié à une décision prise il y a de nombreuses années et qu’il continue de renouveler chaque jour, celle de suivre Jésus.

Le bonheur n’attend pas une vie parfaite

L’une des difficultés avec le bonheur est sans doute que les attentes sont nombreuses. Un travail épanouissant, des relations enrichissantes, une certaine sécurité financière, une bonne santé et, idéalement, suffisamment de temps pour profiter de tout ce qui a été construit au fil des années. Lorsqu’un de ces éléments vient à manquer, il est facile d’avoir le sentiment que le bonheur échappe à son tour. Pourtant, il n’est pas rare d’avoir connu des périodes où la vie était loin d’être parfaite, mais où le bonheur était bien présent. Épuisement lié à de jeunes enfants, difficultés financières ou relation compliquée n’empêchent pas nécessairement de goûter à des moments de joie. À l’inverse, même lorsque tout semble aller pour le mieux, il peut arriver qu’un manque persiste, comme si quelque chose d’essentiel faisait défaut.

La réponse de Léon XIV met en lumière cette distinction. Le successeur de Pierre ne prétend ni que ses responsabilités soient faciles ni que la foi l’ait épargné des difficultés. Il décrit plutôt un bonheur capable de coexister avec les épreuves, enraciné dans une cause à laquelle il estime pouvoir consacrer sa vie. Une conception bien différente de l’idée selon laquelle le bonheur ne pourrait arriver qu’une fois écarté tout ce qui rend malheureux.

Un choix à renouveler chaque jour

De fait, l’aspect le plus intéressant de la réponse du pape Léon est peut-être la manière dont il définit son bonheur. "Je suis heureux d’un choix que j’ai fait il y a de nombreuses années, un choix que je renouvelle sans cesse. Je me dis que suivre Jésus est la chose la plus heureuse dans la vie." Il est relativement facile de se réjouir d’une décision lorsque tout semble aller comme prévu. Le véritable défi apparaît en effet lorsque l’enthousiasme des débuts s’estompe, que les exigences se font plus grandes ou que les sacrifices à consentir deviennent plus évidents.

Cette réalité est familière à quiconque s’est engagé durablement, que ce soit dans le mariage, la vie de famille, une vocation ou une responsabilité qui lui tient profondément à cœur. Tous les jours ne se ressemblent pas et certains matins, faire sortir toute la famille de la maison sans encombre peut déjà ressembler à une petite victoire. Pourtant, les jours plus difficiles n’effacent pas nécessairement la conviction d’avoir choisi la bonne voie. Pour les chrétiens, cette fidélité prend une résonance particulière. Suivre Jésus n’est pas une décision prise une fois pour toutes, mais un choix à renouveler au fil des jours, à travers une multitude de petites décisions, certaines joyeuses, d’autres plus exigeantes, souvent sans récompense immédiate.