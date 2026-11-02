Comment l’île de Gozo est devenue le « petit Lourdes » de Malte

Et si Lourdes avait trouvé un écho au cœur de la Méditerranée ? Sur l’île de Gozo, à Malte, une grotte surplombant la mer accueille depuis la fin du XIXe siècle les prières de milliers de fidèles. Un "petit Lourdes" où la dévotion à la Vierge Marie traverse les générations.

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Sur les hauteurs du port de Mgarr, à Gozo, une grotte rappelant celle de Massabielle est devenue, à la fin du XIXe siècle, l’un des hauts lieux de dévotion à Notre-Dame de Lourdes dans l’archipel maltais. Selon la tradition, Anglu Grech, grand dévot de Notre-Dame, possédait une ferme à l’emplacement même de l’actuel sanctuaire. La Madone lui serait apparue alors qu’il abreuvait ses animaux au puit de Ghajnsielem. Elle lui aurait demandé d’ériger, au cœur du village, une statue de Notre-Dame de Lorette, à la suite de laquelle une église fut construite avant 1820.

Quelques années plus tard, alors qu’il remontait du port de Mgarr, un riche habitant de Gozo fut frappé par la beauté de la falaise de Kortin, semblable à celle de Massabielle. Une idée lui vint : y construire un sanctuaire dédié à Notre-Dame de Lourdes. Un projet né le 10 septembre 1883 et qui n’aurait pu voir le jour sans l’aide de Mgr Pace, évêque de Malte. Ce dernier joua un rôle essentiel dans le développement du sanctuaire.

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View of Our Lady of Lourdes church on the hillside, Mgarr, Gozo, Malta. MLOMDV By Caron Badkin | Shutterstock

Trois ans après la publication du décret sur les apparitions de Notre-Dame, par le pape Pie IX, Mgr Pace ordonna l'installation d’une grande statue de Notre-Dame de Lourdes dans la grotte de Kortin. Bénie devant une foule de pèlerins venus de toute l'île, la Vierge Immaculée veille dorénavant sur le port de Gozo.

Le sanctuaire de Lourdes

La construction du sanctuaire est achevée à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de la nomination du père Pietru Pawl Galea comme curé de Ghajnsielem. La chapelle y est conçue dans un style néogothique, à l'image de la basilique de l'Immaculée Conception de Lourdes.

La première fête de Notre-Dame de Lourdes, célébrée au sanctuaire, eut lieu le 15 juillet 1894. Par la suite, le père Joseph Galea Rapa, nommé recteur du sanctuaire en 1924, entreprit d’importants travaux d'embellissement intérieur et extérieur. Dévotions, offices religieux et célébrations s’affermirent au sanctuaire, en particulier à l'occasion des anniversaires des apparitions de Notre-Dame de Lourdes. Une fête honorant sainte Bernadette fut également lancée le 6 février 1931. À ce titre, les Maltais résidant à Rome offrirent au sanctuaire une effigie de sainte Bernadette, en août 1933.

– Wikimedia

À l'appel du Pape en 1958, le monde entier célébra le centenaire des apparitions. Le sanctuaire de Ghajnsielem en fit partie. Le père Joseph organisa même un programme de festivités pour l’année mariale.

Les pèlerinages

Le 17 septembre 1893, une foule immense se rassembla sur le port de Mgarr pour l’arrivée de la statue de Notre-Dame de Lourdes. Rosaire et doux cantiques emplirent les rues en l'honneur de la Vierge Marie. À la vue du navire Gleneagles, les cloches de Ghajnsielem retentirent en cœur. "Vive Notre-Dame de Lourdes !" cria une foule en liesse. Ce fut le premier pèlerinage maltais, conduisant la Reine du Ciel et de la Terre à sa nouvelle demeure.

Une arrivée qui fut suivie d’une procession, menée par des jeunes filles vêtues de blanc et d’une ceinture bleue. Au pied de la grotte, un discours fut proclamé par le maître Caruana, de l'ordre des Dominicains. Puis, les fidèles rejoignirent le sanctuaire, où la statue de la Madone fut installée.

DO NOT USE; MALTA STORY ONLY Courtesy of the Bormla Collegiate Parish Church | Photo by Abner Cassar ©

Ce pèlerinage en introduit de nombreux autres. En effet, lors de l’établissement des frères Franciscains en 1899, dans la paroisse de Ghajnsielem, ceux-ci en organisèrent régulièrement. Une tradition qu'ils perpétuent encore aujourd'hui.