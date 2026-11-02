Ce que veut dire célébrer le 11 novembre

À l’approche du 11 novembre, des syndicalistes s’insurgent contre la célébration dans les écoles de la mémoire des Français qui ont donné leur vie pour la paix et la liberté. Ce devoir de mémoire n’exalte pas la guerre, observe notre chroniqueur Jean-Étienne Rime, il construit la culture commune dans la reconnaissance de l’autre.

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Une circulaire ministérielle demande d’organiser une cérémonie commémorative annuelle en hommage à tous les morts pour la France dans les écoles et les collèges. Aussitôt, tollé ! Après avoir fermé les yeux sur la folie émeutière de leurs élèves, les laisser libres de casser les vitrines — marques du capitalisme — l’urgence est de s’en prendre aux symboles de la patrie qui sont, paraît-il, des marques d’endoctrinement et de militarisation. Voilà ce que demandent sans la moindre pudeur certains syndicats enseignants relayés par quelques municipalités.

Ces biens communs

Choquant, atterrant, le devoir de mémoire devrait-il disparaître dans les oubliettes d’un monde reconstruit à partir de rien, du vide ? Qu’ils ouvrent leurs yeux, ces quelques militants, qu’ils ouvrent surtout leur conscience. Ces commémorations du 11 novembre se fondent sur un passé qui est le leur, sur une mémoire et une culture, sur une volonté de vivre des valeurs communes et les transmettre. Le mot patrie unit ces biens communs. Il est peut-être un peu ringard pour certains, il est d’une formidable actualité rien que par son étymologie — "patrie/père" — qui donne cette indispensable idée de transmission et de protection. Simone Weil écrivait : "Ne priver aucun être humain de ses metaxu, c'est-à-dire de ces biens relatifs et mélangés (foyer, patrie, traditions, culture, etc.) qui réchauffent et nourrissent l'âme et sans lesquels, en dehors de la sainteté, une vie humaine n'est pas possible."

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On n’utilise pas le mot metaxu dans le langage de tous les jours mais on vit avec, les vrais bien terrestres ne sont pas matériels mais dans l’intelligence, dans le cœur. Nous sommes nourris par nos traditions, par l’amour dans le foyer, la reconnaissance de l’autre au sein de cette patrie qui donne du sens aux relations sociales dans une culture commune.

Ces soldats ont donné leur cœur, leur courage, avec abnégation dans l’espoir et la foi d’une victoire pour la paix.

Le souvenir des sacrifices

Cette idée de bellicisme, de célébration de la force et de la puissance impériale est totalement étrangère à la commémoration du 11 novembre qui est tendresse à l’égard des disparus pour la France. Ces soldats ont donné leur cœur, leur courage, avec abnégation dans l’espoir et la foi d’une victoire pour la paix. Ils ont donné tout cela avant de donner leur vie pour la France, pour leurs familles, pour leurs proches, pour nous aujourd’hui. Comment ne pas entretenir le souvenir de ces sacrifices pour la liberté de vivre ? La patrie est belle et fragile, elle peut être périssable, elle n’est pas une vanité historique ou une nostalgie culpabilisatrice mais une belle façon de vivre ensemble.

La question du pourquoi

Revenons à nos syndicalistes qui prétendent représenter la responsabilité de l’enseignement et qui veulent faire disparaître les commémorations du 11 novembre. Voient-ils les signes visibles de ce passé qui sont dans toutes les communes de France ? Une stèle, un monument s’élève sur la place publique, des noms y sont inscrits, celui d’un homme et donc de sa famille dont les petits-enfants, arrières petits-enfants sont nos contemporains. Nous avons tous un nom gravé dans la pierre de France, dans la mémoire de la France : celui d’un oncle, d’un cousin, d’un parent et il est légitime de se poser la question du pourquoi. Pourquoi partir en 1914 ou lors des autres guerres alors que l’on a un métier, une famille ? Pourquoi prendre les armes et aller risquer la vie sur une ligne de front ?

Ce n’est pas la guerre qui est commémorée, ce sont des hommes qui se sont illustrés par le don.

Dans une pure logique humaine, c’est absurde : personne ne veut tuer l’homme qui se trouve dans le camp opposé. Si les Poilus se sont battus, c’est pour un idéal de liberté, pour cette fragile et belle patrie qui unit des générations de soldats qui se sont sacrifiés pour leurs femmes, leurs enfants, leurs descendants avec une haute idée de la France. Ces syndicalistes ont raison, la guerre est folle, mais ils ont tort car ce n’est pas la guerre qui est commémorée, ce sont des hommes qui se sont illustrés par le don.

Le devoir de mémoire

Comme ils sont stupides et bornés, ces soi-disant bien-pensants qui ne savent pas et ne veulent pas reconnaître ce que veut dire le devoir de mémoire. Il faut se rappeler qu’avant eux et dans des situations beaucoup plus graves, les morts des guerres ont combattu le fascisme et le totalitarisme. Auraient-ils une leçon post mortem à recevoir de ces minorités nihilistes ?

Honorer n’est pas glorifier la guerre.