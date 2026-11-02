Face à l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle, le Vatican appelle à transformer les principes éthiques en garde-fous concrets. Devant des experts internationaux réunis par l'Académie pontificale pour la vie le 30 octobre, le pape Léon XIV a exposé cinq axes cardinaux, plaidant avec force pour une régulation mondiale et le refus des armes autonomes.
Reconnaissant qu'il est légitime d'exprimer un certain "sentiment d'inquiétude" face à la révolution de l'intelligence artificielle (IA), le pape Léon XIV a proposé cinq pistes de réflexion, ce 30 octobre 2026. Recevant au Vatican des experts réunis à l'initiative de l'Académie pontificale pour la vie, il a en particulier insisté sur l'urgence de mettre en place un système de régulation international.
"Nous reconnaissons la direction que nous devrions prendre, mais nous n'en faisons pas encore assez pour avancer", a constaté Léon XIV dans son discours prononcé en anglais. Devant des participants venus de nombreux pays, et notamment de plusieurs universités américaines comme Berkeley ou le MIT, l'auteur de l'encyclique Magnifica humanitas a commencé par rendre hommage à son prédécesseur, rappelant qu'il s'était beaucoup investi sur le sujet.