Un siècle de papamobiles : comment les voitures des papes ont évolué

De la limousine de Pie XI au 4×4 de Jean Paul II, en passant par un camion de 24 tonnes et une Mercedes 100% électrique, les papamobiles ont beaucoup évolué en près d’un siècle. Retour sur dix véhicules qui ont marqué l’histoire des déplacements pontificaux.

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L’Itala 20/30 (1909) Celle dont le Pape ne voulait pas

En 1909, le cardinal John Murphy Farley, archevêque de New York offre au pape Pie X le tout premier véhicule motorisé de l’histoire de la papauté, une Itala 20/30. Le pape italien - alors empêché de sortir des murs du Vatican depuis la prise de Rome par le royaume d’Italie - préféra refuser ce cadeau, étant très attaché à ses balades en voiture à cheval dans les vastes jardins du Vatican, un moyen de transport qu’il considérait comme plus confortable et moins bruyant.

La Nürburg 460 (1930) La première voiture "officielle"

Foto: C. DE GRAZIA Lug. 2001 | © Governatorato SCV - Direzione

Cette voiture offerte par Mercedes-Benz ouvre près d'un siècle de collaboration entre le Vatican et la marque allemande. Cette grande limousine est livrée à Pie XI le 23 mai 1930. Son détail le plus amusant : des boutons discrets placés à la droite du siège du pontife pouvant demander au chauffeur d’accélérer, de ralentir ou de rentrer « à la maison ».

La Citroën Lictoria C6 (1930) La plus française

Ce modèle est offert par l’usine Citroën de Milan. Sa carrosserie et son intérieur richement ornés, avec des éléments dorés, en font un véhicule de représentation spectaculaire. Elle contraste avec les papamobiles utilitaires qui apparaîtront plusieurs décennies plus tard et qui privilégieront la robustesse et la protection du pontife. Le véhicule n’aurait cependant jamais été très utilisé. En 1992, lors de la restauration des Musées du Vatican, le directeur avait remarqué que le véhicule n’avait que 159 km au compteur. Une distance sans doute parcourue dans les jardins du petit État dans le seul but de faire tourner le moteur.

La Mercedes 600 Pullman Landaulet (1965) La plus majestueuse

Mercedes-Benz 300 d Pullman-Landaulet (W 189). Sonderausführung für den Vatikan, 1960. (Fotosignatur der Archive von Mercedes-Benz Classic: SI601130) // Mercedes-Benz 300 d Pullman Landaulet (W 189). Special design for the Vatican, 1960. (Photo index number in the Mercedes-Benz Classic Archive: SI601130) Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz Classic Communications | © Mercedes-Benz AG

Cette voiture est destinée à Paul VI, premier pape à entreprendre des voyages apostoliques à l’ère contemporaine. Le toit de ce véhicule de prestige, de style limousine, pouvait être ouvert. La marque allemande voulait ainsi permettre au pape de voir la foule et d’être vu par elle. Un premier pas vers les papamobiles de type 4X4 que nous connaissons aujourd’hui.

La Toyota Land Cruiser (1976) La première vraie papamobile

C’est la première papamobile telle que nous la connaissons : un 4X4 blanc dont l’arrière a été aménagé pour permettre aux pontifes de saluer la foule. Destinée au pape Paul VI, elle a été conçue en vue du jubilé de l’an 1975. C’est surtout son successeur, le pape Jean-Paul II, qui l’utilisa au cours de ses très nombreux voyages autour du globe.

La Fiat Campagnola (1981) La plus tragique

Le pape Jean-Paul II frappé par une balle en plein cœur le 13 mai 1981. ARTURO MARI / VATICAN MEDIA / AFP

Cette voiture est indissociable de l'attentat contre Jean Paul II, place Saint-Pierre, le 13 mai 1981. L'événement bouleverse durablement la conception des papamobiles et renforça les exigences de protection du pontife. C'est à la suite de cet évènement tragique que les papamobiles seront pendant longtemps équipées de vitres pare-balles.

La Leyland Constructor 6 (1982) La plus atypique

En 1982, le constructeur British Leyland est chargé de fournir quatre véhicules au Saint-Siège à l’occasion de la venue de Jean-Paul II en Grande-Bretagne. Il reconvertit alors son modèle Constructor 6, un poids lourd de 24 tonnes, en papamobile. Dans une cabine surélevée, le pape polonais peut ainsi saluer la foule en toute sécurité. Une première… et une dernière.

La Mercedes 230 GE (1990) La plus protectrice

Mercedes-Benz 230 G (W 460). Papst Johannes Paul II. im ersten „Papamobil“ für den Vatikan aus dem Jahr 1980. (Fotosignatur der Archive von Mercedes-Benz Classic: 814733) // Mercedes-Benz 230 G (W 460). Pope John Paul II in the Vatican’s first “Popemobile” from 1980. (Photo index number in the Mercedes-Benz Classic Archive: 814733) Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz Classic Communications | © Mercedes-Benz AG

Ce véhicule est conçu en réaction à l’attentat de 1981 : doté d’un habitacle pare-balles, il a l’avantage de protéger le pontife contre toute attaque armée mais également contre la pluie. Pour la première fois, la climatisation est ajoutée à ce véhicule amené à être parfois utilisé dans des pays aux conditions météorologiques extrêmes.

La Renault 4 L (2013) La plus modeste

Offerte au pape François en 2013, cette petite voiture populaire tranche avec les grandes berlines officielles. C’est un prêtre du diocèse de Vérone qui lui fit ce cadeau pour incarner l’appel du pontife à « une Église pauvre pour les pauvres ». Les deux hommes avaient conduit le véhicule français ensemble. Ce modèle blanc datant de 1984 et ayant plus de 300 000 kilomètres au compteur avait rappelé des souvenirs au pape François qui avait possédé le même véhicule dans sa jeunesse en Argentine.

La Mercedes G 580 électrique (2024) La plus high-tech

– CV I Aleteia