Une trêve saluée par le Pape permet l’évacuation de civils à Olechky

Encerclés par les forces russes dans la région de Kherson, des civils ont pu quitter la ville d'Olechky grâce à l'ouverture de corridors sécurisés. Une opération humanitaire rendue possible par une médiation américaine, après les appels de Léon XIV à Moscou et à Kiev. Le Pape a salué ce dimanche 1er novembre cette initiative, tandis que le Saint-Siège poursuit son aide aux populations ukrainiennes.

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Une opération humanitaire a permis cette semaine l'évacuation de civils de la ville d'Olechky, dans la région de Kherson, au sud de l'Ukraine. Grâce à l'ouverture de corridors sécurisés, des habitants ont pu quitter cette localité encerclée par les forces russes, en direction de la Russie ou du territoire ukrainien. Une pause dans les combats rendue possible par une médiation américaine, après plusieurs semaines de démarches diplomatiques et face à l'urgence de protéger les populations prises au piège de la guerre.

Située sur la rive gauche du Dniepr, dans une zone occupée par les forces russes depuis le début de l'invasion à grande échelle, Olechky se trouve au cœur d'un secteur particulièrement exposé aux affrontements. La proximité du front et les combats qui se poursuivent dans la région rendent les conditions de vie des habitants particulièrement difficiles. L'accès aux soins, à la nourriture et aux produits de première nécessité est devenu un enjeu majeur pour les civils restés sur place.

L'évacuation répond ainsi à une urgence humanitaire : permettre aux habitants de quitter une zone dangereuse en bénéficiant de garanties de sécurité, malgré la poursuite du conflit. Les corridors ouverts cette semaine ont rendu possibles des départs vers les deux côtés de la ligne de front. La médiation des États-Unis a permis de faciliter les échanges entre Moscou et Kiev et d'aboutir à cette opération ponctuelle.

Le Pape salue un "geste d'humanité"

Cette initiative fait suite notamment aux appels de Léon XIV, bien que le Saint-Siège a précisé, par la voix de Mgr Paul Richard Gallagher, ne pas avoir participé à l'organisation concrète de l'évacuation. Le 16 octobre, alors qu'il était encore hospitalisé à l'hôpital Gemelli, à Rome, le Pape avait contacté Vladimir Poutine pour demander un cessez-le-feu humanitaire dans la région d'Olechky. Trois jours plus tard, il avait également abordé la question avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Léon XIV, depuis le début de son pontificat, s'efforce de maintenir un contact régulier avec les deux Etats en conflit et d'en être un interlocuteur. A plusieurs reprises, le Vatican a proposé de servir de territoire neutre pour des négociations entre Moscou et Kiev. Une proposition qui n'a pour le moment pas été retenue par les belligérants.

Dimanche 1er novembre, après la prière de l'Angélus place Saint-Pierre, Léon XIV s'est donc réjoui de cette opération " en faveur de la population civile dans la ville d'Olechky". Il a souhaité "que la collaboration entre les parties qui a rendu possible ce geste d'humanité nécessaire fasse croître la volonté de dialogue et porte à de nouvelles initiatives concrètes de paix".

En parallèle, le Vatican poursuit son aide matérielle à la population ukrainienne. Dans un communiqué publié dimanche, le Saint-Siège a annoncé qu'une mission humanitaire de quatre jours a eu lieu du 27 au 30 octobre, à Kiev, Zaporijia et Fastiv. La délégation du Vatican a apporté à la population plus de 600 cartons remplis d’habits d’hiver, de nourriture, de produits de première nécessité et de couvertures.